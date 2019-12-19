"Даёшь аквапарк!". Что ждёт Поморье от нового губернатора?

Весна всё ближе… меньше месяца осталось.
Весной должна разрешится интрига с губернаторскими выборами. Почему весной, спрашиваете, когда единый день голосования в сентябре? Всё просто, март - начало апреля критический срок, когда Кремль ещё может предложить и.о. главы региона, дальше поздно или непосильная задача для пиарщиков. Если только не беспроигрышный вариант земляка с харизмой, известностью и большими связями в федеральном центре… но такого только-только в генпрокуроры пристроили.
Пока же народ гадает и устраивает разминочные голосования в интернете.
Активисты Шиес объявили междусобойчик среди тех, кто засветился в их протестном движении, обозвав его «самым народным». Набралось штук двадцать кандидатур… из которых больше половины взяли самоотвод с возгласом «чур меня!». Или самоирония присутствует, или дальновидность – лишний раз не светиться в политически сомнительных предприятиях может в перспективе выйти боком.
Да и какое оно народное, если в избирательном бюллетене не присутствует кандидат-друг народа – Джек Азовский?!
Касаемо хозяина последнего кандидата, его ресурс «Эхо севера» тоже провёл рейтинговое голосование, которое, с учётом читающей издание аудитории, можно считать наиболее репрезентативным. Три явных фаворита, чьи результаты отличаются десятыми долями процента – Орлов, Павленко, Шевелев (алфавитный порядок).
Абстрактный «активист Шиес» там в самой ж…, впрочем, «заезжий назначенец» ещё глубже.
А тут как раз прозвучала новая фамилия, которую якобы зашлют к нам в апреле. Есть, от чего вздрогнуть – Ольга Савастьянова, депутат Госдумы от Республики Коми. Её связь с Архангельской областью… разве что нахождение в общем партийном списке «Единой России» на выборах 2016 года. Прямо скажем, маловато будет. Плюс возраст – 5 апреля стукнет 60… подарок тётушке к юбилею?
Для меня и часто упоминающийся в последнее время Носков – никто, хотя и был почти два года министром массовых коммуникаций. Что нам от этого, интернет в регионе подешевел? Просто срабатывает безусловный народный рефлекс – пристроить всех отставников безотносительно кремлёвским планам. Если подумать, в реальности Константина Носкова придётся пиарить не меньше очередного варяга. Если не больше… по нынешним временам работа в кабмине большой минус в глазах избирателей.
Скажу по секрету – ко мне ещё осенью приходили потенциальные кандидаты (или гонцы от них), алчущие губернаторского кресла – «имею ли шансы и сколько это будет стоить?». У них перед глазами явственно стоял образ губернатора Киселёва, дуриком залетевшего в это кресло весной 2004-го, а личная самооценка выше, чем у Микки Мауса (пассаж Д. Таскаева). Я никого не стал расстраивать – «шанс всегда есть» - и посылал искать деньги на избирательную кампанию. От миллиона и выше. Долларов.
Они уходили от меня приободрёнными и загадочными. Никто пока не вернулся. Ищут.
Впрочем, в предвыборную гонку уже включились те, кто никуда этой осенью выбираться не собирается.
Иначе как можно расценить демарш целой фракции из АрхГорДумы, демонстративно отказавшейся прийти на встречу с действующим губернатором, типа – он нам уже никто, пусть знает. Напоминает поступок старшеклассников, пытающихся сорвать урок, вспомните аналогичную ситуацию в «Доживём до понедельника».
Ну, тех-то оболтусов хотя бы двойкой могли наказать, родителей на педсовет вызвать. А эти… даже зарплату в ГорДуме не получают, на неосвобождённой основе работают.
Однако последнее не означает, что можно манкировать обязанностями представителя интересов своего подмандатного народа. Знали, на что шли, когда избирались (что обсуждалось на той встрече, можно узнать здесь).
Да, не все там собрались, кроме эсеров, отсутствовавших в полном составе, ещё кое-кого не было. Но эти хотя бы без деклараций и интервью во всех издания.
Я лично знаю двоих из той пятёрки «храбрых прогульщиков», в личном общении они мне показались вполне адекватными людьми. И вот на какие мысли это наводит…
Распоряжение «торпедировать» встречу с главой региона поступило сверху. Не из областного Собрания, не тот статус, повыше. Скорее всего, из ГосДумы, где вице-спикером заседает «королева-мать» большуха поморских справедливороссов Ольга Епифанова.
Неужели сама метит? Это вряд ли. Самой за всё пришлось бы платить из собственного кармана, а ведь Ольге Николаевне четыре года назад не удалость пройти даже в нижнюю палату по одномандатному округу, пришлось проворачивать финт с партийными списками.
Но показать политическую борзость партии, которую все считают спойлером «Единой России», почему нет. Особенно, если недорого…
…для самой Ольги Николаевны. Зато отсутствовавшим на встрече с главой региона депутатам это может влететь в копеечку, пусть и абстрактную. Если губернатора Орлова в ближайшие месяцы всё-таки переназначают, «пятёрка отважных» с ним очно общаться уже не сможет, после сказанного ими будет не по понятиям. И это ничто иное, как добровольное обрезание собственных депутатских полномочий, избиратели обязательно припомнят.
Ну, а что народ хочет от нового губернатора (или обновлённого)? Если судить по дискуссиям в интернете, народ жаждет… аквапарка. Один, правда, уже есть в Мирном, второй, вроде, собирались строить в Онеге в рамках будущего курортного комплекса.
Но народ (избиратель) хочет именно в Архангельске. И в этом есть свой резон, любой житель региона хотя бы раз-два в жизни выбирался в областной центр. Зато в Мирный нарочно судьба не закинет… отсюда и впечатление, что на тех водных горках рассекает исключительно детвора космодромного начальства.
Только какое отношение к развлекательному бизнесу может иметь губернатор (или мэр)? Разве что ленточку на открытии разрезать, да самому пару раз прокатиться из куража.
Но народ требует – дайте, нам, северянам, положено… и чтобы недорого! Готовый предвыборный слоган для какого-нибудь тормоза.
Вот он, местный уровень политической культуры. А вы говорите…
Леонид Черток