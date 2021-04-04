ЖК "МОРЕПАРК" в Северодвинске начал расти вверх

Жилой комплекс «МОРЕПАРК» возводится Группой «Аквилон» на ул. К. Маркса в Северодвинске. На 1-й очереди комплекса завершаются работы по кирпичной кладке стен 1-го этажа.
Участок, где строится ЖК «МОРЕПАРК» удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка». Этот район характеризуется развитой социальной инфраструктурой: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда». В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.
Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир будет открываться красивый вид на залив Параниха Белого моря. До берега моря можно будет дойти за 10 минут.
Жилой класса «Комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества Группы «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все они сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
Благоустройство территории по концепции «двор без машин» предусматривает наличие разновозрастных детских площадок с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение.
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 11 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.