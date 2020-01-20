Ограничения в Архангельске продлены до 14 июля

Сегодня ВрИО губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес изменения в Указ об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса в регионе.
Так, с сегодняшнего дня на территории Поморья можно бронировать номера и принимать постояльцев в пансионатах, домах отдыха, санаториях, оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах. Однако вышеперечисленное не коснется летнего детского отдыха… бедные дети.
Общепиту разрешено обслуживать клиентов на открытых верандах (что некоторые точки и так делали втихаря, типа, клиенты ждут заказов на вынос). Однако запрещается раскуривать кальян и устраивать массовые мероприятия (никаких свадеб!).
Однако эти послабления не коснутся жителей и бизнесменов Архангельска, а также Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Соловков и Приморского р-на, где эпидемиологическая обстановка (кроме предпоследнего населенного пункта) оставляет желать лучшего. Здесь все ограничения продлены до 14 июля.
Напоминаем, какие виды деятельности и отдыха до сих пор находятся под запретом:
Да, и обязательный масочный режим на территории Архангельска и Новодвинска!