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«Народ должен иметь право выбирать себе местную власть!». Заявление лидера движения «Мы здесь живём!» Юрия Шевелева

Уважаемые жители Архангельской области! Уважаемые депутаты городов и районов области!

Инициированный федеральными чиновниками переход к конкурсным процедурам избрания глав муниципалитетов не принёс ожидаемого результата. Качество работы управленцев на местах не выросло. Они не стали более ответственными по отношению к гражданам. Эффект даже оказался обратным. Чиновникам стало намного важнее отчитываться перед вышестоящим руководством, а не перед жителями.

Поэтому мы выступаем за возвращение, в виде появления независимых, не подотчетных ни губернатору, ни местным элитам, а народу, мэров городов и глав районов!

Мы полностью и безоговорочно поддерживаем наших жителей: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме и районах области во главе должен стоять народный избранник, а не назначенец, как сейчас. В этом случае народные избранники будут ощущать прямую ответственность за свои действия и держать ответ перед жителями, им придется действовать в интересах своих избирателей.

Мы сами ответственны за свою судьбу и каждый житель  Архангельской области вправе определять, как мы будем обустраивать свою жизнь, и влиять на те решения, которые принимает власть!

Свободные выборы имеют особую ценность, так-как избранный таким образом руководитель опирается на мнение народа, на мнение большинства, а это признак сильной власти.

Выборы глав муниципальных образований на муниципальных выборах, как институт прямой демократии, непосредственного волеизъявления населения и публичного принятия им кадровых решений, позволит гражданам непосредственно включаться в управление делами своих муниципальных образований, осуществлять принадлежащие им права и свободы.

Я считаю, что на уровне местного самоуправления прямые выборы должны получить наиболее широкую реализацию. Активисты регионального движения «Мы здесь живем!» продолжают собирать (рабочая ссылка на петицию https://vk.com/app6890792#p=50899) подписи жителей за возвращение прямых выборов мэров и глав районов во всей Архангельской области.

Наше региональное движение «Мы здесь живем!» и я как его лидер инициировали законопроект, который подготовлен и внесен на прошлой неделе в Архангельское Собрание депутатов в целях изменения варианта (способа) избрания глав муниципальных образований и гарантирования населению реальных возможностей самостоятельного и ответственного осуществления местного самоуправления.

Мы живем на свободной земле! Поддержите нашу инициативу! Мы здесь живём – нам решать!

Юрий Шевелев, лидер Архангельского регионального движения «Мы здесь живем!», кандидат экономических наук.

26 май 14:04 | : Горячая тема / Политика

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