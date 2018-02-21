Правительство области даст хлебопекам Поморья 13 млн за неповышение цен

Предприятия, получившие субсидии, берут на себя обязательства не повышать цены на социальную линейку хлебобулочных изделий.
– Это два вида социально значимого хлеба – ржаной и пшеничный, – сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. – На 30 марта заявки на получение субсидии уже подали 11 местных производителей хлеба из Пинежского, Няндомского, Лешуконского, Онежского и Коношского районов, из Вилегодского округа, а также из Котласа. Прием заявок продолжится до 4 апреля включительно. Субсидия позволит компенсировать часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий.
Ситуация в сфере производства такой продукции обсуждалась на совещании с участием представителей бизнеса и руководства регионов, которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.
Как было отмечено на встрече, хлебопекарная отрасль страны работает стабильно во всех субъектах РФ, задержек поставок или предпосылок для снижения производства не наблюдается. Вместе с тем имеет место увеличение стоимости данного вида продукции, обусловленное ростом цен на сырье и материалы для производства.
Как сообщила вице-премьер, для стабилизации цен на хлеб Правительство России выделило регионам из федерального бюджета 2,5 млрд рублей.
— Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года, – отметила Виктория Абрамченко.
По ее словам, российские переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами, поэтому предпосылки для его дефицита отсутствуют. В то же время Виктория Абрамченко указала на необходимость вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.
— В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня, – сказала она, поручив Минпромторгу РФ совместно с торговыми сетями проработать эти меры.