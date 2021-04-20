Сварщики в Архангельской области любят менять место работы

28 мая в России отмечают День сварщика. Накануне праздника аналитики hh.ru, крупнейшего портала по поиску работы и персонала выяснили, сколько сварщиков ищут работу в регионе, какую зарплату ждут, какие вакансии есть для соискателей, а также подготовили серию фактов о данной профессии на рынке труда Архангельской области.
На данный момент на архангельском рынке труда ищут работу более 250 сварщиков. Регион занимает третье место по числу сварщиков-соискателей после Петербурга и Ленобласти. Каждый второй в регионе имеет опыт работы более 6 лет, каждый третий пришел в профессию недавно и только начинает нарабатывать стаж.
Архангельские сварщики ожидают зарплату от 35 000 до 55 000 рублей. Есть также более десятка соискателей, которые желают более 100 000 рублей в месяц в качестве зарплаты. Как правило, такие соискатели имеют опыт работы – от 10 до 20 лет и не хотят переезжать никуда из Архангельской области.
Интересные факты о сварщиках:
«Предложения с вахтовым методом работы – это тенденция, свойственная вакансиям для сварщиков. Довольно часто, помимо заработной платы, соискателям предлагается проживание, питание, компенсация проезда и регулярные медосмотры за счет работодателя» - уточняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.