Архангельск: Дорогая "Ксения", или Зачем депутату школа

Жара…

В воздухе пахнет выборами.

На минувшей неделе в интернете появилось подмётное письмо, в котором спикер архангельской Гордумы Валентина Сырова подозревается в неоконченном среднем образовании. Типа, училась-училась в Архангельском техникуме связи и не доучилась. Потому что родила, Джульетта эдакая. Но ПГУ при этом закончила. И спикером второй созыв работает, и бизнес у неё докторам наук на зависть.

Фигня, короче.

Нет, в отсутствие диплома я готов поверить, почему нет, люблю 90-е за их непредсказуемость взлётов и падений. Я другого не принимаю – почему аттестатам-дипломам придают такое значение? Посмотрите на иных академиков (из новых), с таким интеллектом на лице до раздачи кормов скотине допускать страшно.

Или вспомните мэра Донского. Он и троечник в школе, и диплом какой-то левый. За что в итоге и отлучили от должности. А на самом деле должны были за распродажу городской земли дружкам-барыгам, о чём в те годы гудел весь Архангельск, только правоохранительные органы почему-то не прислушивались. У меня вообще все самые успешные в бизнесе друзья без вышки, один даже поступать не пытался, увлечённо занимаясь запрещённой в те годы предпринимательской деятельностью. Зато многие с тюремными сроками… говорят, замещает.

Но раз всех так волнует среднее образование, давайте за него поговорим.

Честно признаюсь, меня самого в школе еле терпели (по совокупности грехов). Но приходилось донашивать. ПТУ в мои годы считались чем-то вроде разминочного этапа перед колонией для несовершеннолетних, и до такого зверства педагоги не доходили. Отправить же учиться это несчастье в другую школу им не позволяла корпоративная этика – везде было то же самое.

Не то, что сейчас. В седьмом классе у моего старшего начались конфликты с классной.

- Какие основные претензии к нему? – спрашиваю в телефонном разговоре.

- Он у вас слишком независимый.

- Вы думаете, это плохо?

- А вы считаете, это хорошо?!

Всё, понял я, дальнейший диалог бессмысленный, мы расходимся в фундаментальных понятиях. Куда в этом случае вести такого нестандартного ребёнка? Теперь есть куда – в частную школу. Самая известная в Архангельске - «Ксения». Та самая, вокруг которой сейчас скандалы с выселением. Не буду сейчас копаться в причинах, разбираться, кто там прав и почему - в споре хозяйствующих субъектов, как минимум, две правды.

Что касаемо идеологии. Я согласен с тем, что в областной столице может быть среднее учебное заведение, где обучение проходит по православным канонам (что и обещают сделать в здании, где ранее располагалась светская «Ксения»). Есть, конечно, вопрос к методике преподавания как истории, так и биологии, да и астрономию в школьный курс собираются возвращать. Но это пусть у православных родителей голова болит, раз решились (кстати, а что там с раздельным обучением). Интересно другое – отстанут в этом случае от учеников других школ с преподаванием основ религии, раз церковь свою делянку уже получила?

А поговорить я хочу о частных школах. Насколько нужна и насколько прижилась в нашей стране, привыкшей ко всему бесплатному, такая форма обучения.

В середине 90-х я снимал (как оператор) телепередачу «Средняя школа сегодня». Заезжали и в частные. Они тоже отличались друг от друга… по оплате и, соответственно, контингенту. В некоторых был евроремонт, «гелендвагены» у входа, телестудии, упаковке которых НТВ позавидует, и дети с распальцовкой. В других поскромнее, но аккуратно. И везде очень уважительное отношение к личности ученика. Кстати, в тех, что поскромнее, учителя искали в учениках единомышленников, будущих коллег по изысканиям. В «крутых» сталкивался с отвратительными сценами угодничества… но отнесём это к огрехам эпохи первичного накопления капитала. Сегодня даже бандиты выглядят как вполне приличные люди… по телесериалам видно.

Примерно то же самое мне рассказывали про архангельскую «Ксению». Знакомая девушка хвасталась, как отчитывала крутых бандосов за их безалаберных отпрысков, а те жались и краснели. Но это относится к концу 90-х - началу нулевых, когда учёба за деньги была элементом престижа для новорусской семьи. А сейчас… недаром из пяти частных средних учебных заведений выжили только два - «Ксюша» и Северный экономический лицей. Как я слышал, и туда очереди нет, хотя плату берут не ах какую. Например, в СЭЛ мы платили 8 000 руб. за месяц, причём за июль-август вполовину. Для сравнения: «Школа сотрудничества» — 720 000 рублей в год, «Ломоносовская школа» — 1 053 000 рублей в год, «Академическая гимназия» – 405 000 рублей в год, «Интеграция 21 век» — 740000 в год. Да, это уровень «премиум», средняя же месячная цена обучения в частной школе по России составляет примерно 30 000 в месяц. То есть, здесь Архангельск позади планеты всей… и это не может не радовать.

И что можно получить за эти деньги (пусть даже очень большие)? Например, в рейтинге лучших школ Москвы (учебное заведение может попасть в него по количеству баллов ЕГЭ, побед в олимпиадах и поступлений в престижные вузы) частных школ нет, в Архангельске, как я помню, ситуация аналогичная. Но… за два года обучения в частном СЭЛ наш сын подтянулся по оценкам, а его бывший однокашник, которого учителя чморили в муниципальной школе, перейдя в «Ксению», обрёл вкус к учёбе.

Впрочем, из промежуточного выпуска сына (9 класс) только один получил красный пятёрочный аттестат. Но у него и раньше с учёбой было всё в порядке… так что чуда не ждите.

А вот, что есть. Небольшие по численности классы. Индивидуальный подход к каждому. Свобода дискуссий (без «много думать стал», эта фраза из моего детства). Примерно одинаковый достаток и социальное положение в семьях учащихся (только скажите мне, что это не имеет никакого значения). Из минусов (на мой взгляд) более свободное отношение к дисциплине – за опоздание на урок родителей в школу не вызывают (но балбесам как раз нравится).

Интересное наблюдение – если в 90-х, когда частные школы только открывались, богатенькие родители требовали для своих чад чего-нибудь эксклюзивного (латынь, верховую езду, дворянский этикет, бальные танцы и пр.), то теперь только углублённых знаний по общеобразовательным предметам. Парадокс, они хотят того, против чего активно борются родители учеников из муниципальных школ – перегрузок. Впрочем, за свои же деньги.

Лично мой взгляд – при всех перечисленных нюансах частная школа в современном Архангельске является недорогой отдушиной для тех, кому душно в государственной (я знаю одного отпрыска очень известной в городе семьи, который «Ксению» вспоминает с ненавистью… но это клинический случай плохой наследственности). То есть, для нестандартных детей. Из которых чаще всего и вырастают депутаты.

А вот насчёт будущего «Ксении» ничего не скажу. Сами знаете, во что превращается всё, к чему САФУ прикасается…

(на фото: нарисованный Архангельск)

Леонид Черток