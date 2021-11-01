Бизнесменам предложили скинуться на роспись Архангельского кафедрального собора.

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 января возглавил в епархиальном управлении рабочее совещание, посвященное вопросам строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора.
Участие во встречи приняли главный архитектор собора Дмитрий Яскорский и главный художник расписывающей собор бригады Дмитрий Терехов.
На совещании обсудили рабочие вопросы, связанные с завершением росписи основной части стен главного храма. По словам Дмитрия Яскорского, сейчас на 90% завершена роспись центрального свода, на котором изображена Новозаветная Троица. В стадии завершения два больших полотна на продольных стенах алтаря с изображениями евангельских сюжетов — «Моление о чаше» и «Снятие со Креста». На встрече приняты окончательные решения, касающиеся оформления этих образов.
Дмитрий Яскорский отметил, что до конца января должна быть завершена роспись стен алтаря центральной части. Сейчас художники переходят на росписи стен столпов, параллельно на столпах идут работы по монтажу венчающих гипсовых карнизов.
Кафедральный соборный храм — уникальный символ народного единства, потому что в его возведение внесли и продолжают вносить вклад очень многие люди, семьи, предприятия и коллективы.
«Чтобы как можно скорее открыть великолепный храм для северян, мы призываем все организации, работающие на территории Архангельской области и имеющие хорошие финансовые результаты, присоединяться к благому делу созидания святыни», — призывает архитектор Дмитрий Яскорский.
Напомним, что освящение собора в августе наступившего 2022 года планирует совершить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
(по материалам Архангельской епархии)