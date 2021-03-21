Женщина особой стати. Про учительницу из Коряжмы

Валентина Васильевна Порохина всегда просыпается в отличном настроении, с улыбкой встречая новый день. Она влюблена в жизнь! В этом году праздновала свой семьдесят пятый юбилейный день рождения, а в августе ждет очередную годовщину свадьбы с ее единственным и любимым на всю жизнь мужчиной – трижды чемпионом мира среди ветеранов по легкой атлетике, и дважды чемпионом Европы (!) Владимиром Никифоровичем Порохиным. Валентина Васильевна – человек-достигатор, ей всегда были открыты все дороги, пути, двери и даже государственные границы в те времена, когда железный занавес плотно закрывал заграницу от взоров советских людей. Что за секрет такой знает эта удивительная женщина, какими качествами обладает, навыками владеет? Все по порядку.
Девочка с горбатым коромыслом
Дом, где жила Валентина и ее семья - папа, мама, сестра и брат стоит в удивительно красивом месте русского севера. Это Устьянский район, село Строевское. Здесь особый свет и дух. Место широкое, защищенное холмистыми склонами. Сам родовой дом крепок и хорош. В семье у Ендеровых все было распределено так, чтобы все домочадцы знали свои обязанности, каждое дело было выполнимо и по силам тому, кому поручено. Спрос отцовский был строг и авторитет непререкаем. Отец был чуваш. Каждому определял понятное задание: сколько рядков картошки окучить, сколько грядок полить, сколько ведер воды наносить, все надо было делать по норме. Воду местные жители тогда брали из реки Устьи, она через дорогу от родительского дома, но в угор. Валентина шла легко и быстро, неся воду с реки. Два ведра на горбатом коромысле, одно ведро в руке. Ведра полнехоньки. Водица так и светится, так и играет солнечными зайчиками, плещется в краях посеребренного ведра. Но ни одной капельки мимо. А девчушка не погорбится, не склонится. С юности у нее такая стать, хоть и невелика была ростом Валя, а хватало ей силы тогда, и накопила она ее на всю жизнь. Ендеровы держали много скота, потому и работы всем хватало. Валя всю работу знала с детства. Ловко, по – мужски, пилила дрова «лучковкой»*, проворно, со знанием дела, доила корову, и земля была для них кормилицей, всей семьей они обрабатывали большой участок. Из лесу заготавливали много ягод, грибов. У отца, как сказала Валентина Васильевна, труд всегда был лимитирован. Ослушаться его в семье никто не мог. Мама работала на сельской почте. Она следила за своими детьми и в нужный момент подсказывала дочерям, что нужно сделать, чему научиться, на что обратить внимание. Сама была большая умелица и рукодельница.
- В шестом классе отец посадил меня за шахматы и заставил научиться этому искусству, а мама - за швейную машину. Учиться шить я ходила к соседке - Нюрке Стёпиной, маминой подруге. По сельским меркам она была хорошей портнихой. А в 8 классе мама велела: «Научись кроить!» Честно скажу, кроить мне не хотелось, потому что казалось это сложно, но мама меня заставила, обязала. И как мне это пригодилось! Когда училась в институте, то все шила на себя сама! У меня была очень красивая одежда, платья, костюмы. Одеваться любила всегда современно и красиво. Детей своих полностью сама обшивала: комбинезоны с аппликациями, костюмчики с вышивками. Вышивать очень любила и гладью, и крестиком.
В родительском доме в Устьянах и сейчас стоит большая ножная швейная машина «Зингер», на которой Валя шила свои первые платья. И шахматы сохранились, и вышивки на стенах висят. А мама всегда наказывала: «Девки, одевайтесь лучше!»
Первое золото Вали
Утро в доме Ендеровых начиналось с открытых дверей и гостя на табуретке у порога. Отец спешно собирался, на скорую руку пил чай, ел и отправлялся с гостем в дорогу. Ветеринарный врач, он нужен был всем, кто держал скот и домашнюю птицу в радиусе 15-18 км. И все в доме относились к этому с пониманием, как к чему-то очень естественному и важному. Помогать людям – дело главное. Это второй отцовский урок. Учиться – третий! Валентина училась легко, и все ей было интересно, и очень многие вещи её увлекали.
