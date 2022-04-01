Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«РВК-Архангельск» полностью готов к ледоходу

В период 27-28 апреля в Архангельске ожидают ледоход. Накануне его голова находилась в 100 км от областного центра. В связи с этим все силы и средства «РВК-Архангельск» приведены в боевую готовность.

Для стабильной работы в период весеннего половодья предприятие полностью обеспечено всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды и стоков. Качество питьевой воды находится под ежедневным контролем. Пробы на самые разные показатели берутся каждые два часа.

«Мы ежедневно проверяем как химические, так и бактериологические показатели, а также мутность, цветность и ряд других. Сейчас вода становится более жесткой, но это никак не скажется на качестве питьевого ресурса в квартирах горожан. Мы полностью контролируем все параметры», — отметил начальник Центральных очистных сооружений водоснабжения Сергей Иванов.

Все подразделения и цеха «РВК-Архангельск» обеспечены необходимым оборудованием и запасом материалов для проведения аварийно-ремонтных работ. Автотранспортный цех оснащен комплектующими и расходными материалами, а также стратегическим запасом ГСМ. Вся техника предприятия, в том числе каналопромывочные машины и илососы, готовы к эксплуатации. В условиях возросшей нагрузки на систему водоотведения из-за обильного таяния снега и льда, особое внимание уделено стабильному функционированию канализационных трубопроводов и колодцев.

«В условиях прохождения ледохода и паводка все производственные объекты находятся под непрерывным контролем специалистов и руководства «РВК-Архангельск». Мы проводим профилактические осмотры, промывку магистральных коллекторов, чтобы система водоснабжения и водоотведения функционировала в штатном режиме. В период проведения майских праздников все службы предприятия будут работать в режиме повышенной готовности», — подчеркнул главный инженер «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.  

27 апрель 12:33 | : Экономика

Главные новости


Пасхальное слово митрополита Корнилия
Как «денацифицировали» бандеровцев на Русском Севере

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (336)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20