Посадить рядового Шамсутдинова. Трагедия маленького солдатика

Спилбергу и не снилось…
На фоне громкого скандала и общественного протеста, связанных с арестом Алексея Навального, в защиту которого встал, кажется, весь прогрессивный мир, осталось почти незамеченным развитие дела экс-рядового российской армии Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев.
В защиту его не пишут известные писатели и актёры, не собирают подписи академики, не задают вопросы правозащитники, изредка собирающиеся в Кремле за одним круглым столом с президентом. Наверное, им просто неудобно… как же, парень положил из автомата 8 человек!
За него могут сказать слово только сотни тысяч, если не миллионы, зачморенных в советской, а потом в российской армии. Только кто из услышит…
Из официального: Гособвинитель запросил максимально возможный срок для рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего 8 сослуживцев в октябре 2019 года - 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В декабре это дело разбиралось судом присяжных. Его вердикт: виновен, но заслуживает снисхождения. Только так Рамиль избежал «Чёрного дельфина». Хотя и четвертак ещё попробуй, отсиди, с такой статьёй вряд ли светит условно-досрочное.
Плюс иски семей погибших от его руки – 3, 5, 8 миллионов, «компенсация морального вреда», без какой-либо надежды получить хоть тысячную часть заявленного. Размер исковых требований объясняется неверием родственников в «искренность раскаяния подсудимого». Интересно, они хотя бы отдалённо представляют, что могли творить их парни с Рамилем?
Аргументы защиты потерпевших - послабление в наказании даст сигнал для всех военнослужащих о том, что можно хватать оружие и стрелять во всех подряд. Аргументы защиты подсудимого – излишне суровое наказание покажет всем контрактникам и старослужащим, что можно продолжить издеваться над молодыми солдатами, заставлять их выполнять за себя обязанности. Последним станет ясно – легче самому над собой эдакое сотворить, чем полжизни провести в камере.
Может быть, в армии что-то не так? Не во всей… но разве от этого спокойней на душе тех, у кого сыновья достигли призывного возраста (у автора в частности).
Вроде совсем недавно… какие-то десять лет назад или чуть больше, я писал о «духе» (солдате первого полугода службы) Андрее Сычёве, которого сержанты забили до того, что парнишке ампутировали обе ноги. Помню гневные слова тогдашнего главы Минобороны Сергея Иванова, грозно обещавшего «искоренить это позорное наследие советского прошлого». Потом даже поговаривали, что этот случай, получивший широкую огласку, стоил Иванову президентской должности на один срок…. Впрочем, лично я уверен, что аргументы не в его пользу были совсем другие.
Помню растерянное лицо его последыша по кличке «Табуреткин», который сам солдатской портянки не нюхал и благодарил за это небеса. Сердюков прекрасно осознавал свою военную несостоятельность и старался не вмешиваться в вопросы армейской дисциплины – всё больше денежкой интересовался.
Если помните, на тогдашних ток-шоу чаще всего поднимался вопрос – законченными подонками садисты-дембеля стали уже в армии или пришли такими с гражданки? Первую версию напрочь отрицала мать сержанта Сивякова, лично заставлявшего свою жертву несколько часов стоять в полуприсяде, от чего у последнего развился тромбофлебит, перешедший в гангрену обеих ног. С телевизионного экрана женщина истово уверяла всю страну, что до службы её сын был хорошим и добрым мальчиком.
Я же вспоминал свои армейские будни (читайте о них в нашей «Литературной гостиной» в подборке «Гвардии Черток»). Например, водителя из батальона связи, переведённого на спецтранспорт в наш взвод водолазов-разведчиков, в котором дедовщины не было по причине действительно тяжёлой и опасной службы. Парень этот только что стал «черпаком» и рвался «самоутвердиться» за первый год унижений. Вечером в каптёрке за кружкой спирта я объяснил ему «правила нашего общежития». Новоиспечённый «черпак» сначала не поверил, потом расплакался и сказал, что мы ему своим либерализмом всю армию испортили. Он и выжил-то в своем батальоне одной мыслью «отдуплиться». Кстати, судя по его рассказам, на гражданке он был нежным, заботливым сыном, хорошим другом и верным женихом.
А вот какую леденящую душу историю с применением табельного оружия рассказывал наш прапорщик. В 60-х у солдата его роты случился роман с местной чаровницей (редко, но случалось). Любовь была плотской и с известными последствиями. Барышня хотела узаконить отношения, парень был не готов – «у меня женилка ещё не выросла, да и мамка не разрешит». Он всё рассчитал (как самому казалось) – позвал пассию на свидание в парк боевой техники, где в ту ночь стоял в карауле (лазы хорошо известны), крикнул положенное стой, кто идёт», дал предупредительный в воздух и почти сразу на поражение. Погубила подонка собственная болтливость, хвастался в роте своей мужской неотразимостью. «Сколько дали?» - интересуемся у рассказчика. «Да много… то ли 8, то ли 10 лет». Это за беременную! Удивительная мягкотелость… столько в те времена давали за антисоветскую агитацию
А теперь смотрим на рядового Шамсутдинова. Ни разу не плейбой. И не Рэмбо. Просто школьник, одетый, как на маскарад, в военную форму. При этом теперь служат год, так что само ветеранство в армии достаточно условное понятие. Скорее всего, он не нравился своим же погодкам, такое тоже случается. Когда в стае, в замкнутом мужском коллективе начинают травить самого слабого. А это ещё страшнее для психики, потому что один. Против всех.
Плюс контингент. Не самый благополучный со многих позиций. Сейчас от армии проще отмазаться, чем в мои годы, и медкомиссия снисходительнее, и в институте можно платно учиться. Рискну предположить, что семья у Рамиля из очень средних, отсюда и комплексы у парня. А это уже нестабильная психика, которую не всякая комиссия определит.
Вот поэтому я и ратую за профессиональную армию. С жёстким отбором и рабочими отношениями.
А ещё судьба закинула Шамсутдинова не в Питер-Москву, а в забайкальский посёлок Горный. Кто не в курсе, у ЗабВО ещё с советских времён страшная слава в плане «дедовщины». Я так и не нашёл описание, чем его часть занималась, но ясно, что была не на виду.
Место службы и род деятельности имеют значение. В одной из автобиографических повестей Виктора Астафьева рассказана история его родственника, попавшего в 50-е в взвод обслуживания одинокого маяка на пустынном северном острове. Все с одного призыва, никакой дедовщины. Только пришёл парень на дембель через три года законченным алкоголиком (ставили брагу на северных ягодах) и гомосексуалистом. Всем по 18… ещё не нашли своё место в социуме, окрепли телом, но не мозгами и душой.
Что касается Шамсутдинова. Скорее всего, он изначально жертва врачебной небрежности. Потом уже разгильдяйства начальства, которое «не может дневать-ночевать в казарме». И, конечно, не в меру ретивых сослуживцев, даже нестабильную психику нужно довести до хватания за автомат. Если же это был приступ помешательства, то почему он на скамье подсудимых, а не в соответствующем закрытом учреждении лечебного профиля?
Да, единичный случай… но за ним восемь молодых отнятых жизней. И ещё одна искалеченная. Бедняге Рамилю не повезло, он не был сотрудником ФБК Навального, за службой которого на Новой Земле следила вся прогрессивная общественность. Просто маленький солдатик. Один из…
…В фильме Стивена Спилберга «Спасение рядового Райана» вся армия США ищет одного солдата, чтобы живым отправить домой. Вы догадываетесь, почему их парни так любят свою родину?
Леонид Черток