- Школа была центром развития, как и сегодня, – с восхищением говорит Валентина Васильевна, - работали разные кружки художественной самодеятельности, спортивные. Учителя были замечательные.
Валентина, обладая прекрасной памятью, очень любила читать стихи. Она и теперь признается, что если один раз услышала номер телефона, ей не надо записывать, она его уже не забудет. А в 6 классе на областном фестивале чтецов в составе делегации Устьянского района, где все остальные участники были намного старше, Валя блестяще читала со сцены стихотворение «Сын артиллериста», чеканя звенящие симоновские строки, четверостишие за четверостишием, от которых слезы вставали в горле.
«…И на командном пункте,
Приняв последний сигнал,
Майор в оглохшее радио,
Не выдержав, закричал:
- Ты слышишь меня, я верю:
Смертью таких не взять.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать…»
- На сцене мы выступали в школьной форме, в косы вплетали ленты. Я очень любила делать себе красивые косички, а позже - прически. Мне и муж как-то признался: «Я тебя полюбил за ум и за красивую голову».
В 7,8,9 классах Валентина много ездила со старшеклассниками в агитколлективе по соседним деревням с концертами, читала стихи. В 1953 году Валя Ендерова стала первой золотой медалисткой Строевской средней школы. Директор школы, желая доброй трудовой судьбы своей талантливой и старательной выпускнице, дала ценный совет: «Валя! Поступай на инфак, хороший, престижный факультет, хорошая будет работа, никогда не останешься без денег, тебе будет интересно».
- Ну а мне было без разницы, куда поступать, - признается Валентина Васильевна, - потому что я одинаково хорошо знала все предметы.
Семнадцатилетняя учительница
Так уж случилась, что Валентина Васильевна со школьной скамьи пошла в педагоги. Семье нужны были деньги, кроме Вали, росло еще двое детей, которые позже тоже окончили институт, и родители сказали дочери: «Валя, может, ты сначала поработаешь год, а потом поступишь в институт?». Это был не вопрос, так дочь и сделала. К тому же тогда не хватало учителей, и толковых выпускников приглашали работать в школу. В сельской местности это было массовым явлением. Заведующий районным отделом народного образования Алексей Павлович Березин очень хорошо знал Валину семью и саму медалистку: «Поезжай-ка ты, Валюшка, в Бестужево, там нужен учитель английского языка». И поехала Валя работать в Бестужево за 30 км от дома. Юная семнадцатилетняя учительница вела 27 часов нагрузки английского языка в восьмилетней школе. Не прошло и месяца, как директор Конева Надежда Ефимовна, которая впоследствии стала заслуженным учителем Российской Федерации, сказала так: «Из тебя толк выходит. Берись - ка за пионервожатство!». Ставка пионервожатой - сорок рублей. Валя работала на полставки, плюс ставка учителя и получала в свои семнадцать 106 рублей! Больше родителей! Отец – врач зарабатывал 75 рублей, мама – 45.
Знания и упорство, старание и трудолюбие дали Валентине Васильевне почувствовать уверенность, нужность, востребованность. Об этом времени она вспоминает с гордостью.
- Я оделась, накопила денег, и когда через год приехала в институт, то купила на свои сбережения пальто, обувь. Мы, студентки - первокурсницы, жили в «семисотке», старом деревянном, очень холодном общежитии. Надо было самим колоть дрова, самим топить, в комнатах жили по 7 - 10 человек, ужасные были условия. Нужно было пережить первый курс, потому что на втором студентов переселяли в хорошее, современное общежитие. Я купила теплое одеяло, подушку: обеспечила себя сама. Кроме того, я почти всегда получала повышенную стипендию 35 рублей, а обычная - 28. Из дому мне посылали 5, в лучшем случае – 10 рублей. Но денег хватало, такие были тогда и потребности. Питалась в основном в столовой. Все, чего я добилась в жизни, я добилась самостоятельно. Мне ни от кого не перепало ни на один рубль ни наследства, ни богатства, ни денег.
Владимир Никифорович - её любовь на всю жизнь
В институте на втором курсе Валентина встретилась с Владимиром Никифоровичем, он уже работал преподавателем на кафедре спортивных дисциплин в Архангельске, и спустя короткий промежуток времени, со всей ответственностью сделал предложение своей избраннице: «Выходи за меня замуж!».
