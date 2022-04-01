В Архангельске начались работы по воссозданию пивзавода купца Суркова

Все предусмотренные проектом мероприятия по реставрации с приспособлением для современного использования комплекса зданий пивзавода А. Суркова, соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.
Инспекция по охране памятников Архангельской области согласовала проектную документацию. Она прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Получено разрешение на проведение на объекте реставрационных и строительных работ.
В настоящее время на объекте выполнен монтаж временных удерживающих металлоконструкций вдоль стен главного и солодовенного корпусов, завершается разборка аварийных конструкций. Начались работы по погружению свай для воссоздаваемых зданий. Для этого задействована установка для статического вдавливания свай Sunward zyj 240. В отличие от традиционного сваебойного копра, она производит гораздо меньше шума и вибрации, а ударные нагрузки с различной амплитудой полностью отсутствуют, исключая их негативное влияние на окружающие объекты. На здании безалкогольного цеха на 75% выполнена кладка стен 2-го этажа с использованием исторического кирпича, закончено устройство крылец.
Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В Акте, составленном экспертами, указано, что «проектные решения опираются на результаты комплексных научных исследований, а также учитывают аварийное состояние основных конструкций здания. В целом реставрация и приспособление зданий ансамбля пивоваренного завода А. Суркова решает проблему восстановления историко-культурной ценности городской среды Архангельска и ценных панорамных раскрытий со стороны набережной Северной Двины».
Экспертная комиссия отметила полноту состава и высокую степень детализации как обосновывающего, так и утверждаемого разделов проекта. Исследовательские работы выполнены качественно и в полном объеме, включая подробно проведенный анализ состояния фундаментов и кирпичной кладки зданий, а также инженерно-геологические изыскания. Представленные архитектурные, конструктивные и технологические решения по организации реставрации, инженерному оборудованию и сетям технического обеспечения, обоснованы, аргументированы и предполагают сохранение предмета охраны как объекта культурного наследия в существующих габаритах с соответствующей пространственно-планировочной структурой.
Проектные предложения составлены на основании историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. В рамках проекта на территории памятника Архангельским отрядом Поморской экспедиции Института археологии РАН были выполнены необходимые археологические исследования.
При проведении работ сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Для современного использования в качестве общественных зданий внутренний объем реконструируется с заменой несущих конструкций. Приспособление зданий под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта культурного наследия с набережной Северной Двины и ул. Попова.
Проектом предусмотрены: разборка аварийных надземных конструкций и фундаментов зданий ввиду их значительных повреждений и невозможности выполнения их усиления; усиление бутовой кладки фундаментов под наружными стенами железобетонной двухсторонней обоймой; демонтаж руинированных и грозящих обвалом неработоспособных конструкций и их воссоздание, из материала, аналогичного
историческому, после усиления фундаментов. Сохраняемые стены требуют восстановления массива кладки, в том числе с применением технологии инъекционного укрепления каменных кладок памятников архитектуры, при использовании кирпича с геометрическими размерами аналогичными историческим.
Кроме того разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Они также имеют положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Здание особняка находится в муниципальной собственности, и будет по-прежнему использоваться школой искусств №42 «Гармония».
Концепция креативного пространства на территории пивзавода А. Суркова разработана с участием компании Flacon-X. Концептуальная задача нового общественного пространства - привлечь талантливую молодежь и креативное сообщество города. Будет создана уникальная экосистема, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами. Внутреннее пространство зданий станет современным, поддерживающим стиль периода эклектики. Дизайнеры профессионально соединят актуальные технологии и материалы с историческими архитектурными решениями в единых гармоничных интерьерах.
Основу резидентов составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной составляющей. Территория объединит арендаторов, специализирующихся на уникальном, штучном продукте. Пространство притяжения архангелогородцев и гостей города станет главной площадкой для развития креативного бизнеса. Рестораны и кафе, гостиничные номера с нетривиальной обстановкой, самобытные, штучные товары, уникальные мероприятия, фестивали - принцип творческой свободы и самовыражения для арендаторов и покупателей будет основным критерием для выбора своей деятельности.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа «Аквилон» предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,75 млрд. рублей.