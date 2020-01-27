Бумеранг. Бывший следователь по делу Алексея Баринова получил 12 лет

В Москве оглашен приговор по делу Александра Дрыманова. 12 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима плюс штраф размере 196 млн. рублей.
Кроме того, он же лишен звания генерал-майора.
Свое преступление Дрыманов совершил в ранге начальника московского Управления Следственного комитета. Суд посчитал доказанным, что он в этом качестве получил взятку в размере 200 тысяч долларов США от «криминальных структур (предположительно по делу вора в законе Шакро-молодого). Обвинение строилось на признательных показаниях его же заместителя.
Напомним, свой карьерный рост следователь по особо важным делам Дрыманов начал с дела экс-губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, в котором выступал в роли следователя Генеральной прокуратуры по особо важным делам. Тогда журналисты федеральных изданий отмечали – «…уголовное дело против бывшего губернатора НАО просто уникально. В нем нет ни одного свидетеля, хотя бы косвенно изобличающего Алексея Баринова, равно как нет и потерпевших».
Адвокаты же Алексея Викторовича прямо заявляли, что в «деле Баринова» имеется заведомое и осознанное искажение очевидных фактов, заведомой фальсификации данных предварительного следствия со стороны следователя Генеральной прокуратуры Дрыманова, направленной на выполнения «заказа» по устранению Баринова с поста Губернатора НАО.
В итоге Баринов, оставивший о себе хорошую память не только в Ненецком округе, но и в Архангельске, где в должности генерального директора «АГД» принимал активное участие в социальной, культурной и спортивной жизни всего региона, получил условный срок и окончательно ушел из политики.
Символично, что его тогдашний главный оппонент и недоброжелатель, занимавший пост полпреда президента в СЗФО, Илья Клебанов тоже ушел… но уже по состоянию здоровья.
Зло и подлость всегда возвращаются… эту нехитрую истину лишний раз подтверждает история злоключений Константина Худякова.