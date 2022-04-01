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В центре Архангельска бестраншейным методом заменен аварийный участок водовода

25 апреля отремонтированный участок в центре города – на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской -  введен в работу. Трубу длиной 60 метров и диаметром 225 мм методом горизонтально-направленного бурения прокладывал цех строительства сетей «РВК-Архангельск». Переключением и врезкой в действующий трубопровод занимался цех водопроводной сети предприятия.  

«Данный участок водопровода был заглушен с декабря 2021 года – здесь была обнаружена течь, но ставить ремонтные муфты было нецелесообразно. Во-первых, старая труба из-за ветхости уже не поддавалась ремонту, во-вторых, при проведении работ пришлось бы вести раскопку на проезжей части перекрестка улиц Воскресенской и Тимме. Поэтому мы организовали водоснабжение по временной схеме – переключили участки заглушенных водоводов, при этом абоненты ничего не почувствовали – давление в их сетях не упало», - рассказал мастер цеха водопроводной сети «РВК-Архангельск» Роман Сахаров. 

На прошлой неделе бригада цеха строительства сетей демонтировала старую часть водопровода. Для проведения работ  было получено согласование с ГИБДД – даже при применении метода ГНБ необходимо вырыть траншею для того, чтобы  вырезать поврежденный участок в зеленой зоне. Перекрытие коснулось небольшой части левой полосы движения по ул.Воскресенской в сторону железнодорожного вокзала и по ул.Тимме  в сторону ул.Урицкого – метров 10. Поэтому трафик движения на этой шестиполосной магистрали практически не был нарушен. 

«Мы сделали прокол под проезжей частью улицы Воскресенская и в него завели новую пластиковую трубу. Материал, из которого она изготовлена, надежный и прочный. Главное, что при перепаде температур с ним ничего не делается – теперь про течи на этом участке можно забыть не менее, чем лет на 50», - рассказал  мастер цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Виктор Дорофеев.

Он также отметил, что сети Октябрьского округа Архангельска целенаправленно переводятся на пластиковые трубы. Так, с 2021 года по инвестиционной программе «РВК-Архангельск» ведется замена оборудования и труб на водонасосных станциях округа. Все это делается для того, чтобы водоснабжение абонентов было надежным и качественным.  

В течение дня цех водопроводной сети провел врезку в магистраль в колодце  - и теперь водоснабжение Привокзального микрорайона осуществляется по действующей схеме. 

Сразу по окончании работ было выполнено временное благоустройство проезжей части плитами. Как только заработают асфальтовые заводы, участок на перекрестке улиц Тимме и Воскресенская будет заасфальтирован.

  

26 апрель 10:59 | : Экономика

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