Мистика Соловков – туристов нет… но они есть

О злом волшебнике Брамбеусе, мечтающем занести на девственные (пока) Соловки коварный вирус, рассказывает член Ассоциации «Вольное дело», обладетель гордого статуса «независимый гид» Олег Кодола:
- Говорят, Соловки – место мистическое. Я не верил, пока не увидел эту группу, фото которой мне прислали сразу несколько возмущённых жителей. В чём тут мистика, спросите вы?
Мистика в том, что жители эту группу видят, а местные власти – нет. Невидимая для властей группа, представляете? Врио губернатора и оперативный штаб вводят жесточайшие ограничения на посещение Соловков, официальные экскурсионные бюро не работают, гостиницы не работают, общепит не работает, туристов обслуживать запрещено. Очень строго звучат указы. Очень. Поэтому группа невидимая. Нет её, согласно указам губернатора и оперативного штаба. Тем более, что приставать и высаживать туристов на островах запрещено. Всем запрещено: катерам, кораблям, самолётам, маломерным, регистровым... всем-всем. Поэтому, то, что вы видите на снимке – не существует.
Видимо, это подводная лодка, мистическим образом создающая видимость яхты. Потому что именно с неё выгружаются туристы. Те самые, невидимые, помните? Яхтам же запрещено? Следовательно – это АПЛ. Ничего другого, согласно указам губернатора и оперативного штаба, пристать к Соловкам не может. Тем более – выгрузить туристов. Может это вообще не туристы, а группа подводников? Слышали страшные истории про заблудившихся фашистских подводников, которые бродят по морям, и высаживаются, где запрещено, и никто их никогда не видел? Это они. Хотя... читал я одно произведение... называлось так чудно: «Фантастические путешествия Брамбеуса»;... Гениальное произведение надо сказать, Ванга с Нострадалусом плачут от зависти. Сами посудите, ведь почти два века назад написано:
«Стой!..— кричит издали надзиратель солдату. – Не выпускай этого господина!» – «Что такое?.. за что?..» – «Вы, милостивый государь, коснулись этого человека». – «Так что ж?» – «Он еще не выдержал карантинного срока». – «А мне какое до этого дело?» – «Дело в том, что вы скомпрометированы и должны высидеть здесь с ним пятнадцать дней». Я обижаюсь. Надзиратели убеждают меня печатными правилами. Я спорю. Они настаивают. Я еще спорю, потом становлюсь уступчивее и, наконец, соглашаюсь остаться в карантине».
Пророческий текст, согласитесь? Поймать Брамбеуса невозможно. Его пытались ловили возмущённые портовые службы, ГИМС, который всегда на воде, администрация посёлка, администрация музестыря, полиция – все пытались поймать Брамбеуса, но он каждый раз прикидывался подводной лодкой и уходил на перископную глубину. Знаете, в чём тайный секрет Брамбеуса, которого никто не может поймать? В том, что он никому не нужен, хотя в интернете на официальном сайте размещено его расписание, где указаны даты прибытия на Соловки... (на фото внизу)
Предположу, что невидимость чародея Брамбеуса истекает из его заклятия, которое он наложил на всех официальных лиц Соловков. Или у Брамбеуса крутая крыша – сразу не разберёшь. Но я тоже волшебник сильный. И моя магическая публикация прольёт свет на Брамбеуса, которого (эники-беники!) увидят сначала СМИ Архангельской области, а затем – власти Архангельской области, после чего... Там посмотрим. Думаю, Брамбеус способен отменить карантин на Соловках. Мистическим образом. Тем более, что какая-то женщина недавно проводила экскурсию в храме. А это явный знак вмешательства высших сил.