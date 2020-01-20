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Ограничения в Архангельске продлены до 14 июля

Сегодня ВрИО губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес изменения в Указ об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса в регионе.

Так, с сегодняшнего дня на территории Поморья можно бронировать номера и принимать постояльцев в пансионатах, домах отдыха, санаториях, оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах. Однако вышеперечисленное не коснется летнего детского отдыха… бедные дети.

Общепиту разрешено обслуживать клиентов на открытых верандах (что некоторые точки и так делали втихаря, типа, клиенты ждут заказов на вынос). Однако запрещается раскуривать кальян и устраивать массовые мероприятия (никаких свадеб!).

Однако эти послабления не коснутся жителей и бизнесменов Архангельска, а также Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Соловков и Приморского р-на, где эпидемиологическая обстановка (кроме предпоследнего населенного пункта) оставляет желать лучшего. Здесь все ограничения продлены до 14 июля.

Напоминаем, какие виды деятельности и отдыха до сих пор находятся под запретом:

  • деятельности по показу кинофильмов;
  • предоставления услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
  • деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
  • предоставления услуг для организации курения кальянов;
  • физкультурно-оздоровительной деятельности;
  • деятельности салонов татуажа и пирсинга;
  • деятельности букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций;
  • реализации образовательными организациями дополнительных образовательных программ.

Да, и обязательный масочный режим на территории Архангельска и Новодвинска!

 

07 июль 12:44 | : Горячая тема / Будни

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