Наши в Доминикане: В перевернувшемся автобусе находились жители Архангельска

Страшное ДТП произошло 26 ноября в Доминиканской республике.
Вчера ленты информационных агентств пестрели сообщениями – 27 пассажиров автобуса госпитализированы, одна из россиянок потеряла в катастрофе обе(!) руки.
И вот подробности – автобусе находились две семейные пары из Архангельска. Одна из них госпитализирована, другая ждет отправки домой.
Как выяснилось, в аварии виноват водитель грузовика, шедшего на обгон, водитель автобуса как мог уходил от столкновения.
Редакция ИА RUSNORD искренне желает всем здоровья и удачи (безотносительно к данному инциденту).
(https://www.tourdom.ru/upload/iblock/cb1/cb163299f3bf1b3d4ded334f6eca1fc9.jpg)