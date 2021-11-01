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Жителям Поморья предлагают поискать счастья в других краях

 Переезд — отличный способ не только получить новый рабочий опыт и хорошую зарплату, но и посмотреть страну, а может быть и мир. Переезд может стать реальным решением безработицы. По сравнению с прошлым годом в январе 2022 работодатели СЗФО в 3,5 раза чаще стали предлагать работу с переездом, подтверждая тезис о том, что компаниям нужны сотрудники со всей страны, а география работы и найма работников расширяется из года в год.  

С начала января в специальном разделе hh.ru размещено почти 8 000 вакансий с возможностью переезда, из них на СЗФО приходится 14%. Средняя зарплата в вакансиях с переездом стартует от 80 000 рублей, но есть и более высокооплачиваемые варианты. Эксперты подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами и возможностью переезда или вахты из городов СЗФО в другие регионы и страны:

  • Стюардесса / Стюард яхты, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50386478, работа из Петербурга в Италии, Франции, Испании
  • Стюардесса\Стюард бизнес-авиации, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50466629 
  • Специалист по обработке листового металла с ЧПУ, от 2 000 EUR на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50941389, переезд из Петербурга в Германию
  • Сварщик TIG/MIG/MAG в Европу, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50489018, переезд из Петербурга в Финляндию, Бельгию, Литву, Швецию  
  • Комплектовщик, от 297 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46468904, переезд из Петербурга в Москву
  • Автоэлектрик, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50913695, переезд из Архангельска в Норильск
  • Комплектовщик, от 125 400 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49429887, переезд из Архангельска в Петербург
  • Бригадир/инженер по модернизации сотовой связи, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50428677, переезд из Пскова в Ярославль, Смоленск, Воронеж
  • Механик, до 103 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50795327, переезд из Пскова в Ленобласть
  • Заведующий аптекой, до 106 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45349135, переезд из Пскова в Петербург
  • Оператор крана / крановщик, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50039423, переезд из Петербурга в Мурманск
  • DevOps Engineer, от 280 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50917900, переезд из Калининграда в Москву
  • Программист C#, до 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/39628544, переезд из любого города в Калининград
  • Машинист, до 240 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50127721, переезд из любого города в Кировск (Мурманская область)
  • Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом, до 148 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45305860, переезд из любого города в Архангельск
  • Начальник планово-экономического отдела, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50795410, переезд из Архангельска в ЯНАО
  • Руководитель отдела продаж, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50818439, переезд из любого города в Великий Новгород
  • Начальник отдела подрядных, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51091154, переезд или вахта из Великого Новгорода в Кингиссеп (Ленобласть)
  • Начальник цеха (гранитный карьер), от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51159599, переезд из любого региона в Петрозаводск
  • Технолог рыбопереработки, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51207752, переезд из любого региона в Петрозаводск
  • Региональный менеджер сети магазинов, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50483791, переезд из Пскова в Беларусь 
  • Врач-терапевт, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50909386переезд из Пскова в Белгородскую область 
  • Старший механик, до 123 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51064699переезд из Сыктывкара в Анадырь 
  • Врач-стоматолог, от 80 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50820613, переезд из любого города в Сыктывкар
  • Электромонтажник/электромонтер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51179214,  переезд из любого региона в НАО
  • Машинист бульдозера, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/5100191, переезд из любого региона в НАО
  • Врач - терапевт участковый, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/39272509, переезд из НАО в Ишим
19 январь 09:18 | : Экономика

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