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Колька (рассказ)

Из моего класса трое стали офицерами. Двое ушли из армии, как только появилась такая возможность. Один был летчиком – штурманом, другой связистом.
Штурман устроился, в какую-то фирму по знакомству и худо-бедно руководил малоответственным отделом…
Связист долго устраивался на работу, поскольку на ТВ и радио ему отказали, а поиск альтернативы затянулся - такой умный был Саша. Отличный волейболист и красивый парень, но девушки отчаливали от него сами и довольно быстро – такой вот был Саша….

Но я о третьем – Кольке Снегирёве.

Красивый, статный, умный. Носил серые мышиного цвета школьной формы брюки с такими стрелками что можно было порезаться… Как он это делал, осталось военной тайной.
Играл на пианино, пел.
Отличник, прочили университет. Девочки были пачками неравнодушны.

Коля поступил в военное училище к удивлению многих. Мне тоже было странно потом услышать, что Снегирёв стал офицером.

  1. 4 класс средней московской школы.

У меня день рождения приходился на конец марта – дни весенних каникул и очень было жаль, что нельзя в конце урока, когда наша Нина Петровна усталым деланно-торжественным голосом объявила бы: «А сегодня, дети, у Жени Донского день рождения!», пройтись по проходам класса и раздать каждому по парочке конфет.
Такая школьная традиция была цветным фантиком в серых буднях общеобразовательного процесса… А праздники и большая перемена, по моему глубокому убеждению, – лучшее в школьной жизни…

Я поделился этой своей печалью с мамой, и она сказала: «Ну и что? День рождения можно справлять и позже. Хочешь, пойдем купим конфет, и ты 1 апреля (первый учебный день после каникул) угостишь своих одноклассников?».

Сказано – сделано и, несмотря на небольшие наши семейные деньги, мама купила отличных шоколадных (ну почти) конфет. Такого их количества я никогда не видел.

Пораньше придя в школу – дело для меня почти невиданное и, дождавшись Нину Петровну, я изложил ей суть дела.

И вот наступил счастливый момент общественного значения!
Нина Петровна произнесла стартовую фразу и я, счастливый как настоящий именинник, пошел раздавать конфеты одноклассникам и пять конфет самой учительнице.

Класс зашуршал обертками, и праздник начался – все зажевали.

Как только конфеты были съедены, зазвенел звонок.
Все поднялись и двинулись на выход. Но у Нины Петровны, несмотря на большой рот, поедание еще было в самом разгаре... И у неё-то пять конфет!
И вот она, уставившись своими коровьими глазами в окно, меланхолически развернув конфету, отправила её в рот. Еще жуя, она начала распечатывать другую.

Рядом со мной толкался Снегирёв. Я наклонился к его уху и жарко зашептал:
- Смотри, Колька, как Нина Петровна конфеты уплетает!
Колька, посмотрев на училку, вдруг бросился к ней словно бумажная пулька из проволочной рогатки.
- Нина Петровна! А Донской сказал, что вы конфеты жрёте!

Реакция педагога была шокирующие простодушной.
- Женя, детка, ты хочешь конфетку? На, возьми.

Она тянула мне эту конфету словно красноармеец гранату немецкому «Тигру».
Я стал окапываться в девчачьих коричневых юбках и серых мышиных штанах ребят – я страстно желал прорыть окоп к центру Земли.

В конце концов мне удалось выдавиться из класса.

На 25-летие выпуска школы, совпавшее с моим днём рождения, Николай пришел в ботинках «прощай молодость» и с палочкой.
На очередной вопрос - как всё так вышло, отвечал командой налить и, подняв шкалик за дам, выпивал с профессиональной лихостью.
Танька Попова, взявшая обязательство вернуть Николая в мамины заботливые руки, просила меня Коле больше не наливать...

В общем мы тогда все душевно посидели с перемещением к нам домой, просмотром фильма, снятого в 10 классе, школьных фотографий и песнями тех дней.

Через год Николая не стало. Я обзвонил всех одноклассников с приглашением на панихиду.
Пришли в основном девчонки.

Взрослые люди стояли у гроба своего школьного товарища и никак не могли понять, что парень из нашего «Б» - вот это бездыханное тело отставного, замученного сердечными болезнями и пьянками седого отставного майора…

Евгений Донской (1956-2020)

18 апрель 09:57 | : Горячая тема / Будни

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