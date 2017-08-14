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1 октября архангелогородцев ждут на ярмарке низких цен

Торговля недорогими и качественными фермерскими товарами пройдет в ближайшее воскресенье на центральном рынке в рядах, расположенных по улице Выучейского.

Свежее мясо и настоящий творог, ароматная выпечка и большой ассортимент фруктов и овощей, традиционный северный мед и экзотическая утятина – организаторы ярмарки выходного дня создали все условия, чтобы архангелогородцы приобрели продукты по низким ценам.

- Мы ждем жителей города с 10 до 18 часов. В последний час торговли, продавцы, как правило, снижают цены. Хотя и в течение дня расценки будут заметно ниже средних по городу. Товары будут представлены фермерами, поэтому можно гарантировать высокое качество продуктов. Приглашаем и пенсионеров, которые 1 октября отмечают День пожилого человека, и молодежь, которая заботится о рациональном расходовании своих средств, и семьи с детьми. Приобщайтесь к культуре ярмарочной торговли в самом лучшем ее проявлении, - пригласил всех горожан организатор ярмарки Александр Ермолин.

Без лишних очередей, размеренно и со вкусом архангелогородцы смогут пополнить свои запасы уже в это воскресенье.

27 сентябрь 14:25 | : Горячая тема / Экономика

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