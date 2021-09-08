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В «РВК-Архангельск» подвели итоги волонтерского движения

В архангельском водоканале подвели итоги волонтерских проектов, которые были реализованы активистами предприятия в 2021 году. Всего было проведено более 30 акций по различным социально ориентированным направлениям.

В апреле в водоканале прошла традиционная неделя добра – серия добровольческих мероприятий, которую организовывает совет молодых специалистов. В этом году акция продолжалась практически целый месяц.

Работники предприятия активно принимали участие в городских субботниках. Силами сотрудников «РВК-Архангельск» был наведен порядок на улицах по соседству с водоканалом. По итогам двух дней на пешеходных тротуарах, в зеленых зонах и во дворах жилых домов был собран мусор, опавшая листва, прибраны места отдыха горожан. Всего специалисты предприятия вывезли более 100 мешков мусора.

 В рамках другой акции волонтеры посетили приюты для животных, привезли корм для кошек и собак, оказали посильную помощь по уборке в вольерах.

 Также в течение года молодежь предприятия регулярно напоминала сотрудникам о том, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается и надо не забывать о мерах профилактики. Каждый месяц ребята вручали коллегам маски и памятки о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

В День защиты детей директор по персоналу «РВК-Архангельск» Алиса Елисеева посетила детский дом в поселке «Рембуево». Воспитанники учреждения получили в подарок коробку мороженого и ноутбук с программами видеомонтажа. Кроме того, члены совета молодых специалистов навестили специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Волонтеры собрали средства, на которые были приобретены самокаты, новые игрушки и наборы для рисования.

В июле экологический десант волонтеров «РВК-Архангельск» высадился на берегу Северной Двины. Активисты провели экологическую акцию под названием «Чистые берега». Ребята очистили от хлама, пустых бутылок, старых пакетов и другого мусора берег реки в районе Майского парка на улице Галушина. А еще собрали груды битого стекла и осколков, которые оставили некоторые нерадивые горожане.

 Ко Дню знаний «РВК-Архангельск» провёл традиционную акцию «Соберём ребёнка в школу вместе». В канун 1 сентября будущие первоклашки получили подарки от предприятия с посвящением в «Хранители воды». Всего в этом году первоклассниками стали 26 детей работников «РВК-Архангельск».

 Финальным аккордом волонтерского движения 2021 года станет традиционная новогодняя акция по сбору подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она стартовала 9 декабря и завершится накануне Нового года.

 «В этом году мы постарались охватить все направления волонтерского движения. Помогали детским домам, заботились о ветеранах предприятия, проводили экологические акции и субботники на улицах родного города, оказывали помощь приютам для животных. Мы рады, что наш совет молодых специалистов смог внести частичку посильной помощи для тех, кто в этом нуждается. Сегодня мы поощрили наших активистов, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. А впереди нас ждут новые мероприятия и интересные проекты», — отметила председатель совета молодых специалистов «РВК-Архангельск» Ксения Романюк.

13 декабрь 14:13 | : Экономика

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