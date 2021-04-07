В Архангельске решили пустить с молотка автовокзал

Рядом с постоянно обновляющемся ж/д вокзалом стоит некое недоразумение под названием «Автовокзал». Символ советской эпохи, если исключить находящиеся на его территории торговые точки, ассортимент которых никак не вписывается в убогость внутреннего интерьера. Ну, нет у автовокзала такого «окормителя», как у более успешного соседа – РЖД.
Тем не менее, история автовокзала столицы Поморья начинается с 1907 года. И сегодня оттуда ежедневно уходят автобусы более чем по 20 маршрутам. А уж после закрытия амбициозного проекта транспортных терминалов на площади у Морского вокзала, обновление стало более чем актуально.
Итак: площадь здания – 2415 кв.м. Площадь прилегающей территории (пригодной для строительства сопутствующей инфраструктуры) - 13 836 кв.м.
Стоимость всего лота – 150 млн. руб. Осталось подождать желающих…