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«РВК-Архангельск» провел ремонтные работы на участке маймаксанского водовода

Их цель – стабилизация давления воды и повышение надежности системы водоснабжения в Маймаксанском округе.

«В конце февраля было зафиксировано резкое снижение давления на водонасосной станции 3-го подъема, которая подает жизненно важный ресурс в Маймаксу. Диспетчерская служба сообщила цеху водопроводной сети о повышении расхода и понижении параметров давления в сети округа. Специалисты цеха водопроводной сети обследовали магистраль, обнаружив повреждение на водопроводе диаметром 300 мм в районе Маймаксанского шоссе, 51, на повороте к Рыбному порту. В точке, где к магистральному водоводу сделано технологическое подключение холодильник Рыбного порта, был выявлен излив из колодца», - рассказал и.о. директора по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

Бригада «РВК-Архангельск» приступила к ремонтным работам 1 марта, для проведения которых на небольшой промежуток времени была закрыта ВНС и отключено водоснабжение части потребителей округа.

«Образовавшийся в месте выхода воды лёд осложнял подъезд техники. Поэтому потребовалось время на откачку воду с прилегающей территории и расчистку участка. После того, как мы получили доступ к колодцу, был демонтирован поврежденный участок с запорной арматурой – и заменен на новый», - рассказал мастер цеха водопроводной сети «РВК-Архангельск» Владимир Шумляев.

Отметим, что профилактические и восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения «РВК-Архангельск» проводит ежедневно. Делается это для бесперебойного и качественного оказания услуг потребителям. С 1 января 2022 года специалистами компании уже переложено порядка 600 метров трубопроводов, устранено 90 повреждений. Для надежной и качественной работы системы водоотведения промыто более километра канализационных коллекторов, обследовано с помощью телеинспекции 350 метров труб.

Коллектив «РВК-Архангельск» делает все возможное, чтобы в кранах горожан была чистая вода, а стоки беспрепятственно уходили на городские очистные канализационные сооружения.  

02 март 13:51 | : Экономика

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