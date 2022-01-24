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Конкуренция на рынке труда Архангельской области: анализ за три месяца

Начиная с февраля 2022 года уровень конкуренции за рабочие места в Архангельской области вырос на 1 пункт. Теперь на одну вакансию в среднем на рынке труда Архангельской области претендуют до 4 человек, хотя в начале года эта цифра составляла порядка 3 кандидатов. Читайте в обзоре hh.ru: в каких профессиональных сферах уровень конкуренции за рабочие места вырос, а где наоборот найти работу проще всего.  

Топ сфер с максимальной конкуренцией

На данный момент больше всего соискателей на одно рабочее место находится в сфере «Административный персонал» – более 6 претендентов на одну вакансию.

На втором месте по росту конкуренции за рабочие места в Архангельской области – сфера маркетинга и PR. Сейчас здесь на одну вакансию претендуют от 6 человек. С начала года уровень конкуренции в этой профсфере вырос на 3 пункта. На третьем месте по сложности поиска работы из-за высокой конкуренции – финансовая сфера. Сейчас здесь на одну вакансию в среднем откликаются 5 человек, а в начале года было 3.  

Отдельно отметим растущий уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов. Он традиционно всегда был высок в Архангельской области и на данный момент соответствует норме – 5 кандидатов на одно работное предложение. «Начинающие специалисты и студенты в целом всегда достаточно востребованы у работодателей. Но в силу специфики этой категории соискателей – они массово и одномоментно выпускаются из учебных заведений и их неопытности, данным кандидатам может быть сложнее быстро найти работу. А если выпускники вузов и начинающие специалисты будут пытаться трудоустроиться в традиционно высококонкурентных сферах (юридической, в сфере образования и науки, страховании, бухгалтерском деле и финансах) им может быть еще сложнее, так как придется бороться за рабочие места с опытными кандидатами, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.  

Топ сфер с минимальной конкуренцией

С другой стороны, в Архангельской области есть сферы, где найти работу всё ещё достаточно просто в силу низкой конкуренции среди кандидатов и высокой востребованности у работодателей. Так, представителям рабочих профессий будут рады многие компании (около 1 000 новых вакансий по рабочим специальностям за месяц). При этом среди кандидатов с рабочими профессиями уровень конкуренции низкий – лишь 1 резюме на одну вакансию.

Аналогичная ситуация в строительной сфере – 1 кандидат на одно рабочее место. Достаточно востребованы у местных компаний специалисты транспортной сферы, но при этом среди кандидатов низкая конкуренция - лишь 2 резюме на рабочее место.

В сфере продаж на одну вакансию в среднем откликаются 2 кандидата, конкуренция выросла лишь на 1 пункт с начала года. В производственной сфере спрос на новых работников крайне высокий, а уровень конкуренции при этом достаточно низкий и почти не вырос с начала года – на одно рабочее место претендуют порядка 2 человек.

  

12 май 10:15 | : Экономика

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