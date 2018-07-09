Архангельская область: Странные времена для странных людей. От рекламы до мусора

Странные люди заполнили весь этот город:
Мысли у них поперек и слова поперек,
И в разговорах они признают только споры,
И никуда не выходит оттуда дорог.
(Ю. Кукин)
Снова слышу странную рекламу на местном радио. Помните, я уже приводил пример жлобской рекламы платной Скорой помощи от депутата Авалиани, где скряга-зять не даёт никаких шансов умирающему дедушке – да ну, это, наверное, дорого. И что? До сих пор крутится в эфире. Наверное, считают подобный сюжет нормальным, не унижающим потребителя. Или Итогов тех не читали?..
А вот новый сюжет опять на медицинскую тему. Мальчик просит бабушку ему почитать. Старушка кряхтит, жалуется на зрение – никакие очки не помогают. Закадровый голос таинственно сообщает о чудесах местной хирургии в офтальмологии. Портит всё бодрый голос внучка – тогда я тебе стишок наизусть прочту. Типа не видишь, да и хрен с тобой, старая, лично я такой подтекст слышу.
Такое впечатление, что на региональных радиостанциях легализовали марихуану, как в Канаде. Иначе с чего бы их на хи-хи пробивает?
Впрочем, странности возникают не только в рекламном, но и в информационном пространстве.
Недавно в Архангельске открыли синагогу. Так это здание называют, чтобы было понятно не особо сведущим в нюансах иудаизма – еврею не обязателен храм для молитвы, достаточно любой стенки (Стена плача). Вот именно эти особенности и смущали – часть еврейской общины не понимали (я в их числе), зачем городу, где пятничный миньян собрать проблематично (десять совершеннолетних мужчин-евреев для молитвы перед уходом на шабат), нужно отдельно стоящее большое здание. Во-первых, не до жиру, во-вторых, бытовой антисемитизм никуда не делся.
Но построили не просто синагогу, а большой еврейский культурной центр. С трапезной (рестораном), концертным залом, клубными и гостевыми комнатами. Что сразу примирило критиков. Тем более, открытие именно ЕВРЕЙСКОГО культурного центра стало знаковым событием октября, все местные ВИПы почтили мероприятие своим присутствием.
Увы, меня не было. Не хотел портить праздничную атмосферу своим распухшим от осенних соплей носом и бухающим кашлем. Однако уже предвкушаю посещение того кошерного рыбного ресторанчика… возможно, на собственный юбилей.
Но опять ложка дёгтя. По местному радио и телевидению уже идёт реклама концертов, что состоятся в КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ЗВЕЗДА СЕВЕРА». Именно так, без прилагательного ЕВРЕЙСКИЙ, что не преминули отметить коллеги… других национальностей и вероисповеданий. Теперь спрашивают меня – чего вы стесняетесь?
А я объясняю – это не мы стесняемся. С чего бы вдруг, если на открытие ЕВРЕЙСКОГО центра не постеснялись прийти губернатор, мэр, сенатор, спикер и депутаты пожиже. Почти уверен, это редактора СМИ в последний момент вычёркивают из рекламного текста слово еврейский.
Почему? Атавизм советского прошлого (где все мы жили в единой семье братских народов, но пятый пункт в паспорте стоял), высмеянный Владимиром Войновичем в повести «Путём взаимной переписки». Там заочница, представляя мамаше приехавшего к ней для личного знакомства сержанта, употребляет незнакомое последнему слово «маланец», он и не возражает. Позже, уже лёжа в койке, она с разочарованием вздыхает:
- А говорили, что маланец…
- Что это значит?
- Маланец – еврей.
- Почему прямо не сказать?
- Нельзя же человеку сказать в лицо, что он еврей… (восстановлено по памяти)
А тут ещё история со сбитым российским СУ над Сирией… всплывшее, казалось, навсегда забытое идеологическое клише - израильская военщина. Короче, чтобы не нагнетать, наследие Суслова в них сидит глубже, чем думалось.
