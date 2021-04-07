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В Архангельске решили пустить с молотка автовокзал

Рядом с постоянно обновляющемся ж/д вокзалом стоит некое недоразумение под названием «Автовокзал». Символ советской эпохи, если исключить находящиеся на его территории торговые точки, ассортимент которых никак не вписывается в убогость внутреннего интерьера. Ну, нет у автовокзала такого «окормителя», как у более успешного соседа – РЖД.

Тем не менее, история автовокзала столицы Поморья начинается с 1907 года. И сегодня оттуда ежедневно уходят автобусы более чем по 20 маршрутам. А уж после закрытия амбициозного проекта транспортных терминалов на площади у Морского вокзала, обновление стало более чем актуально.

Итак: площадь здания – 2415 кв.м. Площадь прилегающей территории (пригодной для строительства сопутствующей инфраструктуры) - 13 836 кв.м.

Стоимость всего лота – 150 млн. руб. Осталось подождать желающих…

17 май 13:36 | : Экономика

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