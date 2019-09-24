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Пчёлы против мёда, или Что стоят слова «народного губернатора» Мандрыкина

«Кто не мечтал о том, чтобы с утра выйти и попасть в замечательный парк, чтобы не видеть городской суеты и просто расслабиться...».

Вы не поверите, но именно так северодвинский риелтор Олег Мандрыкин в 2017-м году рекламировал начало строительства жилищного комплекса «Парк» в своём родном Северодвинске. Полный текст здравницы во славу, а также искренность в глазах говорящего можно увидеть здесь.

И немудрено, ведь именно его агентство недвижимости «Вариант» в том году начало продавать квартиры в будущем ЖК. За проценты с каждой сделки, естественно.

А теперь сравните…

«Очень больной для города и для нас проект. Для меня большая боль, и позор для правоохранительных органов».

Трудно поверить, но эти слова говорил всё тот же человек в марте прошлого года. И продолжает говорить. Риелтор Мандрыкин клеймит позором свою же "кормушку"... воистину - пчёлы против мёда.

Просто теперь риелтор позиционирует себя борцом за права всех обделённых. Его основной вид профессиональной деятельности, к слову, считающийся одним из самых прибыльных в сегменте малого бизнеса, требует и специальных знаний, и немалых вложений в рекламу. У протеста другие составляющие. Движ и недвиж… суть разные понятия.

У ещё деньги любят тишину. Это Мандрыкин как раз понимает. Он и не говорит о том, сколько его агентство успело получить денег с клиентов ЖК «Парк». Зато об этом говорят наши коллеги из ИА «Эхо Севера».

История Мандрыкина проста как три копейки. Поймав драйв на мусорном протесте, получив определённую узнаваемость в народных массах, вечный посредник выбрал для себя публичность политика.

По мелочам решил не размениваться, депутатство в горсовете – не уровень для птицы его полёта.

Сразу в губернаторы, благо доброе местное «Яблоко», в отсутствии более весомых кандидатур, любезно предоставило ему свои партийные цвета.

Но идти под брендом партии, давно растерявшей былую популярность, это не по-мандрыкински. Всю избирательную кампанию он позиционировал себя как «народного губернатора», никак не меньше.

И до сих пор сетует – допустили бы меня тогда до выборов (не прошёл через муниципальный фильтр), я бы всем показал.

Если бы да кабы…

Пока показывает Цыбульский, ставший прошлой осенью губернатором Поморья. Именно он решает проблемы обманутых дольщиков ЖК «Парк», как в части завершения (или прекращения) строительства, так и компенсации потерь.

Мандрыкин же продолжает говорить. И лелеять полученные ранее дивиденды.

Так кто из них более народный?

Увидите, что этот чел снова собирает подписи «за» что-то или «против» чего-то, десять раз подумайте…

Леонид Черток   

04 февраль 11:42 | : Горячая тема / Политика / Экономика / Скандалы

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