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И в школу не пойдем! Дорогая Конституция, или Зачем юбилей В.И. Ленина сделали выходным днем?

Правительство в очередной раз порадовало россиян – рабочая среда 22 апреля объявлена выходным днем. По оценкам экономистов, подобный разрыв трудовой недели обычно ведет к потере трудоспособности… фактически получаются две пятницы («развратницы») плюс еще один понедельник на раскачку.

Зачем идти на такие жертвы?

На 22 апреля назначено всенародное голосование по поправкам к Конституции. Судя по всему, в Кремле внимательно изучили реакцию в интернете на данное событие и нашли единственный способ увеличить явку. Вдруг у части населения совесть проснется…

Напомним, решение по поправкам было принято после январского обращения президента страны к Федеральному Собранию. Предположительно, в новою редакцию войдут - лозунг об особом отношении к детям, расширение полномочий ГосДумы, новые функции Госсовета и его председателя, превалирование российских законов над международными, а также новые сроки для занимающих главный пост страны и ограничения для госчиновников в плане иностранных гражданств.

В европейской практике подобные вопросы выносятся на всенародный референдум, однако в России будет именно голосование. Дело в том, что референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины списочного состава избирателей, при этом ответ «да» должны более половины проголосовавших. Голосование же признается действительным при любой явке. В данной конфигурации призыв к несогласным саботировать процесс должен поощряться со стороны властей.

Также напомним, что 22 апреля исполняется ровно 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата. После заявлений президента о роли Ленина в российской истории по-особому отмечать этот день было бы, как минимум, нелогично и даже лицемерно. А так… легкий реверанс в сторону поклонников красной идеи… возможно, они оценят и подобреют в кабинках для тайного голосования.

Короче, гуляем!  

27 февраль 13:50 | : Горячая тема / Политика

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