- Уй, у меня тут и сердце оборвалось, - признается Валентина Васильевна, - я подумала, какое замуж, меня дома и за порог не пустят! Родителями было строго сказано: «Пока не получишь образование, о замужестве даже и не мечтай!» Время летело быстро. На 4 курсе Валя и Володя уже не расставались и летом 1968 года поженились. 6 августа для четы Порохиных – особая точка отсчета создания их семьи!
- Муж старше меня на десять лет, но я никогда, шагая с ним по жизни рука об руку, этого не чувствовала. Муж ведь работал учителем физкультуры в 5 и во 2 школе до 75 лет! С молодости, когда учился, занимался десятиборьем, ездил по всей России, его рекорд и сейчас в институте не побит, прыжки в длину – 6м 60 см. Много раз был чемпионом области по ГТО, очень известный в спорте человек. Он и тяжелой атлетикой занимается, завоевал 5 кубков.
А еще Владимир Никифорович 23 года в составе сборной России среди ветеранов выезжал за границу. Он трижды чемпион мира среди ветеранов по легкой атлетике, и дважды чемпион Европы! Он объехал весь мир. Дважды был в Америке! В 1995 году Владимир Порохин стал национальным чемпионом США. В 2011 году установил третий мировой рекорд в метании копья и стал чемпионом мира. Это произошло тоже в Америке.
Валентина Васильевна с огромным уважением, гордостью и восхищением перечисляет достижения своего мужа. И это так понятно!
- У нас все его награды висят на стенах, надписи - на разных языках мира. А сколько грамот, кубков! Он спорту посвятил всего себя. Он очень целеустремленный. Он очень легкий по жизни, управляемый, для меня всегда был, есть и будет самой надежной опорой. Он с сыновьями занимался, утром кашу варил, в садик отводил, любил детей безмерно. Мы друг друга хорошо дополняли. У нас главное – свобода и доверие друг другу. Если честно, я думаю, что со мной мало кто бы, кроме него, смог жить, потому что я много занималась профессиональной и общественной работой, а после бюро, бывало, и в час ночи домой возвращалась. Он никогда ни к какой партии не принадлежал. Очень порядочный как мужчина, и как человек.
Мечтала стать комиссаром!
Валентина очень любила общественную работу. «Это моя вторая натура»,- призналась она. Основная черта, сущность. В школе Валя была председателем совета дружины, секретарем комсомольской организации. В старших классах - членом райкома ВЛКСМ. Секретарь райкома партии, третий секретарь по идеологии Маргарита Александровна Золина агитировала её стать секретарем в будущем, идти на партийную работу, и Вале очень хотелось следовать ее примеру. Она виделась Вале бескомпромиссным и верным делу комиссаром, руководителем, общественным лидером. Маргарита Александровна была очень красивой женщиной, хорошо говорила, просто великолепно владела слогом. Она часто приезжала в командировки и всегда останавливалась у Ендеровых, потому что ее мама и Валина мама были давно знакомы. Однако отец был категорически против партийной карьеры дочери. Он запретил Вале даже мечтать об этом. Считал, что у кумира его дочки, неудачно складывалась жизненная судьба, она не была замужем, такой образ жизни отцу был не по душе. Но все же Валентина всегда стремилась быть в гуще событий, в самом центре общественной работы. В 1982 году Валентина Порохина с отличием окончила философский факультет Университета марксизма-ленинизма при Архангельском обкоме КПСС. В то время руководителям рекомендовали получать высшее политическое образование.
- На протяжении всей жизни, начиная с начальной школы и до прошлого года, до 74 лет, я не оставалась без общественного поручения, – говорит Валентина Васильевна. - Была секретарем партийной организации в пятой школе, членом Котласского райкома партии, дважды избиралась членом бюро Коряжемского горкома КПСС, трижды избиралась депутатом Городского совета и Городской думы, восемь лет, будучи на пенсии, возглавляла Совет старейшин, была избрана председателем первого Общественного совета.
Я очень благодарна тому, что была занята общественной работой. Она расширяет кругозор, заставляет саморазвиваться, совершенствует коммуникативные навыки, дает возможность познавать людей.
Педагогический стаж – 51 год!
В 1972 году Валентина и Владимир приехали в Коряжму, устроились работать в старую деревянную школу № 13. В 1976 году перешли в новую школу №5, и Валентину Васильевну назначили заместителем директора по воспитательной работе, где она поработала 11 лет, следующие 11 лет она была директором 11(2) школы.
