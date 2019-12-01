В следующий раз к Путину пошлём Хинкали. Предновогодний выпуск программы «Сказки бабушки Галины»

В уютной атмосфере «Старого Тифлиса» члены Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» Леонид Черток (RUSNORD), Андрей Рудалев («Беломорканал»), Илья Азовский («Эхо Севера») и Николай Прокофьев (дистанционно с берегов Чёрного моря) вспомнили, над чем смеялись в уходящем году и морально готовились к будущему.
Чем привлечь внимание президента к поморским журналистам, какой год бездарно потрясающими плакатами перед путинским носом? Первый указ, который издаст губернатор Джек – друг (не слуга!) народа после триумфальной победы на сентябрьских выборах. Какой мусор мы будем собирать в год Крысы?
Всё это на кадрах внизу: