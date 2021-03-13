В Архангельской области поднялись в цене снабженцы и фитнес-тренеры

. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили что происходило с рынком труда в Архангельской области за последний месяц. В основе анализа: данные из 11 000 вакансий, открытых на hh.ru в Архангельской области, а также информация из более 7 000 резюме, размещенных в апреле.
Активность работодателей на рынке труда
Активность работодателей Архангельской области за последний месяц достаточно высокая – компании опубликовали на 33% вакансий больше, чем месяцем ранее. Активней всего компании ищут работников в сфере закупок (управляющие розничными сетями, представители компаний, снабженцы, товароведы), здесь прирост вакансий относительно марта этого года – 82%.
На втором месте по востребованности - работники в спортивные клубы и салоны красоты – прирост за месяц +38%. Особенно востребованы фитнес-тренеры, администраторы, мастера по маникюру, парикмахеры.
Также в топ-3 по приросту числа вакансий за месяц вошли консультанты (+29%). В данном случае работодатели особенно активно ищут менеджеров по продажам, специалистов поддержки пользователей, ипотечных консультантов, кредитных специалистов
Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» - всего около 5% от общего числа вакансий.
Предлагаемая работодателями из Архангельской области зарплата для специалистов за апрель составила 48 200 рублей, что примерно сопоставимо со среднероссийской зарплатой. По итогам апреля одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сфер «Добыча сырья» - почти 59 000 рублей и «Строительство, недвижимость» - 56 000. Чуть ниже предлагаемые зарплаты в вакансиях для рабочего персонала, производственных рабочих, представителей автобизнеса.
Вырос уровень предлагаемой зарплаты за последний месяц в вакансиях на hh.ru для рабочего персонала на 10 000 рублей. Рост зарплат в этой сфере может быть связан с высоким спросом работодателей на новых работников.
Активность соискателей в Архангельской области
В апреле в Архангельской области продолжал снижаться уровень конкуренции за рабочие места, сейчас он составляет 2,9 резюме на вакансию, что ниже нормы по рынку труда: 5–6 резюме на вакансию.
По сравнению с прошлым месяцем конкуренция за вакансии и рабочие места выросла среди работников в сфере добычи сырья (9,2 резюме на вакансию). Как правило, средняя ожидаемая зарплата у таких соискателей - 60 000 рублей и более. 77% претендующих на должность в данной сфере в Архангельской области находятся в возрасте от 30 до 45 лет. 92% резюме в сфере добычи сырья разместили мужчины.
Активней стали искать работу студенты и начинающие специалисты (5 резюме на вакансию). Они ожидают зарплату от 25 000 до 40 000 рублей в месяц. В апреле они разместили на hh.ru более 1 000 резюме. 56% соискателей в данной сфере – женщины.
На третьем месте по уровню конкуренции за рабочие места бухгалтеры – 4 резюме на вакансию. Диапазон ожидаемых зарплат у представителей данной сферы – от 40 000 до 60 000 рублей. 82% соискателей в данной сфере имеют релевантный стаж работы более 6 лет.
Ниже всего hh.индекс — отношение количества активных резюме к вакансиям в сферах домашнего персонала, страхования, инсталляции и сервиса, медицины, консультирования и госслужбы – менее 1 резюме на вакансию.
В целом жители Архангельской области несколько увеличили зарплатные ожидания и теперь в среднем желают получать за работу в месяц почти 40 500 рублей, что все равно ниже запросов других россиян на 18%.
Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Архангельской области прямо сейчас*:
* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.