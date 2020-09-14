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Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

Как только что сообщили редакции врачи кардиохирургического отделения Первой городской больницы им. Е. Волосевич, на самом верху исполнительной власти региона принято решение развернуть дополнительные места для больных коронавирусом на других площадях.

Напомним, что скоропалительное решение временно перепрофилировать единственный в областной столице специализированный кардиоцентр и сосудистое отделение вышеназванного медицинского учреждения под содержание и лечение зараженных вирусом COVID-19 вызвало большой резонанс в обществе. Всё-таки народ ещё не готов выбирать между двумя сомнительный перспективами – умирать от инфекции или от инфаркта.

О том, как развивались вчерашние событий, читайте здесь, здесь и здесь.

Коллектив кардиохирургов поручил редакции ИА RUSNORD передать благодарность губернатору Александру Цыбульскому и исполняющему обязанности министра здравоохранения Александру Герштанскому за то, что своевременно вникли в ситуацию и приняли правильное решение.

Что мы с удовольствием и делаем…

15 декабрь 17:40 | : Горячая тема / Будни

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