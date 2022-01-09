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В Архангельске пытаются найти дорожного строителя с действующим загранпаспортом

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас компания добывающей отрасли Архангельска срочно ищет начальника дорожно-строительного участка и предлагает кандидатам зарплату в 6 раз больше, чем средняя зарплата специалиста строительной сферы в Архангельской области (от 40 000 рублей).

 Зарплата, указанная в вакансии начальника дорожно-строительного участка, который будет работать в городе Архангельск, стартует до 250 000 рублей.

 Работодатель ждет, что будущий начальник дорожно-строительного участка будет работать в компании на полную ставку, то есть полный день. Среди требований к кандидатам у работодателя перечисляются следующие: высшее техническое образование, опыт работы руководителем дорожной службы в лесозаготовительном предприятии от 5 лет, знание технологии строительства и эксплуатации лесовозных дорог, опытный пользователь ПК (Word, Exсel, электронная почта), стрессоустойчивость, ответственность, хорошие организаторские способности;

 Также пригодится наличие действующего загранпаспорта.

В обязанности будущего работника будет входить: строительство, ремонт и содержание лесовозных дорог, организация ремонта, технического обслуживания и содержания дорожной автотехники (бульдозер, самосвал, грейдер, экскаватор), постановка задач персоналу, контроль выполнения, учет работы персонала дорожно-строительного участка.

Среди ключевых навыков, важных для этой должности, работодатель указывает: кандидат должен иметь организаторские навыки, уметь работать в условиях многозадачности, правильно организовывать и планировать свое рабочее время.

 

27 январь 10:36 | : Экономика

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