«Буря в стакане воды». Страсти вокруг архангельской стройки продолжаются

Жил-был на свете писатель
Михал Констаньтиныч П-ов
Труждался в бюджетном журнале
Писал про овец и коров.
Архангельский городской фольклор.
Известные архангельские краеведы считают, что новое строительство ведется за пределами территории разрушенного в 1930-е годы Михайло-Архангельского монастыря.
Напомним, что мы уже писали про открытое обращение местных «деятелей науки и культуры» (в количестве 9 человек) в котором они настаивают проведения полномасштабных археологических исследований для поиска остатков зданий Михайло-Архангельского монастыря. И при этом требуют прекратить строительство нового жилого комплекса на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого.
Однако среди архангельских краеведов безосновательные утверждения о «стройке на костях» вызвали довольно скептическое отношение. Первым свое мини-исследование «Как я искал собор Михаила Архангела» опубликовал Олег Шульгин https://vk.com/@8462138-kak-ya-iskal-sobor-mihaila-arhangela Сопоставив фотографии Михайло-Архангельского собора и монастыря, рукописный план 19-го века, немецкую аэрофотосъемку Архангельска 1942 года, а также современные фото города со спутника. В итоге получилась схема, наглядно свидетельствующая, что стройплощадка никоим образом не затрагивает территорию, где располагались постройки монастыря. Что касается монастырского кладбища, то по мнению Олега Шульгина оно находилось во дворе нынешних пятиэтажных домов, стоящих вдоль набережной. «Вряд ли, при разрушении собора, кто-то заморачивался переносом древних могил. Скорее всего, стены разрушили, и обломки вместе с надгробными плитами вывезли», - пишет краевед.
Известный архангельский краевед, создатель тематического блога vaga-land Сергей Некрасов свое сообщение назвал емко и метко «Буря в стакане воды» https://vaga-land.livejournal.com/1179595.html Сергей прямо утверждает, что распространяемая «общественниками», в том числе и в московских СМИ, известных своей поддержкой оппозиции, информация, «хлесткая, но неверная». Краевед пишет: «Котлован начали рыть не на месте фундаментов монастырских построек и следов некрополя». Он приводит в качестве подтверждения фрагмент плана 1-го квартала 1-й части Архангельска из «Квартальной книги 1828 года». «Это место еще долго оставалось окраиной, и на плане хорошо видно, что между монастырскими постройками и улицей Архиерейской был пустырь. Пустырь здесь был и тогда, когда монастырь закрыли. Деревянные двухэтажные дома на этом пустыре были построены только при советской власти», - отмечает Сергей Некрасов. Что касается кладбища, то Сергей аргументировано доказывает, что «Монастырское кладбище находилось не между монастырем и Архиерейской улицей, где сейчас роют котлован, а на территории монастыря, рядом с собором. Когда в тридцатые годы снесли собор, тогда уничтожили и кладбище, и место это давно застроено».
И тут начинается самое интересное. В одном из домов «построенных на костях», проживает – буквально на этих самых «костях», ни кто иной, как один из инициаторов «бури в стакане воды». Далее процитируем Сергея Некрасова: «Это тот самый Михаил Попов, который не только «литератор и краевед», но еще и главный редактор журнала «Двина», и в этом журнале периодически появляются статьи и фотографии, при виде которых очень хочется зажмуриться.
2015 год – в статью о бомбежках Архангельска вставили фотографию американского линкора «Аризона», тонущего в Пёрл-Харборе https://vaga-land.livejournal.com/990521.html.
2016 год - фотографию, сделанную во время парада союзников в Мурманске в 1918 году по поводу заключенного перемирия с немцами, подписали «Лагерь смерти на Мудьюге». Там же другую фотографию, сделанную после Ленского расстрела в 1912 году, подписали «Жертвы интервенции» https://vaga-land.livejournal.com/991070.html
2018 год – под одной фотографией, на которой изображены англичане, написали «Дозор белых», под другой, снятой на станции Шуерецкой, на Мурманском фронте, написали «Железнодорожный фронт». Там же перепутали Архангельск с Великим Устюгом https://vaga-land.livejournal.com/1120469.html
В том же году в одном из номеров журнала была напечатана статья Александра Никишина «Экое зловоние, или Опять эта “англичанка гадит”». Это вообще был какой-то дикий бред.
https://vaga-land.livejournal.com/1124369.html
https://vaga-land.livejournal.com/1124640.html
Почему человек, который не может навести порядок в редактируемом им журнале, встаёт на защиту «исторического культурного слоя»?» .
(В скобках заметим, что издание журнала «Двина» осуществляется одноименным государственным автономным учреждением, т.е. за счет государственного бюджета. Который оплачивает и зарплату главного редактора).
О якобы сделанных «активистами» находках Сергей Некрасов пишет: «Этим «находкам» даже в базарный день цена – копейка, но, похоже, ни автора статьи, ни тех, кто подписал письмо, адресованное министру культуры, это не волнует. Главное – хлестко ударить… «Федеральный скандал»? Для скандала нужно хоть что-то, а если ничего нет, то это не скандал, а пустышка. И на месте старого кладбища и храмовых построек никакое элитное жилье не появится».
Напомним, что «деятели науки и культуры» предлагают «раскрытые фундаменты монастырских строений сохранить под ударопрочным саркофагом». Понятно, что на вопрос как это осуществить? – ответа они не дают. Остается согласиться с Сергеем Некрасовым – нельзя понять, а почему это вдруг «деятели культуры» так возбудились? Ладно, Михаил Попов, ему 71 год, но остальные? «Никто из них за последние пятнадцать лет, когда старые здания исчезали с пугающей быстротой, слова против не сказал, а тут – «Не могу молчать!» и гулкие удары в грудь. Как говорил Вини-Пух, «это ж-ж-ж неспроста».
А между тем – строка продолжается…