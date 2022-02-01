«РВК-Архангельск» контролирует ситуацию с подтоплением территории в Маймаксанском округе

За двое суток с территории поселка Гидролизного завода «РВК-Архангельск» откачал более 200 тысяч тонн воды – сточной и талой. Аварийно-ремонтные бригады предприятия и вакуумная техника дежурят в микрорайоне круглосуточно.
Причина происходящего – отсутствие дренажно-ливневой системы и некорректная работа принадлежащей частному лицу районной канализационно-насосной станции (РКНС) на ул.Менделеева, 2, куда поступают все стоки Маймаксанского округа. Транзитер принимает стоки, а затем транспортирует их по своему коллектору до Центральных очистных сооружений канализации. «Нечистая» ситуация сегодня была одной из главных тем обсуждения на планерке заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству.
«Подтопление улиц в Маймаксанском округе стало возможным из-за некорректной работы канализационной насосной станции. Ей владеет частный собственник, который по своему усмотрению останавливал работу КНС, что и стало причиной нештатной ситуации. Также на прилегающих территориях образовалось большое скопление талых вод», - пояснил заместитель главы Маймаксанского округа Андрей Доронин.
Руководство города проинформировало владельцев «Водтранссервиса» о недопустимости в дальнейшем подобных действий. Однако, сегодняшний день показал, что задвижка, пропускающая стоки, по-прежнему прикрыта, и, несмотря на заверения ООО «Водтранссервис», которые были сделаны для областного телевидения, пропускная способность ее не увеличена.
Отметим, что в ноябре 2021 года только личное вмешательство заместителя главы города Владислава Шевцова позволило стабилизировать ситуацию – задвижка на РКНС была открыта на необходимый диаметр, после чего потоп в Маймаксе прекратился.
«Колодец перед РКНС на ул. Менделеева, 2 в настоящее время стоит на «подпоре» - это стопроцентное доказательство того, что КНС не качает стоки, - констатирует начальник цеха канализационной сети «РВК-Архангельск» Александр Неумоин. – Мощность РКНС не повышается, задвижка остается закрытой, талых вод из-за плюсовой температуры наружного воздуха - прибывает все больше. А наши сотрудники по вине владельцев РКНС вынуждены круглосуточно заниматься «сизифовым трудом» - откачивать воду, которая постоянно прибывает. Так будет продолжаться до тех пор, пока на РКНС не отрегулируют нормальный режим или пока не растает весь снег».
Для стабилизации ситуации руководством «РВК-Архангельск» принято решение в ручном режиме выстраивать управление канализационно-насосными станциями Маймаксы. Машинисты КНС осуществляют постоянный контроль уровня поступления стоков по всему округу. На предстоящие выходные дни организован круглосуточный контроль ситуации аварийно-ремонтными бригадами предприятия.