"Возлюбленные о Господе...". Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры и все боголюбивые чада Архангельской митрополии Русской Православной Церкви!
С глубокой радостью поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Сегодня мы вспоминаем поистине удивительное событие – рождение Господа нашего Иисуса Христа, воспринявшего человеческую природу. Исполнилось обетование, данное Богом Своему избранному народу о приходе Мессии – Христа. Закончилось напряженное ожидание ветхозаветных праведников и пророков. Осуществился великий и таинственный промысел Божий обо всем человечестве.
«Что такое пришествие Христа? — пишет святитель Иоанн Златоуст. – Это избавление от рабства, освобождение от прежней нужды, честь усыновления, источник отпущения грехов, поистине бессмертная жизнь во всех». Спаситель приходит, чтобы исцелить человека, избавить его от власти греха и смерти, «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).
Но спасение не следует понимать механически, одной лишь веры, одного знания о Христе недостаточно. Вера, если она подлинная, не может не проявляться в наших делах. Об этом говорит Господь на Тайной Вечере: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин 14:21). Что же это за заповеди? Об этом говорится дальше: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15:12).
О ней, об этой любви Господа к Его творению, говорит нам сегодняшний праздник. Сам Бог ради нас становится одним из нас, всесильный становится уязвимым, блаженный разделяет с человеком его страдания. Казалось бы, эта необыкновенная любовь не может не вызвать в нас ответной любви; но так ли это на самом деле? Верим ли мы в эту любовь? Верим ли мы, что все то, что мы вспоминаем сегодня, свершилось ради каждого из нас, что именно к нам обращена эта непостижимая, простирающаяся до креста и смерти и даже там не иссякающая, любовь Христова?
В каких бы тяжелых обстоятельствах мы ни находились, с нами Бог, возлюбивший нас. Поверить всей душой в великую божественную любовь, ежечасно помнить о ней и возлюбить Господа в ответ желаю я всем нам.
Если же мы кого-то любим, то и поступать будем так, чтобы угодить любимому. Чего же Он от нас ждет? Вот чего: во всех, кто нуждается в нашей любви, в нашей помощи, поддержке, нашей молитве, мы должны видеть Самого Христа: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25:40), - говорит Он в притче о Страшном суде. «Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя», - пишет об этом святитель Василий Великий.
Примером исполнения заповеди Христовой о любви в минувшем году стало создание молодежного волонтерского движения «Благо». Радостно сознавать, что в нашей епархии нашлись молодые люди, готовые помогать тем, кто в этом нуждается, готовые пожертвовать свои силы и время на служение Богу и ближним.
Ещё одним значимым событием ушедшего года стало открытие в Архангельске регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Я призываю всех, кому небезразлична жизнь нашего края, принять участие в его работе, и надеюсь, что общими усилиям мы, с помощью Божией, сможем сделать немало благих дел.
Поздравляя вас с Рождеством Христовым, я молитвенно желаю всем нам искренней веры и деятельной любви. Мир, принесенный Христом на землю, да исполнит наши сердца.