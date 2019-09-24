Пчёлы против мёда, или Что стоят слова «народного губернатора» Мандрыкина

«Кто не мечтал о том, чтобы с утра выйти и попасть в замечательный парк, чтобы не видеть городской суеты и просто расслабиться...».
Вы не поверите, но именно так северодвинский риелтор Олег Мандрыкин в 2017-м году рекламировал начало строительства жилищного комплекса «Парк» в своём родном Северодвинске. Полный текст здравницы во славу, а также искренность в глазах говорящего можно увидеть здесь.
И немудрено, ведь именно его агентство недвижимости «Вариант» в том году начало продавать квартиры в будущем ЖК. За проценты с каждой сделки, естественно.
А теперь сравните…
«Очень больной для города и для нас проект. Для меня большая боль, и позор для правоохранительных органов».
Трудно поверить, но эти слова говорил всё тот же человек в марте прошлого года. И продолжает говорить. Риелтор Мандрыкин клеймит позором свою же "кормушку"... воистину - пчёлы против мёда.
Просто теперь риелтор позиционирует себя борцом за права всех обделённых. Его основной вид профессиональной деятельности, к слову, считающийся одним из самых прибыльных в сегменте малого бизнеса, требует и специальных знаний, и немалых вложений в рекламу. У протеста другие составляющие. Движ и недвиж… суть разные понятия.
У ещё деньги любят тишину. Это Мандрыкин как раз понимает. Он и не говорит о том, сколько его агентство успело получить денег с клиентов ЖК «Парк». Зато об этом говорят наши коллеги из ИА «Эхо Севера».
История Мандрыкина проста как три копейки. Поймав драйв на мусорном протесте, получив определённую узнаваемость в народных массах, вечный посредник выбрал для себя публичность политика.
По мелочам решил не размениваться, депутатство в горсовете – не уровень для птицы его полёта.
Сразу в губернаторы, благо доброе местное «Яблоко», в отсутствии более весомых кандидатур, любезно предоставило ему свои партийные цвета.
Но идти под брендом партии, давно растерявшей былую популярность, это не по-мандрыкински. Всю избирательную кампанию он позиционировал себя как «народного губернатора», никак не меньше.
И до сих пор сетует – допустили бы меня тогда до выборов (не прошёл через муниципальный фильтр), я бы всем показал.
Если бы да кабы…
Пока показывает Цыбульский, ставший прошлой осенью губернатором Поморья. Именно он решает проблемы обманутых дольщиков ЖК «Парк», как в части завершения (или прекращения) строительства, так и компенсации потерь.
Мандрыкин же продолжает говорить. И лелеять полученные ранее дивиденды.
Так кто из них более народный?
Увидите, что этот чел снова собирает подписи «за» что-то или «против» чего-то, десять раз подумайте…
Леонид Черток