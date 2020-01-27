Кто подставил «Чайку»? Валентина Терешкова – трагедия женщины во власти

В эти суровые мартовские дни наступления коронавируса и поправок в Конституция, второй по популярности (после Путина) в соцсетях стала фамилия Терешковой. Не верите – наберите в Google.
Народ вспомнил о первой женщине, слетавшей в космос, в связи с её заявлением о необходимости «обнуления» президентских сроков для действующего главы государства. И понеслась… как только её на обзывают… даже «мартышкой в скафандре». Это ту, в которую играли все девочки 60-х (ну, не в Гагарина же!), которая долгое время оставалась единственной в своём роде, которую с придыханием называли «наша чайка».
К слову, этот её позывной на орбите был первой серьёзной подставой в многотрудной жизни. Придумывая для первой женщины в космосе такой красивый позывной, человек (не думаю, что Королёв, скорее Каманин) наверняка представлял себе романтическую птичку, вышитую на занавесе МХАТа. Однако у жителей приморских городов, коих немало в границах 1/6 части мировой суши, с этой крикливой обитательницей помоек совсем другие ассоциации. У северных же народов чайка ассоциируется с одинокой тоскующей женщиной. Тогда Валентину Владимировну и запрограммировали…
Вообще её история жизни как сказка о советской Золушке… если не знать всех нюансов.
Только представьте: сирота (отец пропал без вести ещё в финскую), успевшая поработать и на шинном заводе, и в ткацком цеху, с комсомольским билетом и дипломом техникума в кармане, попадает в отряд космонавтов… даже не знаю, с чем сравнить по сегодняшним меркам, МИД отдыхает. К тому, чтобы стать героиней на все времена, каких в истории космонавтки, кроме неё, только трое – Гагарин, Леонов и Армстронг, готовили ещё четверых – Ёркину, Кузнецову, Соловьёву и Пономарёву. Из отважной пятёрки только у Вали Терешковой не было высшего образования, в доинтернетовскую эпоху серьёзный пробел в эрудиции. Вместо этого, 90 прыжков с парашюта, большое достижение без всяких кавычек. Впрочем, все её товарки вышли из того же вида спорта, что хоть как-то оправдывало подвиг, к котором их готовили.
Судьбу Валентины решил… подходящий для времени полёта менструальный цикл. И не нужно скабрёзных смешков! Зачем вообще нужна была женщина в космосе на 1963 год? Посмотреть на реакцию именно женского организма со всеми вытекающими (пардон).
С орбиты она вернулась героиней! Это по газетам, а в действительности… Мой двоюродный дядя в те годы преподавал в Академии Жуковского, имел отношение к космической программе. На кухне он полушёпотом рассказывал, в каком шоке была первая женщина в скафандре, как кричала, истерила и путалась в приказах с Земли, в итоге полёт завершили раньше намеченного срока.
Говорят, после её слава богу благополучной посадки Сергей Королёв, отвечавший за всю техническую часть (за идеологическую – Николай Каманин), долго употреблял непарламентские выражения и поклялся, что при его жизни женской ножки больше не будет в безвоздушном пространстве (хотя известно, были планы поэкспериментировать даже с зачатием в нечеловеческих условиях). И обещание своё сдержал, дав Терешковой статус первой на долгие времена.
Так вчерашняя девчоночка фабричная одним прыжком, пусть и комическим, попала в высший эшелон советской элиты. Практически то же, что сейчас в олигархи, даже круче. Слов «дефицит» и «как дотянуть до получки» для Валентины больше не существовало. Как и границ – никакого «железного занавеса», поездки по всему миру, причём в статусе небожительницы (что недалеко от истины).
Но за это… ох, за это…
С личной жизнью было покончено. В том смысле, что в койку с мужчиной только после одобрения кандидатуры органами и под неусыпным контролем медиков. Валентина уже не принадлежала себе, но науке, партии и вооружённым силам Страны Советов. Практически сразу после возвращения на Землю её выдают замуж за коллегу по космосу Андрияна Николаева, как бы в продолжении начатого эксперимента. Вся страна восхищалась этой звёздной в прямом смысле парой, не зная, что за золотой обёрткой.
