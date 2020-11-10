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Коронавирус подкосил Архангельский драмтеатр. Но он не сдается

Неутешительные итоги прошедшего финансового года подвел директор Архангельского драматического театра им. Ломоносова Сергей Самодов:

- С 17 марта 2019 года театры вообще перестали давать спектакли, а когда в конце сентября мы открыли сезон, то начали действовать особенности рассадки и заполняемость не выше 50% зала. С другой стороны, появился новый показатель в госзадании - связанный с онлайн активностью.

Итак:

Всего было проведено 228 спектаклей, которые посетили 50151 зрителей (обычно менее 330 мероприятий за год мы не проводим). Средняя заполняемость составила 69,9% (до локдауна она приближалась к 100%).

Внебюджетный доход театра за 2020 год составил 32 563 830 руб. (за 2019 год этот показатель был 59 288 801,75 руб.; если из большего вычесть меньшее, то можно грубо и примерно посчитать выпадающие доходы и это число будет объективным, несмотря на то, что в начале года мы вообще ставили задачу превысить уровень 2019 года и сделали бы это). В том числе:

- Доходы от пользования собственностью (сдача в аренду) - 2 431 953, 55 (в 2019 - 12 429 106,50 руб., но в 2020-м многие арендные мероприятия в театре были отменены или перенесены из-за локдауна);

- Выручка от продажи билетов - 29 269 349,78 руб. (в 2019 - 46 766 179,42 руб.);

- Оплата контрагентами и подрядчиками театру штрафов и пени - 234 095,06 руб.;

- Пожертвования - 167 035,34 руб. (На сайте театра заработал сервис для пожертвований физически лиц, кроме того ПАО "Севералмаз" выступил партнером конкурса дизайн-проектов благоустройства Петровского парка);

- Доход от операций с активами - 461 396,10 руб.

Средняя стоимость билетов в театре на стационаре - 658,42 руб. (в 2019 году она составила 491,11 руб. При сохранении прошлогодних цен на билеты увеличилась доля показов новых спектаклей, цены на которые традиционно выше, чем на спектакли с 5-летним стажем и старше. Кроме этого, театр является оператором многих гастрольных проектов в Архангельске, цены на которые диктуются коммерческой рентабельностью и безубыточностью таких проектов.

Средний уровень заработной платы в театре поднялся с 43365,06 руб. до 45940,34 руб.

P.S. Между тем, в прошедшем году главный театр Поморья не только выживал, но и улучшал свою инфраструктуру. Об этом читайте в материале «Снова в театре».  

12 январь 12:27 | : Горячая тема / Экономика / Культура

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