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Сварщики в Архангельской области любят менять место работы

28 мая в России отмечают День сварщика. Накануне праздника аналитики hh.ru, крупнейшего портала по поиску работы и персонала выяснили, сколько сварщиков ищут работу в регионе, какую зарплату ждут, какие вакансии есть для соискателей, а также подготовили серию фактов о данной профессии на рынке труда Архангельской области.

На данный момент на архангельском рынке труда ищут работу более 250 сварщиков. Регион занимает третье место по числу сварщиков-соискателей после Петербурга и Ленобласти. Каждый второй в регионе имеет опыт работы более 6 лет, каждый третий пришел в профессию недавно и только начинает нарабатывать стаж.

Архангельские сварщики ожидают зарплату от 35 000 до 55 000 рублей. Есть также более десятка соискателей, которые желают более 100 000 рублей в месяц в качестве зарплаты. Как правило, такие соискатели имеют опыт работы – от 10 до 20 лет и не хотят переезжать никуда из Архангельской области.

Интересные факты о сварщиках:

  1. С начала этого года в регионе было открыто более сотни вакансий сварщиков, прирост по числу вакансий по сравнению с началом 2020 года – 44%. Профессия сварщика входит в десятку самых востребованных рабочих специальностей в Архангельской области, уступая лишь комплектовщикам, слесарям, монтажникам и механикам.
  2. Порядка 65% вакансий для сварщиков – это работа вахтовым методом.

«Предложения с вахтовым методом работы – это тенденция, свойственная вакансиям для сварщиков. Довольно часто, помимо заработной платы, соискателям предлагается проживание, питание, компенсация проезда и регулярные медосмотры за счет работодателя» - уточняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

  1. Чаще всего вакансии для сварщиков в Архангельской области открывали строительные компании (23% от всех предложений для сварщиков с начала года), «Тяжелое машиностроение» (7%) и «Металлургия» (6%).
  2. Более половины компаний ждут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет, 5% - готовы рассмотреть претендентов, не имеющих опыта вовсе.
  3. Подавляющее большинство соискателей-сварщиков – мужчины – 99,9%.
  4. Диапазон средних предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составляет от 55 000 до 80 000 рублей, есть более 50 вакансий с предлагаемой зарплатой от 110 000 рублей.
  5. Одни из самых распространенных требований работодателей к сварщикам – наличие удостоверения НАКС и навык чтения чертежей.
28 май 07:11 | : Экономика

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