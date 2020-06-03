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Сколько стоит умереть от коронавируса в Архангельске?

От редакции: Публикуем рассказ безымянной архангелогородки, размещенный в одной из социальных сетей. Не утверждаем, что все описанное правда… но хотелось бы услышать разъяснение…

«Здравствуйте! Хочу рассказать очень ужасную историю, о том, что творится в Архангельске в это сложное время- эпидемии короновируса.

Моя родственница находилась на операции в первой городской больнице в то время, когда пошла эта болячка. Положили её во время карантина, готовили к операции месяц. Операцию сделали и через неделю выписали с температурой. Через два дня её увезли на скорой ужасно ослабленную, задыхающуюся и с температурой 39,4 с подозрением на короновирус в областную больницу. Когда подтвердился диагноз, её даже не спросили с кем контактировала. А с ней проживали муж и сын.

На горячей линии по ситуации короновируса мне посоветовали позвонить по телефону (в Архангельске это один единственный номер), который всегда занят. Дозвониться так и не смогла. (Обошлось- муж и сын не заболели). Пока родственница была в силах отвечать на телефон — мы знали, что с ней. Когда она перестала отвечать на звонки, мы звонили в справочную областной больницы.

Когда мы всё-таки с трудом дозвонились — нам говорили, что она в реанимации. В то реанимации отвечали- нет такой. Так целый день. И только вечером узнали, что она умерла. Куда бежать и что делать? В морге нам ответили- все вопросы в рабочее время (умерла в пятницу). Представьте состояние родных за эти два выходных дня. В понедельник, не зная куда идти, родственники обратились в областную больницу. Опять дали номера молчащих телефонов. Что делать? Ну и пошли прямо в красную зону, хватаясь за любого человека в белом халате.

В итоге — всё выяснили, документы забрали. И тут начались похоронные хлопоты. Больше всего взбесило, что перевоз умерших от короновируса из морга до кладбища стоит в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ, кремация в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!!! Это что такое делается? Что за наживы такие? Люди совсем совесть потеряли? Наш город не подготовлен к этой заразе НИКАК! Это только в Москве, да по телевизору всё хорошо. Зачем нужен был карантин в апреле у нас, когда самый разгар сейчас?

Многие в этот ужас не верят- право каждого. Но не время расслабляться! Поверьте! Архангелогородцы, кроме нас самих, нам никто не поможет! Берегите себя!».  

19 июнь 13:43 | : Горячая тема / Скандалы

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