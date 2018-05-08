За час до партконференции. В Архангельске скончался депутат областного Собрания Алексей Бородин

Как только что стало известно редакции, сегодня утром скоропостижно скончался депутат Архангельского областного Собрания Алексей Бородин. (по другим данным, страдал сахарным диабетом и последнии дни провел в коме)

Известный строитель, председатель Комитета по земельным отношениям и строительству АОСД, член «Единой России».

Трагедия произошла буквально за час до начала партийной конференции, на которой станет ясно с выборными списками кандидатов от партии власти.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Николаевича.