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Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица

Мы ЕГО не ждали, но ОН всё равно к нам вышел…

Ещё весной пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (с которого, как известно, взятки гладки) обмолвился, что его шеф так часто обращается к нации, что ему просто нет смыла устраивать отдельное телевизионное шоу.

И почти сразу после этого телеобращения закончились. То ли Путин всё сказал, то ли рейтинг таких эфиров упал, то ли, что скорее всего, коронавирус стал обыденным элементом нашей жизни.

В те суровые (почти критические) дни президент выглядел уставшим и взволнованным. Внимание обращали его руки. Опухшие, как неживые. Было жалко его… но и себя не в последнюю очередь.

Но прошло лето, минула осень…

Эти полгода мы в телевизоре видели президента в интерьерах секретного бункера и в режиме видеоконференции. За что ему, естественно, доставалось от оппозиции (внесистемной) и интернет-зубоскалов – поднялся бы, что ли, на поверхность, хлебнул с наше.  Государственники-патриоты и прочая экзальтированная публика только шикала в ответ – и так привычный мир рушится, вражеское кольцо сжимается, ещё не хватало без НЕГО остаться… совсем пропадём. Напоминает 40-е ХХ века? Что сделаешь, люди такого сорта и образа мышления с годами не меняются.

Что ждать от сегодняшнего появления перед народом… точнее, ждать от народа, уже забросавшего кремлёвский пресс-центр вопросами? Прогнозирую наиболее частые в различных вариациях:

- Когда кончится коронавирус и что изменится после пандемии в стране и в мире?

- Что ждёт Россию с новым американским президентом?

- Останется ли у власти Лукашенко и как с ним общаться после всего, что было в телевизоре?

- Кто отравил Навального (обязательно дадут задать, мамой клянусь)?

 Теперь внимательно слушаем. И смотрим.

…Журналисты в масках. Причём дана команда менять их каждый час (интересно, за чей счёт). Рассажены… как пешки в шахматном дебюте. То есть, плакатами с рекламой архангельских водорослей хоть обмашись (привет Леночке Ларионовой). И глаза, глаза настороженные. Кое-кто кокетливо высунул из-под маски носик, чтобы втянуть поглубже незабываемую атмосферу. Песков (упомянутый) пытается шутить. Привычного подобострастного хихиканья от допущенных не слышно… маски глушат.

Президент был не в маске. Потому что один перед камерами (подозреваю, что и те работали в автономном режиме, дабы не нарушать стерильность). Объективно выглядел лучше, чем весной. Бодрый и уверенный (будем надеяться, что это не лекарственные препараты пролонгированного действия). Поэтому его ответ на нескромный личный вопрос – «Вы-то сами привились от ковидлы?» прозвучал неким кокетством – «Моя возрастная группа не первая в очереди». Как же так, первое лицо вперёд не пропустить?! Хотя… мы с ним сейчас в этом смысле почти в одинаковом положении, мало с кем лично общаемся. Я – с семьёй. Он – с охранниками. Каждому своё…

И первый же вопрос (который в разных интерпретациях задавался ещё раз …надцать) – о вирусе и сопутствующем кризисе с целым набором факторов. «Сокращение практически всего… каким был этот год?».

Хреновый, так считает подавляющее большинство российских граждан. Но не президент. «У природы нет плохой погоды, тоже и с годами». И тут выясняется, что мы с вами ни хрена не понимаем! Одним словом, обыватели. «Вызов коронавируса мы встретили вполне достойно… Падение нашего ВВП 3.6%, а у этих, западных, до 10-ти доходит». И длинный перечень успехов в экономике. По мнению первого лица, если в чём мы и просели, то только в цене на нефть, она потянула всё за собой. Ну, это мы и так знали - подо что у нас всё заточено и ещё долго заточено будет. Зато правительство в нынешней ситуации влиять на баррель не может, значит, ни при чём. Но прибыль банков растёт… зарплаты «растут в целом»… в этот момент я явственно услышал зубовный скрежет в соцсетях. Впрочем, Путин тут же попросил на него не сердиться, типа, масштабы у нас с ним разные, и поблагодарил народ за единение перед лицом угрозы. Было уже это, ох было… хорошо, что без «братья-сёстры» обошлось.

