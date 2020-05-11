Школьники Архангельской области останутся без бесплатного горячего питания

Об этом предупреждает специализированное издание «Вести образования».
И это несмотря на то, что данная норма была прописана (и широко распиарена) в поправках в Конституцию, за которые мы недавно голосовали.
Проблема в государственной субсидии. Одно из непременных условий ее получения - стопроцентная готовность расположенных на территории региона школ к организации горячего питания. Это означает наличие в каждой из них столовых, оснащенных необходимым оборудованием.
Так вот, Архангельская область попала в список 11 регионов, в части средних учебных заведений которых отсутствуют оборудованные пищеблоки. Кроме Поморья в этом списке присутствуют: Республики Северная Осетия (Алания), Калмыкия, Карелия, Бурятия, Дагестан, Чечня, а также Новгородская и Иркутская области.
Конечно, речь в нашем случае идет не о крупных (и не очень) городах, но в документе прямо сказано о 100-процентной готовности. Иначе, мимо кассы…
Конечно, выход есть – закрытие малокомплектных сельских школ, после чего детей будут возить на уроки и обратно за десятки километров от родного дома или переводить на интернатовское содержание (как вариант – дистанционное обучение).
Но как это скажется на социально-политической обстановке в регионе? Особенно в год губернаторских выборов…