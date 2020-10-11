Архангельск новогодний: ложка дегтя у здания АОСД

В эти новогодние праздники Архангельск удивляет. Приятно.
Это уже не темное пятно с отдельными вкраплениями огоньков, как было в прошлые года. Центр областной столицы по своему праздничному убранству и новогодней иллюминации, пусть пока и отдаленно, но становится похож на российские мегаполисы.
И народу на главной площади больше, несмотря на мороз. Согласитесь, намного приятней кататься с горок и на лошадках, пить горячий кофе у украшенных тонаров при свете праздничных огней, чем как у… ну, вы поняли. Отсюда и настроение у жителей и гостей.
Приходится констатировать – в этом новогоднем раунде Цыбульский подчистую сделал Орлова, а Морев – Годзиша. Бывшие мало внимания уделяли внешнему облику, занимаясь, по их собственным словам, глобальными стратегическими задачами. Которые когда еще увидим… если увидим вообще.
Кстати, по словам действующего губернатора, все расходы на праздничное убранство взяты из внебюджетных источников. То есть, у бизнеса. Того, что наименее пострадал от последствий пандемии (с других просто брать нечего).
А если бы и из бюджета, разве кто-то был против? Заплатить за свое праздничное настроение совсем не то, что сделать тоже самое к приезду какого-нибудь высокого московского гостя. Помните подобные примеры? То-то.
Но увы, как часто бывает в нашей жизни, стоит сделать пару шагов от центра общей радости, расцвеченного огнями, и…
На фотографиях вы видите состояние парковки у здания областного Собрания, где пытались поставить свои авто приехавшие на праздник архангелогородцы, не обличённые народным доверием. Заметим, что в дни заседаний там же всё буквально вылизано. Опять разделение на простых и особых.
Даже в общий праздник.
Печально.
И обидно…
(фото приметливой и неравнодушной архангелогородки Елены Ц.)