Странные люди в странных временах…
Но самая острая тема недели, конечно, мусорная. Расширенное совещание, что состоялось в минувший четверг, облетело все федеральные СМИ. Названия больше по приколу, типа, то ли Москва Архангельску свой мусор продаёт, то ли Архангельск у Москвы его покупает. Читатель на такое идёт, как голодный карась на пшёнку. Неместный хохочет. Местный же злится и кричит, что не подписывался быть мусорщиком.
Хотя ему никто и не предлагает. Это тот редкий случай, когда всем что-то перепадёт без деятельного участия. Насчёт экологии разжевали уже:
По замыслу авторов проекта, в московском экокластере мусор будут формировать в брикеты, покрытые защитным материалом. Оборудовать это производство будут компании EuRec Technology (из Германии) и Flexus Balasystem (из Швеции). После этого брикеты смогут безопасно храниться в течение 30 лет, утверждают они. Близкий к проекту собеседник заверил РБК, что при необходимости хранить ТБО в брикетах можно и дольше, «просто не было более долгих испытаний» этой технологии.
Экотехнопарк «Шиес» в регионе будет расположен в удалении от крупных городов, обещают авторы проекта. Ближайшие населенные пункты численностью менее 5 тыс. человек находятся на расстоянии 35 км (Урдома) и 20 км (Мадмас), отметили они. «Для сравнения, крупнейший корейский мусорный полигон Sudokwon находится всего в 30 км от мэрии Сеула, — говорится в презентации. — В Италии полигон Malagrotta расположен всего в 18 км от мэрии Рима, а в Лос-Анджелесе полигон удален от мэрии всего на 25,5 км от мэрии».
Но наш человек не верит. Он заранее убеждён, что его будут травить. И ещё, он внутренне убеждён, что с деньгами его кинут… ну, не может мусор столько стоить?!
А вот и может. Вспомните одну из первых серий легендарного теле сериала «Следствие ведут знатоки», в которой раскручивалось дело мусорной мафии Подмосковья. Не мясной, не рыбной и не меховой, именно мусорной. Речь шла о начале 70-х…
А это уже из личных впечатлений. Самое начало 80-х, еду по Москве в автобусе. Сзади два пролетария костерят начальство:
- В этом месяце Петрович мне только 800 выписал.
- А мне 750… уходить пора.
Или выпендриваются, думаю… или космонавты. Но дальше из разговора выясняется, что мужики эти водители мусоровозов из спецавтохозяйства, обычно в месяц зарабатывают до тысячи рублей. Сколько тогда получали столичные водители (не дальнобойщики)? Редко больше трёхсот.
«Вот при социализме», - вздыхают ностальгирующие протестанты…
А при социализме с вами, товарищи, никто и разговаривать не стал. Как не советовались, строя центр атомного кораблестроения в Северодвинске, не самое полезное для здоровья производство. Как не советовались, строя вблизи человеческого жилья пусковые площадки космодрома «Плесецк», а вы даже не задумались, почему «Байконур, стоит посреди безжизненной степи. А если бы начали выступать против грандиозных планов партии… напомнить, чем закончился массовый протест в Новочеркасске?
Теперь лично от себя. По сведениям из моих личных источников, решение об организации мусорных полигонов именно в Архангельской области принято на самом верху никак не в этом году, раньше. И областное начальство было поставлено перед фактом ненамного раньше нашего с вами. Есть такое понятие, как исполнительская дисциплина… неужели ни разу не слышали? Что, по-вашему, должен был предпринять губернатор Орлов в подобной ситуации… публичный акт самосожжения напротив Мавзолея? Лично мне вспоминается практичный совет дореволюционных курсисток: «Если пьяная матросня взяла вас в кольцо и изнасилования не избежать, нужно расслабиться и постараться получить максимум удовольствия от процесса».
Или вам интересней глотки рвать на митингах?
Странное время, странные люди…
Леонид Черток