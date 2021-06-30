Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«РВК-Архангельск» оперативно реагирует на информацию об открытых колодцах

167 колодцев закрыто бригадами «РВК-Архангельск» с начала 2021 года. Из них 120 – канализационных и 47 – водопроводных. Каждую неделю специалисты предприятия выезжают по обращениям жителей и администраций округов об открытых колодцах в разных районах Архангельска.

В летний период «РВК-Архангельск» усиливает контроль за тем, чтобы все колодцы были закрыты. Увеличивается количество обходов специалистами водоканала. Оперативная отработка заявок по пропавшим крышкам – в приоритете диспетчерской службы. Так, 30 июня были закрыты колодцы на ул. Северодвинской, 74 и 76, 1 июля бригады работали по адресам ул. Тимме, 2 и Касаткиной, 7, сегодня - снова на Тимме,2,  Осипенко, 3 и Воскресенской, 108, Урицкого,29, Новгородском, 76 и 101/1, Розы Шаниной,4.

 «Открытые колодцы представляют угрозу жизни и здоровью горожан, поэтому наши диспетчеры реагируют на каждое сообщение о таких случаях - на место оперативно выезжает бригада предприятия, огораживает колодец и проводит необходимые работы. Чаще всего, вместо пропавшей или поврежденной крышки устанавливаем новую. Если поврежден сам колодец, то проводим ремонт», – отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.

Если открытый колодец не находится на балансе «РВК-Архангельск», информация будет передана организации, которая обслуживает данный объект. При этом специалисты бригады выставят ограждения или ограничат подходы к колодцу.

Не всегда сразу удается установить владельца колодца. Это может быть сооружение тепловых сетей, ливневой канализации или других организаций. В целях предотвращения несчастных случаев, «РВК-Архангельск» призывает жителей города незамедлительно сообщать открытых колодцев по телефону «горячей линии» 8 (8182) 61-00-00 (круглосуточно). Если вы стали свидетелем хищения крышек - просьба проинформировать об этом правоохранительные органы.

 

02 июль 17:07 | : Экономика

Главные новости


Откровения Алисы. Новые лица «РВК-Архангельск»
WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (30)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20