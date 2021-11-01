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Энергетики «РВК-Архангельск» всегда на посту

22 декабря в нашей стране отмечают День энергетика — профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности. В «РВК-Архангельск» трудится более 50 сотрудников, чья деятельность непосредственно связана с электрической и тепловой энергией.

Этот праздник персонал энергоцеха водоканала встретил на своих рабочих местах, ведь надежное энергоснабжение объектов предприятия - основа непрерывного производственного процесса. Именно за такое добросовестное отношение и преданность профессии сегодня в «РВК-Архангельск» отметили лучших специалистов этой отрасли. Среди награжденных — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Александр Тараканов.

«Знания, опыт, верность профессии — все это Александр Тараканов. Не раз мы убеждались в его способности находить оптимальный вариант решения возникающих проблем в условиях ограниченного времени. Александра, помимо ответственного отношения к делу, отличает умение самостоятельно и качественно выполнять сложные задачи. А коллеги по цеху ценят его за доброжелательность, деликатность и уважительное отношение к мнению коллектива», — рассказал начальник энергоцеха «РВК-Архангельск» Алексей Рогушин.

С профессиональным праздником коллег поздравил генеральный директор предприятия Андрей Поташев, теплоэнергетик по специальности.

«Благодаря энергетикам в наших домах есть свет, тепло и вода. От этих специалистов зависит деятельность промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры, медицинских и социальных объектов, а также повседневная жизнь горожан. Я высоко ценю всех профессионалов энергоцеха «РВК-Архангельск», которые в любую минуту готовы выехать на объект, устранить неисправность и восстановить стабильное функционирование системы», - отметил Андрей Петрович.  

22 декабрь 15:20 | : Экономика

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