- Я стремилась всегда учиться и познавать, в 1987 участвовала во Всероссийском конкурсе по обобщению передового педагогического опыта. Я стала дипломантом этого конкурса. От Российской академии наук было предложение продолжить исследования для защиты кандидатской диссертации. Семь лет была внештатным лектором в институте усовершенствования учителей.
В 1997 - стала полуфиналистом русско-американского конкурса учителей английского языка и страноведения.
С 1998 года заведовала отделом образования до выхода на заслуженный отдых в 60 лет.
И опять Валентина Порохина не хотела оставаться без дела. Поэтому с интересом восприняла предложение поработать преподавателем английского языка пятого лицея. Сфера для неё была незнакомая, но она подумала: «Так неужели же я не справлюсь» и начала работать.
- Это решение помогло мне себя адаптировать – облегчить переход от интенсивной трудовой и общественной деятельности к менее интенсивной. Подумала, год-полтора - два поработаю, а отработала 11 лет до того момента, когда мне исполнилось 72 года.
На сегодняшний день педагогический стаж Валентины Васильевны составляет 51 год! Она начала его в 1963 году юной девочкой, в 17 лет и закончила в 72 года.
Увидеть мир и сохранить любовь к России
- Я счастлива, что много повидала в свое время. Объехала в ту пору, можно сказать, всю Европу. В 70-80-е годы за границу выпускали через бюро горкома партии. В первый раз поехала во Францию, в 1982 году. А позже - в Европу.
Была в Швеции, Норвегии, Дании, Голландии, ФРГ, Югославии, Венгрии, в Болгарии, Италии, Испании, Португалии, Греции, Англии, Шотландии. Помню, мама говорила мне: «Что ты все деньги свозила за границу! Смотрела бы телевизор, все равно все забудешь!» Я хорошую, полноценную счастливую жизнь прожила! У нас с мужем никогда не было меркантильных интересов: дача, машина, стенка… Это нас не держало. Когда открыли границу, я четыре раза ездила в Египет, летала в Тайланд, Тунис, Турцию. А муж был в Японии, ЮАР, Италии дважды, Испании, Швеции, Венгрии, Англии, Финляндии трижды. Все объехал. Потому что он представлял интересы России, входил в сборную страны.
А жизнь продолжается!
Валентина Васильевна плавает с момента открытия бассейна 40 лет, по-собачьи, как в деревне научилась. Проплыла около семи тысяч километров за все это время.
- Никогда ни с кем не разговариваю, не делаю перерыва ни на одну секунду, плыву и плыву челноком. 40 лет по три - четыре раза в неделю, из них 35 лет - по полтора км и последние пять лет - по 1 км. Много читаю прессы, кроссвордами занимаюсь с интересом, ну и как-то стала больше времени кухне уделять. Я не особый кулинар, не особая хозяйка, но необходимое умею приготовить. Раньше готовила потому что «надо», впопыхах и быстро, а сейчас по-настоящему, с любовью. Муж занимается спортом, несмотря на возраст ходит в зал через день. У нас с ним алгоритм жесткий, каждый занимается своим здоровьем и поддержанием тонуса. Живем по полной! Если я не пошла в бассейн, то мы прогуливаемся вместе 3-4 км.
«Ууу! Это-то Валя Ендерова!»
С 2007 года мы каждое лето выезжаем к себе на родину в Строевское, дом очень большой, места хватает! С тремя комнатами, кухня большая. Мы все лето живем в родительском доме. Фамилия Ендеровы - известная на малой родине.
- Увидят меня, бывало, в Строевском, как приеду, и воскликнут: «Ууу! Это-то Валя Ендерова!» Да и переиначат всяко фамилию, она ведь сложная. Но меня это не обижало, я люблю свою малую родину с ее жителями, праздниками, обычаями. И очень ей горжусь! Как и раньше, хожу на все мероприятия, то ли встреча с кандидатами в Областное собрание проходит, то ли администрация района приезжает, я хожу и слушаю, и вопросы задаю.
Я считаю, что учиться надо всегда. Брать знания из книг, осваивать программы курсов, а самое главное, если ты хочешь состояться, надо учиться у жизни, у интересных людей. Я всегда следовала этому правилу.
Елена Ломова
* лучковая пила для распилки древесины