За всё отвечает Президент? Что на самом деле происходит в Сольвычегодске (паралич местной власти)

Согласно Конституции РФ «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». Значит, Президент РФ отвечает за обеспечение прав всех жителей страны, включая право жителей города Сольвычегодск на охрану здоровья и благоприятную среду в том числе обеспечение теплом жилых помещений, детских садов, школ и больниц. Почему должен за всё отвечать Президент? Потому что местные и региональные власти никак не могут решить вопрос с теплоснабжением исторического поселения федерального значения.
Чиновниками уже использованы все административные способы для того, чтобы в домах горожан наконец то появилось долгожданное тепло. Ими написаны тонны различных решений, постановлений, наложены сотни резолюций, а «воз и ныне там». Но бумагами котлы не натопишь.
Из недалёкого исторического прошлого именитого города: населенный пункт до 2013 года худо-бедно отапливался 7 (семью) муниципальными котельными работающими на угле, которые находились в таком плачевном состоянии, что не могли справиться со своей задачей.
Бывший глава района Бральнина (Бачурихина) Светлана Николаевна, осужденная и отбывающая наказание за должностные преступления в местах лишения свободы, пыталась решить проблему родного для неё города Сольвычегодска методом модернизации котельной «Центральная». Она заключила договор с некой фирмой, которая поставила оборудование, мягко говоря, ненадлежащего качества. Это привело к тому, что город в декабре 2016 года стал буквально на глазах замерзать. Ситуацию спасла частная биотопливная котельная бывшего завода РМЗ, которая подала тепло в систему буквально перед наступлением полного коллапса – 16 декабря в 30-ти градусные морозы.
Ответственности за «модернизацию» муниципальной котельной и за 8 млн. рублей вложенных в неё бюджетных средств никто не понёс. Наверное, потому, что отвечают за всё явно неместные органы власти.
В течение трёх последующих зим котельная РМЗ исправно подавало тепло потребителям. Только вот между производителем и потребителем встала фирма – АО «АрхоблЭнерго», которая, как «единая теплоснабжающая организация» занималась сбором денег как с населения, так и бюджетных учреждений. Только вот расплачиваться с поставщиком тепла за оказанные услуги не спешила. «Выбивание» долгов производилось исключительно через решения арбитражных судов.
Настала пора подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов. Вы думаете, он производится в летний период? Мало того, что органы местного самоуправления не озаботились проблемой теплоснабжения населенного пункта, так еще и АО «АрхоблЭнерго» не «удосужилось» перевести деньги производителю за тепло, полученное с января 2019 года, то есть за половину отопительного периода! Это именно те деньги, которые необходимы для ремонта оборудования, закупки топлива, оплаты электроэнергии, переобучения персонала и т.д.
Когда же вспомнили «властьпридержащие» о необходимости подготовки к отопительному периоду в отдельно взятом городе? В середине августа т.г.! И все чиновники, понимая надвигающуюся бурю, в голос стали упрекать собственника котельной в неспособности провести летние подготовительные работы с выдвижением требованиями срочной подготовки котельной к осенне-зимнему сезону, обвиняя его в том, что он не может надлежащим образом содержать оборудование и произвести запуск котлов, когда захотят работники администраций!
А тут еще и Котласский городской суд 16 сентября 2019 года по иску Котласской межрайонной прокуратуры принял решение признать незаконным бездействие муниципального образования «Сольвычегодское» в лице администрации МО «Сольвычегодское» по принятию мер для организации в границах поселения надежного теплоснабжения потребителей и обязать муниципальное образование «Сольвычегодское» незамедлительно принять меры и организовать надёжное обеспечение для потребителей коммунальной услуги по теплоснабжению на 2019-2020 годы.
Что делать главе, если котельные, находящиеся в муниципальной собственности «поросли мхом», а у единой теплоснабжающей организации – АО «АрхоблЭнерго» источников тепла не имеется? Отобрать имущество у собственника и дать населению тепло и горячую воду. И отобрали!
Глава поселения Сергеев А.И. ввел своим постановлением режим повышенной готовности и изъял котельную РМЗ у законного владельца, осуществив это все методом прямого захвата с участием сотрудников ЧОП «Формула безопасности», представителей районной администрации, генерального директора АО «Архоблэнерго» Заикина В.А. и должностных лиц ТГК-2, лично руководив спецоперацией. Затем он бодренько в средствах массовой информации протрубил, что является «спасителем» города и пообещал в короткие сроки подать тепло в дома, пустив дым из трубы «Центральной» котельной. Только вот дым то он пустил в глаза, поскольку вышеназванная котельная, отремонтированная три года назад на бюджетные деньги, находится в плачевном состоянии. Работающим является один котелок, который с грехом пополам давал едва тёплую воду в летний период. Запасов угля также не имеется. В общем – предстоящее фиаско.
А что с захваченной котельной РМЗ? Так без ревизии оборудования, приобретения необходимых быстро изнашиваемых запасных частей и при отсутствии топлива, она при любом пользователе не может быть выведена на рабочие мощности. Специалисты, которые взялись «готовить» оборудование к запуску, мягко говоря, не имеют достаточной на то квалификации. Иными словами, «поползав своими ручонками» в теплоустановке, они нанесут больше вреда, чем пользы. Да и результат, как говориться, на лицо – в городе Сольвычегодске по сегодняшний день отопление отсутствует.
Кто виноват? Ни региональные власти в лице министерства ТЭК и ЖКХ, ни районные чиновники из МО «Котласский муниципальный район», ни, тем более глава МО «Сольвычегодское» Сергеев А.И. ответственности за происходящий холодомор брать на себя не хотят. В 2016 году ситуация с теплоснабжением в Сольвычегодске нормализовалась после коллективного обращения жителей к Главе государства. Значит он за всё отвечает.
А остальные уровни власти для чего существуют?
P.S. Решение Котласского городского суда от 16.09.2019 г:
- Признать незаконным бездействие муниципального образования «Сольвычегодское» в лице администрации МО «Сольвычегодское» по принятию мер для организации в границах поселения надежного теплоснабжения потребителей города Сольвычегодска.
- Обязать принять меры… и обеспечить…
P.P.S. По сведениям редакции, бывшая глава Котласского р-на, а ныне осужденная Светлана Бральнина (Бачурихина) в настоящий момент находится в одном из СИЗО Архангельска и, разочарованная вынесенным ей приговором, даёт показания против своих соратников в областной, районной и муниципальных администрациях.