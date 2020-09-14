Министр Герштанский: «Интересы кардиобольных затронуты не будут»

Новость о закрытии кардиохирургического отделения Первой городской больницы в Архангельске, размещенная на нашем сайте сегодня утром, буквально всколыхнуло общество. Реплики сводились к одному – что же теперь, придется выбирать между смертью от инфаркта и от ковида?
Мнение высказал и экс-мэр областной столицы Виктор Павленко, в свое время активно выступавший против передачи городских больниц в областное подчинение.
Также на редакционную почту пришло письмо от одного из практикующих кардиохирургов: «Спасибо, что озвучили проблему. Не за себя болеем, а за пациентов. У нас все просто было бы - закрыли, мы бы пошли работать в ковид. Но на вернулся из Котласа, там больница принимает только ковид, персонала нет, врачи болеют, кардиологические пациенты не знают, куда идти. Из 50 проконсультированных, 20 человек к нам записал на обследование. Если нас ограничат или еще хуже закроют, то куда они денутся?».
И всё-таки мы дождались реакции от исполнительной власти. В телефонном разговоре с главным редактором «Руснорда» и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский заверил, что, несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса в регионе и в частности, в его главном городе (длительный период не менее ста новых случаев заражения за сутки), интересы плановых кардиобольных не будут никоим образом ущемлены. Тоже касается и экстренных случаев.
Александр Герштанский:
- Ни одно отделение, в том числе и сосудистый центр, не останавливают свою деятельность и не снижают объемы оказания помощи. Что касается пациентов с сосудистой патологией, то они по-прежнему будут получать необходимое лечение как на базе сосудистого центра ПГКБ, так и в кардиологическом отделении Архангельской областной клинической больницы.
Также министр сообщил, что на базе упомянутой больницы будет развернуто дополнительно до 100 койкомест под больных коронавирусом. Он объяснил это тем, что именно ПГКБ наилучшем образом оснащено аппаратами искусственной вентиляции лёгких, необходимых при особо тяжелых случаях.
От редакции: Мы понимаем, в какое сложное положение попала наша область, какая дополнительная нагрузка легла на исполнительную власть. Однако… ещё летом губернатор Мурманской области Андрей Чибис добился от федерального центра развёртывания у себя в регионе армейского специализированного ковидного госпиталя. Успели, значит, подстраховаться на будущее…