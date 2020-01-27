Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кто подставил «Чайку»? Валентина Терешкова – трагедия женщины во власти

В эти суровые мартовские дни наступления коронавируса и поправок в Конституция, второй по популярности (после Путина) в соцсетях стала фамилия Терешковой. Не верите – наберите в Google.

Народ вспомнил о первой женщине, слетавшей в космос, в связи с её заявлением о необходимости «обнуления» президентских сроков для действующего главы государства. И понеслась… как только её на обзывают… даже «мартышкой в скафандре». Это ту, в которую играли все девочки 60-х (ну, не в Гагарина же!), которая долгое время оставалась единственной в своём роде, которую с придыханием называли «наша чайка».

К слову, этот её позывной на орбите был первой серьёзной подставой в многотрудной жизни. Придумывая для первой женщины в космосе такой красивый позывной, человек (не думаю, что Королёв, скорее Каманин) наверняка представлял себе романтическую птичку, вышитую на занавесе МХАТа. Однако у жителей приморских городов, коих немало в границах 1/6 части мировой суши, с этой крикливой обитательницей помоек совсем другие ассоциации. У северных же народов чайка ассоциируется с одинокой тоскующей женщиной. Тогда Валентину Владимировну и запрограммировали

 Вообще её история жизни как сказка о советской Золушке… если не знать всех нюансов.

Только представьте: сирота (отец пропал без вести ещё в финскую), успевшая поработать и на шинном заводе, и в ткацком цеху, с комсомольским билетом и дипломом техникума в кармане, попадает в отряд космонавтов… даже не знаю, с чем сравнить по сегодняшним меркам, МИД отдыхает. К тому, чтобы стать героиней на все времена, каких в истории космонавтки, кроме неё, только трое – Гагарин, Леонов и Армстронг, готовили ещё четверых – Ёркину, Кузнецову, Соловьёву и Пономарёву. Из отважной пятёрки только у Вали Терешковой не было высшего образования, в доинтернетовскую эпоху серьёзный пробел в эрудиции. Вместо этого, 90 прыжков с парашюта, большое достижение без всяких кавычек. Впрочем, все её товарки вышли из того же вида спорта, что хоть как-то оправдывало подвиг, к котором их готовили.

Судьбу Валентины решил… подходящий для времени полёта менструальный цикл. И не нужно скабрёзных смешков! Зачем вообще нужна была женщина в космосе на 1963 год? Посмотреть на реакцию именно женского организма со всеми вытекающими (пардон).

С орбиты она вернулась героиней! Это по газетам, а в действительности… Мой двоюродный дядя в те годы преподавал в Академии Жуковского, имел отношение к космической программе. На кухне он полушёпотом рассказывал, в каком шоке была первая женщина в скафандре, как кричала, истерила и путалась в приказах с Земли, в итоге полёт завершили раньше намеченного срока.

Говорят, после её слава богу благополучной посадки Сергей Королёв, отвечавший за всю техническую часть (за идеологическую – Николай Каманин), долго употреблял непарламентские выражения и поклялся, что при его жизни женской ножки больше не будет в безвоздушном пространстве (хотя известно, были планы поэкспериментировать даже с зачатием в нечеловеческих условиях). И обещание своё сдержал, дав Терешковой статус первой на долгие времена.

Так вчерашняя девчоночка фабричная одним прыжком, пусть и комическим, попала в высший эшелон советской элиты. Практически то же, что сейчас в олигархи, даже круче. Слов «дефицит» и «как дотянуть до получки» для Валентины больше не существовало. Как и границ – никакого «железного занавеса», поездки по всему миру, причём в статусе небожительницы (что недалеко от истины).

Но за это… ох, за это…

С личной жизнью было покончено. В том смысле, что в койку с мужчиной только после одобрения кандидатуры органами и под неусыпным контролем медиков. Валентина уже не принадлежала себе, но науке, партии и вооружённым силам Страны Советов. Практически сразу после возвращения на Землю её выдают замуж за коллегу по космосу Андрияна Николаева, как бы в продолжении начатого эксперимента. Вся страна восхищалась этой звёздной в прямом смысле парой, не зная, что за золотой обёрткой.

