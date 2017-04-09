Архангельск: Ветхое жильё глазами телевидения

Давно поймал себя на том, что, когда из телевизора звучит слово «Архангельск», бросаю всё (даже поднятую для тоста рюмку) и уставляюсь в экран. Пока был москвичом (без малого 42 года) за мной такого не водилось…
Увы, но город наш, и область тоже, поминают в основном в негативном контексте. Вот и в прошлое воскресенье. В «Итогах недели» с Ирадой Зейналовой стали говорить об аварийках (я сразу слегка напрягся). Сначала в Ижевске, где новые дома стали чудесным образом появляться прямо к приезду президента, который только бровь поднял… и сразу всех переселил. Чего-то подобного и мы ждали в марте от Арктического форума, но обломались. Обидно? Привычно…
Тем временем в кадре вещал новый удмуртский губернатор (из Народного фронта). По его логике выходило, что, если бы старого губернатора (из аксакалов) не заковали, то микрофон женщина из ижевской развалюхи так бы и не получила, а Путин не узнал бы - не приехал, а он бы (Бречалов) так и членствовал в Москве… федерацию триатлона окормлял. Короче, пути Господни…
Было предчувствие – до нас тоже доберутся. И добрались. На экране возникла чета Кеферов. Фамилия, мелькающая в региональных СМИ уже несколько лет, и всё в связи с жильём… этакие профессиональные борцы с мэрией. Вот публикация «Правды Севера» от 15 марта 2014 года… как раз у газеты очень непростые отношения с городской управой. Выдержка - Евгений Кефер купил жилье в «деревяшке» на Обводном в 2007 году, к тому моменту дом уже два года был признан аварийным и подлежащим сносу. У меня аж челюсть отвалилась – как могли зарегистрировать сделку? Следует пояснение – «Гражданским законодательством не ограничено право гражданина распоряжаться жилым помещением, принадлежащим ему на праве собственности и находящимся в аварийном жилом доме». Отличное у нас законодательство! Вообще-то логично, чтобы в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, немедленно закрывали прописку и прочие операции (так поступают в Москве при расселении пятиэтажек). Потому что это такой соблазн для мошенничества – купить за копейки и через пару лет въехать в новую квартиру.
Евгений Кефер объясняет – купил то, на что денег хватило. А не проще было снимать, чем жить в развалюхе… обычная житейская логика? Видимо, задумка не получилась… уже прошло 10 лет. Что, чета Кеферов до сих пор ютится в трущобе? Сомневаюсь. А если и так, то меня искренне удивляет такой «мужской» поступок по отношению к собственной семье. Вроде бы, нормальный, относительно молодой мужик говорил в кадре… как ещё жена от такой жизни не сбежала?
Собственно, это я обращаюсь к федеральным телевизионщикам – тщательней отбирайте персонажей для своих репортажей… а то потом слишком много вопросов возникает.
Немедленно в местных СМИ поднялась соответствующая волна. Что вполне естественно, кто, когда и где в нашей стране был доволен квартирным вопросом? Параллельно возникла дискуссия на форумах - Врут всё, всё строится и расселяется, понятно, что до Масквы с их реновациями мы не дотянем, но строим же! - Строят 3 дома, а гнилых бараков на расселение на 33 дома....
Моё внимание привлёк такой пост - Ещё бы! с такими манерными жителями как у нас! Они по квартире с увеличительным стеклом ходят! То плесень найдут, то соседи шумные, то мусор кто-нибудь в подъезде оставит! Им надо дворец для переселения строить, причём для каждого отдельный, с большой территорией, в несколько гектар. Есть у меня подозрение, что это непосредственно относится к героям репортажа…
Но кто сказал, что с переселением из аварийного жилья у нас всё хорошо? И я не скажу. Однако…
Есть якутский пример. Помните, был у Архангельской области губернатором бывший мэр Мирного по фамилии Михальчук? Так вот, у алмазной и золотоносной Якутии тоже отвратительные показатели по жилью – около 15 % всех домов республики находится в ветхом и аварийном состоянии. Но как-то смогли договориться с компанией «Алроса», чтобы она проводила отчисления от своих немалых доходов целенаправленно в фонд переселения из ветхого жилья. Иначе эту проблему не одолеть…
И у нас есть «Североалмаз». Конечно, у него и доходы не такие, и налоговые отчисления тоже. Не миллиардные… но пусть хотя бы миллионные, для нас лишними не будут. Неужели нельзя этот вопрос порешать?
Возможно, я чего-то не знаю, не понимаю. Тогда пусть старшие товарищи меня поправят (к/ф «Ещё раз про любовь»).
Я бы лично на месте городских властей надул губы: не делай людям добра - не получишь зла. Уже кое с кем из московских друзей переругался из-за пресловутой реновации – они не хотят переезжать туда, куда им укажут. У них и сейчас хрущёбы стоят не в самых удобных районах… но дело принципа.
Казалось бы, архангелогородцам только и мечтать о таком переселении. Но… – Жильцам уже даны квартиры – большей площади, со всеми удобствами и в кирпичных домах, хотя и не в центре города. Наша компания обязана снести данный дом и подготовить территорию и документацию для застройки до конца сентября. У нас есть обязательства по договору о развитии застроенной территории, которые определяют сроки возведения и сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса (29.ru). Это одна семья отказывается переезжать из центра на окраину, из деревяшки в кирпич. Господа, опомнитесь! Окраина в Архангельске – это максимум полчаса на автобусе (вас же не на островные территории переселяют), а не как в Москве часа полтора-два да с пересадками. Конечно, можно гнуть пальцы и качать права… но реальность, увы, у нас такая – подписал президент указ и поехал как миленький. Ну, а не нравится, дорога известная… если примут.
Тут же вспомнили и о пресловутом письме комсомольцев, написанном в далёком 1967-м - «вам уже не придётся увидеть деревянные кварталы и мостовые города». Но я и сам помню это время (хотя был октябрёнком). Тогда мы думали, что через полвека в отпуск на Луну летать будем, что коммунизм победит во всём мире, что Ленина оживят. Но я совсем не помню, чтобы кто-то мечтал о телефонах, которые можно носить в кармане пиджака или дамской сумочке. Прогресс пошёл слегка не в ту сторону, и руки до деревянных домов просто не дошли.
Давайте жить реальностью. Если сможете…
Леонид Черток