А по Ярославлю (малая родина Терешковой) ползли слухи о тяжёлой семейной жизни не по любви, а по приказу. Сама Терешкова уже после развода обмолвилась о бывшем муже – «на работе он золото, но дома деспот». А кто из нас знает, какие планы на счастливую жизнь были разрушены у самого Николаева, интересного мужчины с перспективами, тем приказом и статусом «особенного»? На ЦК свою горечь не вылить, члены семьи – другое дело.
Но в самом незавидном положении оказалась их единственная дочь Елена. С рождения до конца Союза она находилась в ситуации «овечки Долли» (первый удачный эксперимент с клонированием), тоже под постоянным наблюдением, что медиков, что органов, заложница космической славы своих родителей. Да, жизнь советской принцессы… но я хорошо представляю себе, как она её проклинала, как хотела чего-то простого, но понятного и тёплого.
Вы представляете, как переживала мама Валя её ситуацию, как сама ждала момента, когда можно будет развестись (после совершеннолетия дочки) с «соседом по коммуналке», считая про себя, как проходят лучшие женские годы. Потом она выходит замуж… опять за военного в звании генерала. А за кого ещё, если круг её общения раз и навсегда был ограничен тем полётом в 63-м?
Как и сфера деятельности. Получить высшее образование её заставили те же обстоятельства. Доросла до кандидата наук… но мир её знал, прежде всего, как председателя Комитета советских женщин, типично свадебно-генеральская должность. В ней она тоже прославилась, но уже со знаком минус. Ещё в юности читал в диссидентской литературе, что именно благодаря Терешковой заключённых женских колоний стали одевать в одинаковые темные одежды установленного образца, до этого сидели в домашнем. Якобы во время своей первой инспекционной поездки в Можайское ИТУ Валентина Владимировна всплеснула руками – «да они у вас тут одеваются не хуже, чем я!». Раз женщину-космонавта покоробило, значит, надо исправлять. А, впрочем, может и врут враги народа, напраслину на героиню наводят…
Есть в её официальной биографии и такая строчка - Терешкова была готова к полёту на Марс В ОДНУ СТОРОНУ (выделено мной). Прочитали? Поёжились? Даже не знаю, чего тут больше – женского отчаяния или чувства долга…
Теперь к современной политике. Куда такой, как Терешкова, если не в депутаты (вариант – в сенаторы), ведь те общественные институты, которые она до этого представляла, или измельчали, или приказали долго жить? Другой вопрос – от какой партии. КПСС больше нет, КПРФ – в оппозиции к действующей власти. Как я представляю себе Валентину Владимировну, она – человек приказа, так жизнь прожила и по-другому уже не может. Через смешную Партию Жизни попасть на Охотный ряд не получилось, а вечно заседать в Ярославской думе… согласитесь, не тот масштаб. Вот и прибило к «Единой России», как раз по её регалиям. Хоть как-то размыть эту спортивно-предпринимательскую мишпуху.
Она – депутат. Но она и боец, для которого любая просьба вот вышестоящего товарища звучит в форме приказа. Теперь представьте, подходят к нашей героине какие-нибудь володины с неверовыми и, проникновенно глядя в глаза, говорят – Валентина Владимировна, птичка вы наша, народ хочет, чтобы Путин был всегда, озвучьте это пожелание. И она озвучивает. Во-первых, потому что не привыкла возражать. Во-вторых, потому что САМА В ЭТО ВЕРИТ.
Теперь в неё за это летят все тапочки. А иногда что и похуже, в интернете появилась информация о принадлежащей ей недвижимости. А вам бы хотелось, чтобы человек такого уровня всю жизнь прозябал в ярославской трёшке?! Чудес не бывает…
Понятно, почему выбрана именно Терешкова. Вложи слова об «обнулении» в уста железобетонного Валуева, поправки к Конституции превратились бы в фарс и уже смеялись… страшно подумать, над КЕМ. На то и был расчёт – символ эпохи не тронут. Ошиблись. В нас.
Сограждане, будьте милосердны к Чайке. Не она такая… мы сами такие.
Леонид Черток