А по Ярославлю (малая родина Терешковой) ползли слухи о тяжёлой семейной жизни не по любви, а по приказу. Сама Терешкова уже после развода обмолвилась о бывшем муже – «на работе он золото, но дома деспот». А кто из нас знает, какие планы на счастливую жизнь были разрушены у самого Николаева, интересного мужчины с перспективами, тем приказом и статусом «особенного»? На ЦК свою горечь не вылить, члены семьи – другое дело.

Но в самом незавидном положении оказалась их единственная дочь Елена. С рождения до конца Союза она находилась в ситуации «овечки Долли» (первый удачный эксперимент с клонированием), тоже под постоянным наблюдением, что медиков, что органов, заложница космической славы своих родителей. Да, жизнь советской принцессы… но я хорошо представляю себе, как она её проклинала, как хотела чего-то простого, но понятного и тёплого.

Вы представляете, как переживала мама Валя её ситуацию, как сама ждала момента, когда можно будет развестись (после совершеннолетия дочки) с «соседом по коммуналке», считая про себя, как проходят лучшие женские годы. Потом она выходит замуж… опять за военного в звании генерала. А за кого ещё, если круг её общения раз и навсегда был ограничен тем полётом в 63-м?

Как и сфера деятельности. Получить высшее образование её заставили те же обстоятельства. Доросла до кандидата наук… но мир её знал, прежде всего, как председателя Комитета советских женщин, типично свадебно-генеральская должность. В ней она тоже прославилась, но уже со знаком минус. Ещё в юности читал в диссидентской литературе, что именно благодаря Терешковой заключённых женских колоний стали одевать в одинаковые темные одежды установленного образца, до этого сидели в домашнем. Якобы во время своей первой инспекционной поездки в Можайское ИТУ Валентина Владимировна всплеснула руками – «да они у вас тут одеваются не хуже, чем я!». Раз женщину-космонавта покоробило, значит, надо исправлять. А, впрочем, может и врут враги народа, напраслину на героиню наводят…

Есть в её официальной биографии и такая строчка - Терешкова была готова к полёту на Марс В ОДНУ СТОРОНУ (выделено мной). Прочитали? Поёжились? Даже не знаю, чего тут больше – женского отчаяния или чувства долга…

Теперь к современной политике. Куда такой, как Терешкова, если не в депутаты (вариант – в сенаторы), ведь те общественные институты, которые она до этого представляла, или измельчали, или приказали долго жить? Другой вопрос – от какой партии. КПСС больше нет, КПРФ – в оппозиции к действующей власти. Как я представляю себе Валентину Владимировну, она – человек приказа, так жизнь прожила и по-другому уже не может. Через смешную Партию Жизни попасть на Охотный ряд не получилось, а вечно заседать в Ярославской думе… согласитесь, не тот масштаб. Вот и прибило к «Единой России», как раз по её регалиям. Хоть как-то размыть эту спортивно-предпринимательскую мишпуху.

Она – депутат. Но она и боец, для которого любая просьба вот вышестоящего товарища звучит в форме приказа. Теперь представьте, подходят к нашей героине какие-нибудь володины с неверовыми и, проникновенно глядя в глаза, говорят – Валентина Владимировна, птичка вы наша, народ хочет, чтобы Путин был всегда, озвучьте это пожелание. И она озвучивает. Во-первых, потому что не привыкла возражать. Во-вторых, потому что САМА В ЭТО ВЕРИТ.

Теперь в неё за это летят все тапочки. А иногда что и похуже, в интернете появилась информация о принадлежащей ей недвижимости. А вам бы хотелось, чтобы человек такого уровня всю жизнь прозябал в ярославской трёшке?! Чудес не бывает…

Понятно, почему выбрана именно Терешкова. Вложи слова об «обнулении» в уста железобетонного Валуева, поправки к Конституции превратились бы в фарс и уже смеялись… страшно подумать, над КЕМ. На то и был расчёт – символ эпохи не тронут. Ошиблись. В нас.

Сограждане, будьте милосердны к Чайке. Не она такая… мы сами такие.

Леонид Черток       

15 март 06:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
Юрий Шевелев: Как решить проблемы в управлении областью (ответ на вопросы читателей)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (125)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20