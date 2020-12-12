Профилакторий «Меридиан», всё в прошлом

- Алло, это профилакторий «Меридиан»?
- Точно так… только не профилакторий, а оздоровительный центр.
- Я хотел бы пройти курс иглотерапии. Сколько это будет стоить?
- Сначала надо получить консультацию невролога. За тысячу рублей.
- А сам курс?
- Вам там всё объяснят.
- Скажите, а иголки у вас ставит Елена Николаевна Лебедева? Она указана на вашем сайте.
- Нет.
- А кто?!
… (телефонные гудки)
Согласитесь, странные ответы для коммерческой фирмы, только-только выходящей на рынок платных медицинских услуг. Причём на упомянутом в телефонном разговоре сайте висит прейскурант, где цена курса (10 сеансов) прописана чёрным по белому – 7 600 руб. (с 5% скидкой). И в чём тогда тайна?
Вопрос о личности иглорефлексотерапевта имел принципиальное значение. Дело в том, что эта профессия штучная, сродни искусству. Вроде бы в одни места иголки ставят, а эффект разный (испытано на себе). И вписывать фамилию уже неработающего в данном учреждении специалиста с репутацией не более, чем коммерческое лукавство. А то и прямая подстава.
Автор проходил лечение в «Меридиане» два раза. Первый раз в 2012 году платно, полный набор услуг (ежедневные процедуры по 8 позициям, включая иголки, массаж и реабокс, размещение в двухместном номере, трёхразовое питание на уровне хорошего городского кафе) обходился примерно 1 300 руб/день (сравните с сегодняшним прайсом на одни иголки). Второй раз в 2014-ом по путёвке соцстраха. Всё тоже самое, плюс проживание + питание сопровождающего, только совершенно бесплатно.
Увы, этот праздник жизни в прошлом…
Санаторий-профилакторий «Меридиан», что на самом въезде в Соломбалу, построен ещё в советское время как непрофильный актив СМП («Северное морское пароходство»). С приходом капитализма пришлось, что называется, ужаться – половину отдать под коммерческую гостиницу. Но правое крыло здания продолжало работать по медицинскому профилю, со специальными социальными заездами (до 200 человек) и бесплатными путёвками для членов профсоюза моряков.
Как легенду там вспоминают главврача Владимир Фёдоровича Афанасенкова, который не только пробил в ГАИ пешеходный переход от остановки городского транспорта к зданию профилактория, но и выигрывал тендеры по соцзащите, что давало возможность учреждению нормально существовать (увы, все мы не вечны).
Но, согласитесь, приведённые выше цены, что гораздо ниже средне-гостиничных по городу, тоже сложно назвать грабительскими. Не зря же Архангельск хвастается сохранением социальной медицины… уже, скорее, по инерции.
Проблемы у «Меридиана» начались с уходом Афанасенкова (его место занял профессиональный медик, но, увы, ни разу не менеджер) и началом развала СМП. Главный же сокрушительный удар нанёс известный лозунг "Крым – наш»… по указанию Москвы путёвки по линии соцстраха стали выделяться именно туда. Денег стало не хватать ни на достойную зарплату медицинским работникам, ни на ремонт или замену медицинской аппаратуры.
При этом один из начальников профилактория, по словам тогдашних сотрудников, не стеснялся выписывать себе премии до ста тысяч при средней зарплате остальных в 10 000. Но люди держались, ведь «Меридиан» за годы работы стал их вторым домом.
Теперь «Меридиан» совсем не тот. Нет путёвок от соцстраха и профсоюзных от СМП – оказались не нужными номера для размещения лечащихся, эти этажи переоборудованы под другие коммерческие проекты. Как и помещение некогда вкусной столовой, обслуживавшей весь контингент профилактория, от отдыхающих до медперсонала, и бесплатно доставлявшей еду в номера по заявкам маломобильных пациентов. То, чего автору этих строк так и не удалось добиться от санатория «Беломорье».
От былого профиля славного профилактория остались только процедурные кабинеты на первом этаже здания. С впечатляющим набором предлагаемых услуг, не менее впечатляющими ценами и мёртвыми душами специалистов, чьи имена без фотографий размещены на официальном сайте, видимо, в качестве рекламы.
И если бы только это. По словам сотрудников «АМО «Меридиан», с которыми удалось пообщаться нашей редакции, политика нового руководства (владелец Кононов Владимир Иванович, главврач Поздеев Виктор Николаевич) сводится к «больше денег любыми средствами». Желание понятное и оправданное для любого коммерческого предприятия, но вот методы его достижения…
Средняя зарплата в лечебно-профилактическом центре (от тех же источников) - 15 000 рублей, людям прямо заявили – будем платить МРОТ и хватит с вас. До сих пор не подписаны трудовые договора. Из прейскуранта услуг убраны полезные, но низкоокупаемые процедуры, такие, например, как парафиновое обертывание. И просто вопиющее нарушение – до работы с клиентами допущены сотрудники с просроченными медосмотрами (отражено в санитарных книжках) что особенно опасно в ситуации с пандемией коронавируса в регионе.
При такой постановке вопроса разбегаются последние старые кадры, основное и, увы, уже невосполнимое богатство «Меридиана», в который до сих пор обращаются (мой пример) по старой доброй памяти. А новые… по словам наших собеседников ряд заявленных процедур сегодня проводят санитарки без специального образования, хотя по принятому регламенту этим должны заниматься дипломированные медсёстры, никак не ниже.
…Наверное, рассказанное выше не произведёт большого впечатления на фоне всех проблем в здравоохранении. И всё-таки обидно, что санитарно-курортное лечение по путёвкам от соцстраха на территории Поморья осталось в прошлом.
Обидно до соплей (извините, погода навеяла)…
Леонид Черток
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