«РВК-Архангельск» оперативно реагирует на информацию об открытых колодцах

167 колодцев закрыто бригадами «РВК-Архангельск» с начала 2021 года. Из них 120 – канализационных и 47 – водопроводных. Каждую неделю специалисты предприятия выезжают по обращениям жителей и администраций округов об открытых колодцах в разных районах Архангельска.
В летний период «РВК-Архангельск» усиливает контроль за тем, чтобы все колодцы были закрыты. Увеличивается количество обходов специалистами водоканала. Оперативная отработка заявок по пропавшим крышкам – в приоритете диспетчерской службы. Так, 30 июня были закрыты колодцы на ул. Северодвинской, 74 и 76, 1 июля бригады работали по адресам ул. Тимме, 2 и Касаткиной, 7, сегодня - снова на Тимме,2, Осипенко, 3 и Воскресенской, 108, Урицкого,29, Новгородском, 76 и 101/1, Розы Шаниной,4.
«Открытые колодцы представляют угрозу жизни и здоровью горожан, поэтому наши диспетчеры реагируют на каждое сообщение о таких случаях - на место оперативно выезжает бригада предприятия, огораживает колодец и проводит необходимые работы. Чаще всего, вместо пропавшей или поврежденной крышки устанавливаем новую. Если поврежден сам колодец, то проводим ремонт», – отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.
Если открытый колодец не находится на балансе «РВК-Архангельск», информация будет передана организации, которая обслуживает данный объект. При этом специалисты бригады выставят ограждения или ограничат подходы к колодцу.
Не всегда сразу удается установить владельца колодца. Это может быть сооружение тепловых сетей, ливневой канализации или других организаций. В целях предотвращения несчастных случаев, «РВК-Архангельск» призывает жителей города незамедлительно сообщать открытых колодцев по телефону «горячей линии» 8 (8182) 61-00-00 (круглосуточно). Если вы стали свидетелем хищения крышек - просьба проинформировать об этом правоохранительные органы.