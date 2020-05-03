Ирина Чиркова: Я расскажу правду о себе

Со вчерашнего дня Ирина Чиркова не только депутат областного Собрания и лидер фракции «Справедливая Россия». Она - кандидат в губернаторы.
Как о человеке, чьё имя зажглось на политическом небосклоне Поморья более десяти лет назад, вокруг неё ходит много слухов, где правду бывает трудно отличить от фантазии. Взять хотя бы её противостояние с бессмертным лидером ЛДПР Жириновским, выставившим самого эффектного депутата своей фракции в ГосДуме злостной прогульщицей и чуть ли не исчадием ада.
В официальной биографии, что будет висеть на избирательных участках, всего не напишешь. Поэтому мы обратились к Ирине Александровне с предложением рассказать, как оно было на самом деле…
- Начнем с факта рождения. Значительная часть избирателей уверена, что глава нашего региона должен иметь поморские корни, чем глубже, тем лучше. Как у вас с этим вопросом?
- В моем родусмешение поморских династий из Пинежского, Шенкурского и Каргопольского районов. Мой прадед в 9 лет ушел пешком, как Ломоносов, из родной деревни Варамень в Петербург, выучился там на плотника и спустя 8 лет вернулся домой. Воевал на Финской, потом на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны. Один мой дед всю жизнь отдал траловому флоту, другой – лесозаготовкам.
Мою маму – молодого педагога – после института отправили по распределению в поселок Сосновка Пинежского района Архангельской области, где она отработала в Сосновской школе 7 лет. Там в 1982 году родилась я, поэтому в паспорте у меня указано «деревенское» место рождения, чем я очень горжусь. В 1984-м наша семья вернулась в Архангельск. Но каждый год мы приезжаем на Пинегу – для меня это необыкновенно родные и вдохновенные места. Вот только недавно была в деревне Сульца, где сейчас проводят летние каникулы уже мои дети.
Мама Наталья Леонидовна Вешнякова больше 20 лет отдала архангельской школе №28, где работала учителем алгебры и геометрии. Папа Александр Владимирович трудился на рыбокомбинате. Его не стало, когда мне было 13… сердечный приступ.
- Сочувствуем. И как пришлось девочке без папы? В подобных условиях белоручкой не вырастишь...
- Да уж, пришлось рано взрослеть. Со старшей сестрой мы выращивали на семейном огороде лук, цветы и продавали у ближайшего магазина. У бабушки с дедушкой в частном доме в пригороде Архангельска было большое хозяйство – огород, козы, куры, кролики, свиньи. Поэтому все выходные мы проводили там – чистили хлев, пололи грядки, укладывали дрова, заготавливали корма. Вместо веселых летних каникул все мое детство мы большой семьей ездили на сенокосы, вязали веники, окучивали картофельные поля. Зато даже в голодные времена, когда учителям задерживали зарплату месяцами, мы не умирали с голоду. Труд – главная ценность, которую во мне воспитали.
Архангельскую среднюю школу №35 я окончила в 1999-м с серебряной медалью. Учиться мне было нетрудно, одновременно я успевала заниматься сначала художественной гимнастикой, потом, после серьезной травмы, рисованием. Моя старшая сестра Марина пошла по маминым стопам и посвятила свою жизнь педагогике – сейчас она учитель английского и французского языков. Но я выбрала другой путь. Где-то в классе седьмом выиграла конкурс детских сочинений, который объявила областная газета, – и заинтересовалась публицистикой. Любовь к русскому языку, литературе, языковому творчеству мне привила мой любимый школьный педагог Галина Прокопьевна Назарова…
- С такими опциями после школы прямой путь…
- Учиться, разумеется, пошла на факультет филологии и журналистики Поморского Государственного университета имени М.В. Ломоносова. Первую практику проходила в газете «Холмогорская жизнь». Помню, после моего репортажа о "процветающей" проституции на холмогорской развилке были сняты с должностей несколько сотрудников милиции и ГИБДД.
