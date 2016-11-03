Орлов, какой он есть. К пятилетию вступления в должность

3 февраля 2012 года Игорь Анатольевич Орлов принёс клятву на верность Архангельской области.
…А я вспоминаю, что было незадолго до этого. Вся область ждала, когда уберут губернатора Михальчука. Пусть не на нары, северный народ ироничен и милосерден, лишь бы подальше из области. Конечно, вместе с привозной командой «специалистов». Короче, конец «якутскому игу»!
И вот сигнал – вышел Указ, Михальчука снимают. Возникает ничего конкретно не говорящая фамилия Орлов. В этот момент мне звонит очень известный в недавнем прошлом журналист (из руководящих), ныне на заслуженной пенсии.
- Ну что, дождались?
- !!!
- Новая фамилия названа?
- Орлов, кажется.
- Что за ерунда? Ведь свой рядом…
- ???
- Ну, как кто… Фёдоров из НАО.
То есть, часть нашего бомонда делала ставку на ФИГа. Та часть, которая тем или иным образом была связана с архангелогородцами, рекрутированными бывшим энергетиком на работу в Заполярье. Благо, таких на поверку оказалось немного, и насчёт своего влияния они заблуждались. А то бы мы все получили…
Народ наш северный был уже к этому времени учёный. Если в 2004-м избиратель готов голосовать «хоть за Микки-Мауса, только не Ефремова», то после восьми лет дебилизма и наглого воровства стал соображать, чем заканчивается подобное протестное голосование.
Вот только голосовать к этому моменту народу уже не доверялось, губернаторов назначали. Надежда была лишь на общественный резонанс и на отношение Путина, на глазах у всей страны брезгливо похлопавшего МИФа по потной ручке. Конечно, хотелось кого-то из своих, но назвать конкретную фамилию многие затруднились бы. Разве что того, с кем в детстве мяч гонял, за одной партой сидел… в Поморье такое случается.
А действительно, кто должен был стать во главе Поморья? Намедни бывший посол в России в Латвии рассказал нам сказочку о том, как ему предлагали, да он отказался. Хотя… сидеть на твёрдой зарплате в компактном европейском государстве, где не все продавцы-официанты успели забыть русский язык, и довольно похохатывать на фестивалях КВН в Юрмале… лично я бы зубами держался за такую синекуру.
В том далёком 2008-м ещё что-то значили родственные связи (возможно, атавизм «семейных» ельцинских времён). Так появился у нас Михальчук, благодаря своим неблизким связям с не очень видным кремлёвским чиновником. 4 года его чумового правления ясно показали – при назначении кого-то на пост главы субъекта Федерации должны быть более весомые аргументы.
Лучше всего экономические. Эксперимент с «обременением» олигархов депрессивными регионами не дал нужных результатов – Абрамович слёзно запросился с Чукотки, разговоры вокруг назначения Вексельберга «начальником Камчатки» так и остались разговорами, а своего богатенько Груздева, мечтающего проверить стратегию развития торгового бизнеса на целой области (Тульской), для нас у Кремля так и не нашлось. Не поверите, даже ко мне обращались – не знаю ли такого? Каюсь, не знал. Слишком много денег просили за «продвижение» кандидатуры.
Если же взять отдельные отрасли…
По «гамбургскому счёту» в нашей области на тот момент было три крутых «лесника» – Николай Львов (СЦБК), Владимир Крупчак (АЦБК), Захар Смушкин (КЦБК). Первый на тот момент вольготно заседал в Сенате, да и комбинат его успел превратиться в древесную труху. Второй скрывался от Интерпола где-то за рубежом, в таком положении только Березовский имел наглость лезть в политику. Третий принципиально не «играет во власть», его принцип – договариваться с уже избранным. Получается, всем троим было недосуг не то, что самим идти, но и предлагать кого-то под свою гарантию.
Нефтянка… После ухода Алексея Баринова из региона АГД, на которую раньше чуть ли не молились, утратила былое величие, разве что помпезное здание осталось. Да и «Лукойл» почти не слышно, что-то там не получилось с богатствами хвалёной Мезенской синеклизы. И алмазной Архангельская область тоже не стала. Иначе говоря, оттуда претендента на губернаторство тоже ждать было нечего.
Остаётся ВПК. Тема вечная, по крайней мере, на период путинского правления. Игорь Орлов как раз из этой системы. Его присутствие у руля является определённой гарантией благополучия отрасли: как президент посмотрит на него, сразу о «Звёздочке» вспомнит – какие там дела, не нужно ли чего? И самому губернатору вполне по роли лоббировать именно эти интересы… от которых и всей области что-то перепадает. Мы столько раз уже говорили о том, что главная задача главы депрессивного региона получать из центра всё, что положено… но лучше ещё больше. Только нужно учитывать психологию больших начальников – их раздражают просители «обо всём». И совсем другое дело, когда слово берёт профессионал.
