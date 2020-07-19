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Познать себя. Зачем нужен конкурс «Моя родословная»?

Когда я прочитал о первом в Архангельске конкурсе «Моя родословная», то возрадовался – первый приз уже в кармане!

Ну, а как иначе. Со стороны матери знаю свою родословную с XIV века – итальянские графы Орсини пошли воевать Гроб Господень и к середине XIX века окольными путями добрались до России. А ещё голландские купцы, получившие от царя княжеский титул за честную торговлю (это ж надо было так в своих разочароваться), московские купцы первой гильдии, непрямое родство с поэтом Гумилёвым и химиком Зелениным.

Ну, и кто против меня?! Разве что потомок незаконного отпрыска Петра Первого объявится… на Ломоносова, вон, грешили.

А потом задумался. В истории нашего Отечества столько перепутанного. Родственники моего отца в известных годах под корень изводили маминых. А уж в Архангельской области и подавно. Представим, живут где-нибудь в Каргопольском районе две семьи, соседствуют, дружат домами. Прочитают про конкурс, начнут копаться в генеалогии и выяснится – у одних дед-прадед сидел, а у других – его охранял. И что, война на всё село?!

С этими сомнениями я и обратился к председателю региональной общественной организации «Архангельское Общество изучения Русского Севера» (РОО АОИРС) Галине Жариновой.

- Смысл вашего конкурса в том, чтобы заставить проснуться «Иванов, родства не помнящих»?  

- Ну, это очень узкая трактовка нашей программы…

И тут я с удивлением для себя узнаю, что такое общество самоорганизовалось в Архангельской губернии ещё в 1908 году под покровительством губернатора И.В. Сосновского. Входили в него лучшие люди Поморья того времени – художник Борисов, писатель Писахов, знаменитый полярный исследователь Седов. А ещё дворяне, купцы, промышленники… всего 700 человек.

Да, люди небедные, но собрались они не для того, чтобы кичиться древностью рода. Например, при их деятельном участии была построена дорога на Ярославль. И главным девизом общества был такой – «Сделать жизнь лучше». Подвижники, но состоятельные, скаредность в их кругу была не в чести. И принимались в общество люди, уже принёсшие пользу региону.

Но пришли другие времена. Советская власть упразднила общество, как классово чуждое, забрав себе все его функции, да так и не исполнив.

Возродилось АОИРС силами энтузиастов только весной 2020 года. И уже в мае провели чтения Василия Васильевича Крестинина (по аналогии с Ломоносовскими). Правда, не очные, а через ZOOM, согласно эпидемиологическим требованиям.

И задачи изменились под настоящее время. Первая – объединить людей, увлечь собственной историей. Чтобы жители отдалённого уголка заинтересовались – а как жила их деревня сто лет назад. И ещё глубже.

- И как узнать? – интересуюсь.

- Для этого привлекаем учёных, историков и краеведов.

Конкурс «Моя родословная» - второй большой шаг в новейшей истории возрождённого общества. Сразу пошли заявки на участие. Не только от физических лиц, своё желание изъявил московский Фонд «Семейные истории».

- Вообще мы рады любому сотрудничеству, - заверяет Галина Николаевна.

- Такая широкая деятельность подразумевает расходы…

- Увы, на сегодняшний день солидных спонсоров у нас нет, всё держится на энтузиазме активистов общества.

- А коммерческая деятельность?

- Собираемся выпускать популярный тематический журнал, но это пока в планах. Надеемся, что исполнительная власть нас заметит и поддержит… или состоятельные люди. Должна же возрождаться традиция северного меценатства.

Я всё гну свою генеалогическую линию…

- К примеру, житель Пинежья заинтересовался своей родословной. Вы ему поможете?

- Мы от имени общества можем обратиться в областной архив, как общественной, официально зарегистрированной организации нам трудно отказать. Вот за сроки ответить не могу.

И тут я рассказал про свои опасения насчёт соседства бывшего зэка и такого же вертухая.

- Не боитесь нечаянно развязать войну деревенских кланов?

- Во-первых, дети за отцов не отвечают (говорил товарищ Сталин и сажал за прадедов – прим. автора). Во-вторых, как профессиональный психолог говорю – прошлое должно оставаться в прошлом, его не стоит впускать в сегодня. Но возможно и даже необходимо извлекать пользу и уроки из прошлых ошибок.

- Тогда на ваших мероприятиях люди будут. что-то скрывать…

- У участников нашей конференции есть безусловное право рассказывать то, что они посчитают нужным.

- Послушав других, более родовитых, у кого-то могут возникнуть комплексы…

- И очень зря, если будут сравнивать себя с кем-то. Мы же сами не в силах повлиять на собственную историю… какой в этом смысл?

- Тогда в чём прикладной смысл этой затеи?

- В познании себя. Например, человек узнаёт, что в его роду был священник и меняется отношение к религии, ранее пренебрежительное. Или у вас вспыльчивый ребёнок, и вы находите истоки в своих корнях. Мой личный пример: сын всегда увлекался охотой, не могли понять, откуда такая тяга. И только недавно выяснили – прадед был охотником-промысловиком. Ну, разве не интересно?

- Какие награды подразумевает ваш конкурс?

- Пока только дипломы и сертификаты участника. Дальше посмотрим…

Да, вряд ли среди нас прибавится князей Голицыных. Но разве дело только в этом?

Подробно ознакомиться с номинациями и условиями конкурса «Моя родословная» можно здесь.

Леонид Черток  

18 сентябрь 12:05 | : Горячая тема / Будни

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