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"РВК-Архангельск": Еще раз о водной амнистии со всеми нюансами

В «РВК-Архангельск» до 30 апреля действует амнистия для незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения пользователей.  

В правовой среде самовольная врезка в сеть ВиВ означает несанкционированный доступ лица  к ресурсу без заключения соглашения с поставщиком воды или при выявленных нарушениях правил технического регламента на данные работы. Легальное подключение осуществляется только после заключения соглашения с водоканалом и получения разрешения на транспортировку воды. 

«В ходе сентябрьской «водной амнистии» для тех, кто незаконно подключился к сетям ВиВ, в «РВК-Архангельск» обратились 85 юридических и физических лиц. Сегодня все они – законопослушные абоненты водоканала. Они поступили мудро и дальновидно – в случае обнаружения инспекторами предприятия незаконной врезки им бы пришлось заплатить серьезные штрафы, - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина. - Так, если выявляется факт длительного незаконного использования воды, нарушителю грозит штраф, который рассчитывается по специальной формуле, мы его называем – «расчет по сечению».  Его величина - гораздо больше размера ежемесячных выплат за пользование водой». 

Кроме того, при обнаружении нелегальной врезки, ее демонтируют, - и объект останется без водоснабжения. В случае с частным домовладением это не повлечет неудобств для других абонентов, а вот когда незаконная врезка осуществлена в многоквартирном доме для сауны, магазина или салона красоты, - на какое-то время пострадают ни в чем не виновные жители дома. 

«РВК-Архангельск» идет навстречу таким пользователям услуг водоканала – до 30 апреля без штрафов можно легализовать незаконные подключения к сетям ВиВ. Для этого нужно обратиться в офис компании и оформить необходимые документы. После чего будет произведено освидетельствование врезки. 

«Освидетельствование врезки  проводят для проверки работоспособности сетей абонентов, подключенных самовольно. Мы  неоднократно убеждались - бОльшая часть тех, кто незаконно подключается к сетям ВиВ,  строят их не по стандарту, без проекта, без соблюдения глубины залегания трубы, - рассказывает начальник инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Дмитрий Лазарев. - После заключения договора ВиВ обязанность по обслуживанию сетей переходит к «РВК-Архангельск» - следовательно, у нас должна быть возможность в случае аварийной ситуации отключать таких абонентов от централизованной системы водоснабжения. Поэтому в освидетельствовании врезки задействованы и производственные бригады, и инспекция водных ресурсов. В случае, если будут обнаружены технологические нарушения, выносится рекомендация об установке колодцев, запорной арматуры -  и только после этого заключается договор о присоединении». 

Оформить необходимые документы можно очно в офисе «РВК-Архангельск» на ул. Касаткиной, 9, каб.9 (инспекция водных ресурсов) с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, среду и пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Не приёмный день – четверг. Свои вопросы потребители могут направить на электронную почту: arhsale@rosvodokanal.ru  

25 апрель 10:47 | : Экономика

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