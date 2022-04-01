«РВК-Архангельск» полностью готов к ледоходу

В период 27-28 апреля в Архангельске ожидают ледоход. Накануне его голова находилась в 100 км от областного центра. В связи с этим все силы и средства «РВК-Архангельск» приведены в боевую готовность.
Для стабильной работы в период весеннего половодья предприятие полностью обеспечено всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды и стоков. Качество питьевой воды находится под ежедневным контролем. Пробы на самые разные показатели берутся каждые два часа.
«Мы ежедневно проверяем как химические, так и бактериологические показатели, а также мутность, цветность и ряд других. Сейчас вода становится более жесткой, но это никак не скажется на качестве питьевого ресурса в квартирах горожан. Мы полностью контролируем все параметры», — отметил начальник Центральных очистных сооружений водоснабжения Сергей Иванов.
Все подразделения и цеха «РВК-Архангельск» обеспечены необходимым оборудованием и запасом материалов для проведения аварийно-ремонтных работ. Автотранспортный цех оснащен комплектующими и расходными материалами, а также стратегическим запасом ГСМ. Вся техника предприятия, в том числе каналопромывочные машины и илососы, готовы к эксплуатации. В условиях возросшей нагрузки на систему водоотведения из-за обильного таяния снега и льда, особое внимание уделено стабильному функционированию канализационных трубопроводов и колодцев.
«В условиях прохождения ледохода и паводка все производственные объекты находятся под непрерывным контролем специалистов и руководства «РВК-Архангельск». Мы проводим профилактические осмотры, промывку магистральных коллекторов, чтобы система водоснабжения и водоотведения функционировала в штатном режиме. В период проведения майских праздников все службы предприятия будут работать в режиме повышенной готовности», — подчеркнул главный инженер «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.