Представитель российского телевидения затронул животрепещущую тему готовности родного здравоохранения к вызову. Ответ: «Да ладно, мы были лучше всех готовы, наша система здрава самая эффективная в мире» (опять самые-самые!). Мы и койки дополнительные быстро развернули (но кое-где не дали несознательные кардиологи), и пр-ство масок аж в 20 раз увеличили (соответствующий бизнес ликует). И вакцину первыми изобрели. И весь мир обращается к нам за опытом. А то, что что-то не доходит в регионы, так во всём виновата… логистика-вредительница, деньги кто-то «спёр по дороге». Ну и разгильдяи на местах. Тут президенту сообщили реалии – «врача невозможно на дом вызвать… скорую ждут неделю». Президент искренне посочувствовал (сытый голодным) и опять пожурил власть на местах.

Опять жалоба – «сейчас так тяжело, как никогда». Ответ меня вжал кресло – «ну почему же, до 2000-го было еще тяжелее» и целый набор цифр для сравнения. То есть, до НЕГО. Фраза дня…

Робко был задан вопрос о грядущих госдумовских выборах. В том плане – имеют ли шанс новые партии типа «За правду», а то старые надоели. Ответ исчерпывающий – «конечно, если народ решит и проголосует… но лично меня и старые вполне устраивают. Потому что патриоты». Прилепин, наверное, призадумался – «неужели эти старпёры-соглашатели больше, чем я с Рудалёвым?!».

Кстати, о мусорной реформе – «почему тормозится?». «Да не реформа тормозится, а организация сбора и переработки на местах». Камешек полетел в «огород» АМПК…

Заранее было известно, что где-то в московском зале находится «вишенка на торте» - Сергей Шнуров. Он же начинающий перспективный политик, он же молодой корр RTVI (чисто либеральный телеканал Гусинского и иноагент). Тот, что за словом в карман не полезет. Он и не полез, из другого места вывалил – «как с такой жизнью не материться?» «Хорошо, что хоть при мне не материтесь, музыкант Серёжа… а вообще смотрите «Джентльменов удачи», там есть рецепт на каждый день».

Но и это еще не всё. Рубаха-парень-Серёга беспокоился о судьбе Трампа – «возьмёте его на работу?». «Да он в шоколаде… миллиардер… половина американцев за него». Ну что, поняли, на чьей стороне симпатии нашего президента? И подчеркнул – «российские хакеры Трампу не помогали, это всё выдумки врагов» (понятно, из какого партийного лагеря).

Ну вот, дождался – «кто отравил Навального?». «Это того… пациента немецкой клиники? Деза из США… никаких доказательств». И ни разу не назвал фамилии траванутого, косвенно подтвердив слухи о неприязни на личном уровне. Тем не менее – «когда его жена попросила, я сразу отпустил, кому он тут нужен». Такой добряк…

Слово получает Андрей Колесников. Вроде бы из «Коммерсанта», а на деле главный бытописатель президента, такому многое позволено. Он и позволил – «будете ещё баллотироваться, не боитесь стать хромой уткой?». «Пока ничего не решил… если будет такая необходимость у государства». Можно даже не сомневаться.

Журналюги (а кто ещё?!) несколько раз жаловались, как их притесняют. Глава государства сочувствовал, но один раз задал резонный вопрос – «А вы знали, в какую профессию шли? Наезжают на них… посмотрите, как на меня наезжают, какую фигню пишут… я же не жалуюсь». Резонно… я бы тоже не жаловался, наоборот, кайф ловил.

О Лукашенко (я ждал) упомянул мельком – «общаемся, когда приходится». Без ненависти, но и без приязни.

Другие президентские хиты этого дня:

- Из заграницы ничего хорошего не приходит.

- Да, мы белые и пушистые.

- Вы держите нас за придурков (американскому журналисту).

 - Мультик «Маша и медведь» - это наша мягкая сила.

- Вот сказки у нас очень хорошие…

А вообще было интересно. Нет, ей-богу.

P.S. От Архангельской области на пресс-конференцию были аккредитованы представители трёх изданий – «Регион 29», «Правда Севера» и «Архангельск». Трое из одного ларца. Право на вопрос опять не досталось никому. Но почему-то не жалко…

Леонид Черток  

17 декабрь 17:19 | : Горячая тема / Политика

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