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Наши в Доминикане: В перевернувшемся автобусе находились жители Архангельска

Страшное ДТП произошло 26 ноября в Доминиканской республике.

Вчера ленты информационных агентств пестрели сообщениями – 27 пассажиров автобуса госпитализированы, одна из россиянок потеряла в катастрофе обе(!) руки.

И вот подробности – автобусе находились две семейные пары из Архангельска. Одна из них госпитализирована, другая ждет отправки домой.

Как выяснилось, в аварии виноват водитель грузовика, шедшего на обгон, водитель автобуса как мог уходил от столкновения.

Редакция ИА RUSNORD искренне желает всем здоровья и удачи (безотносительно к данному инциденту).

(https://www.tourdom.ru/upload/iblock/cb1/cb163299f3bf1b3d4ded334f6eca1fc9.jpg)

28 ноябрь 13:25 | : Горячая тема / Происшествия

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