В студенческие годы работала в областной газете «Правда Севера», которая однажды направила меня делать репортаж с Котласского ЦБК – там происходила попытка рейдерского захвата «Базэлом». Видимо, взрослые журналисты побоялись участвовать в событиях с вооруженными людьми в масках, забаррикадированными цехами и перепуганными рабочими. Благодаря командировкам и неуемному желанию все увидеть своими глазами я объездила почти всю область.
Тогда же меня пригласили на ВГТРК «Поморье», где я в течение двух лет получала опыт работы на телевидении, сработалась с профессионалами. Печаталась в газете «Московский комсомолец», вела социальную тематику. Однако дипломную работу я единственная на курсе писала на тему политическую, поскольку уже работала как журналист на освещении избирательных кампаний. Помню, мне тогда преподаватели сказали: будет либо «2», либо «5», потому что мы сами в этом ничего не понимаем. В общем, ПГУ я окончила в 2004 году с красным дипломом.
- Как правило, для людей вашего склада и темперамента этот вид профессиональной деятельности становится образом жизни, когда работа не заканчивается с выходом из редакции.
- Журналистика для меня стала и профессией, и отдушиной, дала осознание силы слова. Благодаря публикациям на разные общественно-важные темы и организованным благотворительным акциям нередко удавалось помочь обиженным, нуждающимся, ущемленным гражданам, про которых я делала материалы. В 2007 году стала лауреатом Всероссийского конкурса имени А.С. Макаренко среди журналистских работ по проблемам детства.
- И как же от детской темы вас в политику-то занесло?!
- В 2006 году учредила с коллегами «Поморскую издательскую компанию», которая занималась выпуском общественно-политических газет на территории Архангельской области, в том числе – для Архангельского городского Совета депутатов. Вместе с командой единомышленников под руководством Олега Черненко, заместителя председателя Горсовета, ушла с головой в общественную деятельность, сотрудничала с социальными учреждениями и ветеранскими организациями.
Как редактор и издатель весной 2009 года неожиданно избралась депутатом Архангельского областного Собрания депутатов от округа Майская Горка, став самой молодой женщиной-депутатом за всю историю регионального парламента. Тогда же меня пригласили к сотрудничеству с Государственной Думой – я вошла в федеральный Координационный Совет женщин-депутатов при думском Комитете по делам молодежи. Благодаря этой деятельности представилась возможность сравнить качество жизни в Поморье с другими субъектами, понять перекосы и недоработки всех уровней власти.
В 2011-м году в Костроме в числе тридцати молодых депутатов со всех регионов страны участвовала во встрече с Президентом Медведевым, где мы внесли предложения по стратегическому развитию молодежной политики в стране. Жаль, что до сих пор многие из них не реализованы, хотя были на словах поддержаны. Кстати, меня категорически раздражают мероприятия "для галочки", где занимаются одной только болтологией...
- Теперь перейдем к партийности, по ней в ваш адрес много вопросов…
- В областном Собрании состояла во фракции ЛДПР, вступила в партию. Вместе с тогдашним руководителем регионального отделения Олегом Черненко мы отстроили партийную структуру по всей области, привлекли много активных ребят, которые, кстати, до сих пор в этой партии работают и избираются депутатами. Полная идей и инициатив, я пыталась поднимать их "наверх" - видимо, партруководство это оценило и выдвинуло меня на выборы в Государственную Думу в конце 2011-го, безо всяких планов на победу. А мы взяли и победили, просто потому что говорили правду и пытались что-то изменить в лучшую сторону. Все пять лет в Госдуме проработала в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Кроме того, являлась членом постоянной рабочей группы при Комитете по защите права ребенка на жизнь.
- Но в дальнейшем с ЛДПР что-то не сложилось… что?
- Сейчас, в очередную горячую предвыборную пору, злопыхатели начинают "перетряхивать" мой скандальный уход из ЛДПР. Видит Бог, я не хотела выносить сор из избы и, не желая больше терпеть издевательскую женоненавистническую политику руководства партии, тихо написала заявление о выходе. Но меня не хотели отпускать, чтобы "перекрыть" мне другие возможности политической деятельности. Мне даже "придумали" уголовное дело, которое якобы однажды возбудили и в тот же день закрыли, - лишь бы испортить биографию. Пришлось лично выходить на руководителя Следкома России Бастрыкина и жаловаться на методы верхушки той партии.