Почему выбор пал именно на Орлова? Значит, кому-то это было нужно… разные фамилии называются. В основном, близкие к «оборонке». Что неплохо… там бандитов точно не бывает, просто не допускаются.
Лично меня смутило в Орлове его заявление на первой же пресс-конференции – он очень серьёзно относится к своей партийности. Дело не в предпочтении одних и игнорировании других, а пресловутой партийной дисциплине, которая в определённый момент может войти в конфликт с интересами беспартийного населения. Вот и Путин часто подчёркивает, что принципиально не член… хотя тот же Трамп позиционирует себя упёртым республиканцем.
Что ждали от Орлова, сравнивая его с Михальчуком? Покончит с коррупцией. Совсем? Ну, это из области фантастики. Есть туркменский опыт, когда злостных расхитителей расстреляли, показали в прямом эфире, а потом сутки повторяли каждый час «на бис». Но это же не наш метод… плюс население области уменьшится, хорошо, если наполовину – просто сбегут от греха. В сегодняшней реальности суммы, фигурирующие в делах о коррупции, какие-то несерьёзные, из анекдотов. Это и называется – победить? Не знаю.
Что приведёт инвесторов. Китайцы действительно пришли, что кого-то радует, а кого-то напрягает. Проявлял интерес олигарх Евтушенков, но у него самого в тот момент начались такие неприятности, что ни до чего, быть бы живу. Долгие и неудачные попытки найти спасителя для СЦБК, как появлялись, так и исчезали. Мне кажется, что в последнем случае люди подсчитывали и просчитывали – в области уже есть два мощных игрока на целлюлозно-бумажном рынке, третий будет просто избыточен. Что касается высоко технологичного производства, то с географической тупиковостью региона бороться бесполезно, а транспортную логистику никто не отменял.
С самого начала у Орлова-губернатора не задались отношения с Павленко-мэром. По-моему, это тоже михальчуковское наследство… если не киселёвское – конфликт города с областью. Вы, кстати, помните его первопричину (если откинуть личные симпатии-антипатии)? Деньги на развитие Архангельска, типичный спор двух хозяйствующих субъектов. В итоге победил… город, ему обещали. Правда, градоначальнику для этого пришлось уйти из мэрии в Совет Федерации. Многие рассматривают эту должность, как договорную синекуру, сиди в Москве да законы принимай. Как сказать… задача сенатора лоббировать интересы области. Работа эта непубличная, часто незаметная… но Путин в конце марта обещал приехать именно в Архангельск, а Арктический форум мог состояться и в Мурманске или ещё экзотичней – в Нарьян-Маре.
Ещё один скользкий момент – кадровые шахматы на самом верху областной вертикали. Были «якутские», стали «калининградские»… однако скажите «спасибо» за это Киселёву, при нём местный кадровый резерв области был выжат досуха, да ещё и не по одному разу. И тут я даже могу посочувствовать Орлову. Потому что и сам когда-то пытался втянуть в любой проект тех, с кем в молодости работал на съёмочной площадке, им-то я как раз и доверяю. У меня киношный мир, у него технический, корабельный. И, увы, никого с губернатором рядом не оказалось, кто объяснил бы – не откровенничай перед телекамерами НТВ, то, что мы воспринимаем обычной житейской правдой, в устах чиновника будет выглядеть или цинизмом, или явкой с повинной. Судите сами, телеэксперимент с «детектором лжи» в прямом эфире федеральный канал быстро свернул из-за отсутствия желающих испытать себя на людях.
Четыре года Орлову пинали, что он назначенный, а не всенародной избранный, и минимум раз в месяц переводили на новое место работы, правда, исключительно в интернет-пространстве. Какие нервы выдержат… вот и попросился на досрочные выборы. Дальше я не очень понимаю – внутрипартийный праймериз был указанием сверху или придумка местных горе-политтехнологов? Потому что со стороны не очень красиво выглядело – пока по районам устраивалось шоу с заведомым победителем, непосредственно в Архангельске отсекались все мало-мальски серьёзные кандидаты. Короче, та же ошибка, что сделала команда Павленко на мэрских выборах 2012-го – выиграть-выиграл со значительным перевесом, но пересуды за спиной звучали весь срок.
Впрочем, тут есть, с чем разобраться. Если бы некие действительно серьёзные силы были заинтересованы в Архангельской области, то, поверьте, они смогли бы договориться в Москве, а дальше могло получиться, как, например, в Иркутске. Но не случилось, не было сил, не было желающих. И протестного голосования тоже не было, даже без второго тура обошлось. Значит, действующий в основном устраивает. Ну, а низкая явка… так о конце политической жизни в России сегодня только ленивый не говорит, хоть переходи к американской системе выборов.
Ну, а дальше губернатор вешает на себя такой серьёзный груз, как ответственность за каждого мэра-назначенца. Видели, что творилось весь январь с Архангельском? Что-то подсказывает мне, что обещанные на развитие областной столицы 800 миллионов упадут в городской карман гарантированно.
Вот за этим и понаблюдаем…
Леонид Черток