Так я стала личным врагом ее вождя. Тут уместно упомянуть "Единую Россию": в 2016-м я просто воспользовалась возможностью заявиться на праймериз (участие в нем меня не интересовало) - лишь для того, чтобы публично откреститься от ЛДПР. И та "показательно" изгнала меня из своих рядов, не придумав ничего умнее, чем обвинить в прогулах заседаний Госдумы (которых, разумеется, не было). Так я наконец освободилась от гнетущих уз и давления.
- С каким чувством вспоминаете то время? Всё-таки нечасто бывшие депутаты возвращаются из Москвы на малую родину.
- В целом работа в Госдуме дала огромный опыт и множество полезных связей. В составе "семейного" Комитета мы рассмотрели и проработали около 500 законопроектов, треть из них стала законами РФ. Не допустили внедрения ювенальной юстиции. Провели десятки мероприятий в рамках разработки Концепции государственной семейной политики до 2025 года, куда вошли очень сложные стратегические решения. Несколько лет мы занимались разработкой стратегии снижения абортов; результатом сотрудничества с общественностью, медиками, экспертами стали несколько законопроектов и инициатив, переданных в Минздрав.
Серьезно были проработаны вопросы создания в России алиментного фонда (увы, законопроект лег под сукно), помощи детям-инвалидам, больным орфанными (редкими) заболеваниями. Многие мои коллеги удивлялись, как я осмеливалась писать по некоторым вопросам лично Путину, например, по унизительному 50-рублевому пособию на ребенка от 1,5 до 3 лет. Не все получилось, но я знаю, что камень вода точит; в законодательстве, увы, ничего не происходит быстро. После нашего созыва, кстати, ситуация с номинальными выплатами начала меняться в лучшую сторону.
- То, что вы не останетесь в ЛДПР после окончания созыва, стало ясно задолго до официального исключения из ЛДПР. Условия игры таковы, что в политике можно состояться только находясь в партии, желательно парламентской. Но почему именно «Справедливая Россия»?
- Так получилось, что в "семейном" Комитете я сработалась с Ольгой Епифановой, которая от Архангельской области представляла в Госдуме "СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ". Ольга Николаевна потом пригласила меня помочь ей с партийной работой в регионе, чем я и занимаюсь второй год. Именно здесь я обрела близкую по духу команду идейных и патриотичных единомышленников. Осенью 2018-го была выдвинута от СР в областное Собрание и избрана по одномандатному округу №3, возглавила фракцию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. И, как всю свою жизнь, продолжаю плотно заниматься «социалкой». Считаю, что это наиболее уязвимая сфера, до которой большим коммерческим структурам, олигархам дела нет, зато влияние на жизнь простых людей переоценить трудно.
- С самого начала этой каденции вы были одним из самых заметных депутатов, даже претендовали на роль спикера. Однако громче всего фамилия Чиркова зазвучала в связи с противостоянием на Шиес. Это был тактический ход или убежденности в правоте протестующих?
- В связи с появлением в нашем регионе угрозы под названием "Технопарк Шиес" пришлось срочно вникать в экологическую тематику, поднимать связи, разрабатывать законодательные барьеры. Поездка на Шиес в феврале 2019-го стала для меня одним из самых сильных впечатлений за последние годы. Земляки открылись для меня с неведомой ранее стороны - как и для себя самих, наверное. Мы не просто люди, живущие на одной территории, - мы одна большая и чуткая семья, единый организм, который встрепенется всем телом, когда где-то сильно заболит. Родина, природа, родное болото для поморов дороже "государевых задач" и даже государственных устоев - в этом наша особенность…
- И последнее… ну, вы догадываетесь.
- Почему я иду в губернаторы? В конце прошлого года меня пригласил на разговор Сергей Михайлович Миронов, сказал прямо: «Твоего характера и опыта на пять мужиков хватит, справишься». Однопартийцы поддержали - так я вышла на избирательную кампанию. Все, кто меня знают, подтвердят, что за восстановление нарушенных прав или защиту обиженных буду стоять до конца. Именно сейчас Поморью, уставшему от необдуманных решений и протестных настроений, нужна материнская забота, порядок и справедливость.
- Удачи!